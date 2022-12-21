В Казани будут судить женщину, обвиняемую в передаче ребенка «новым родителям»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

23-летняя жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в передаче своего ребенка третьим лицам (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего). Обвинение утвердила прокуратура Ново-Савиновского района Казани, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что в декабре 2020 года обвиняемая ввиду тяжелого материального положения разместила в интернете объявление о поиске новых родителей для новорожденного сына. Откликнулись двое жителей Пятигорска — они договорились о сделке и прилетели в Казань.

26 декабря 2020-го в управление ЗАГСа Казани представили ложные данные об отце и получили свидетельство об установлении отцовства. На следующий день женщина безвозмездно передала все документы и своего ребенка «новым родителям», которые увезли его к себе в Пятигорск.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

В начале декабря прокуратура организовала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детского сада в Казани.



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Маргарита Головатенко