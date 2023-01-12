«Ресурсы должности главы ФСС»: как Павел Лоханов бьется за статус мошенника из колонии

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Первый Новый год встретил в свияжской колонии №5 бывший управляющий Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов. С наказанием — 8 лет «строгача» за взятку 4 млн рублей — он не смирился и сейчас уповает на самарских судей. Сегодня в Шестом кассационном суде общей юрисдикции ожидается решение по жалобам на этот вступивший в силу приговор. Лоханов и его адвокаты считают его незаконным и просят признать: «ресурс должности» в интересах взяткодателя казанский ВИП-чиновник не использовал и деньги пытался получить обманом. «Рецензия» осужденного на свой приговор — в репортаже «Реального времени».

В чем разница между покровительством и попустительством



Первое заседание Шестого КСОЮ по жалобам на приговор Павлу Лоханову состоялось в декабре. Осужденный участвовал в нем по видеосвязи из свияжской колонии, адвокат Вадим Максимов лично присутствовал на заседании в Самаре, а его коллегу Павла Мазуренко подключали к процессу из Московского райсуда Казани — этот суд в июне 2022 года признал бывшего главу отделения Фонда соцстраха по РТ виновным в получении взятки.

Защитники оспаривают и приговор, и решение апелляционной инстанции. В августе Верховный суд Татарстана смягчил основное и дополнительное наказание: сократил срок посадки главного страховщика с 9 до 8 лет, а срок запрета занимать должности представителя власти — с 7 до 6 лет.

При этом апелляционная тройка не согласилась с райсудом, что взятку в особо крупном размере Лоханов получил за «совершение им действий и бездействие в пользу взяткодателя, в пределах своих полномочий, а равно за покровительство». Эту фразу коллегия ВС РТ исключила из приговора, заменив ее формулировкой, что взятка была получена лицом, которое в силу должностного положения может способствовать действиям (бездействию) в интересах взяткодателя, а равно за общее попустительство по службе.

Московский райсуд Казани в июне 2022 года признал бывшего главу отделения Фонда соцстраха по РТ виновным в получении взятки. Фото: tatarstan.ru

Главу ФСС в Татарстане задержали 21 сентября 2021 года после получения 2,4 млн рублей от Максима Ледянкина, представителя фирмы «РСС-Мед», нарушившей условия поставки спецсредств для инвалидов. Когда взяткодатель вышел, Лоханов на Infiniti попытался скрыться. Опера УБЭП догнали его через несколько километров. Перед остановкой фигурант успел скинуть пакет с миллионами и причастность к ним поначалу отрицал. Потом признался: да, запросил 4 млн и получил часть, но это не взятка. Эту версию о покушении на мошенничество отвергли силовики и суды двух инстанций. Осужденный кандидат политических наук надеется убедить третью.

Статус афериста в отличие от коррупционера позволяет рассчитывать на более мягкое наказание: впервые нарушившему закон грозит и меньший срок, и максимум — колония общего режима, причем в этом случае каждый день в СИЗО (в случае Лоханова — это 11 месяцев) обязаны зачесть за полтора. Незавершенное преступление также оценивается мягче, чем завершенное.

Лоханов: «Суд сослался на домыслы»

О своих пятерых детях и больной супруге Павел Лоханов кассационному суду пока не напоминал. Остановился на новых аргументах, упрекая служителей Фемиды в игнорировании и искажении важных доказательств. «В приговоре, кроме противоречий и домыслов, ничего нет. Почему-то суд не рассмотрел реальные факты, а сослался на домыслы», — заявил он на прошлом заседании. Остановимся на самых ярких моментах выступления:

«Суд первой инстанции вынес решение, как будто не было трехмесячного разбирательства... На заседании было установлено: показания Никитина (юриста «РСС-Мед», — прим. ред.), а также Ледянкина (свидетеля-взяткодателя), которые они давали следствию, не соответствуют действительности, однако они опять присутствуют в приговоре в качестве доказательства моей вины».

Статус афериста в отличие от коррупционера позволяет рассчитывать на более мягкое наказание. Фото: realnoevremya.ru

«В приговоре искажена даже стенограмма аудиозаписи (разговора Ледянкина и Лоханова, — прим. ред.). Единственное, что я говорил ему — что можно снизить неустойку, если его юристы будут следовать моим рекомендациям. Наши разговоры задокументированы».

«Только находясь в СИЗО, я понял, что Ледянкину было в принципе все равно, за что передавать мне деньги. У него был мотив — убрать меня с должности, поскольку я на первой же встрече сказал, что их участие в тендерах нежелательно».

«Мне казалось, он боится иска (в арбитраже ФСС требовал с «РСС-Мед» 14 млн рублей за нарушение условий госконтракта — прим. ред.), ничего не понимает в юрвопросах и умоляет хоть как-то ему помочь — прямо говорит, что готов материально отблагодарить. Вот я и решил озвучить эту сумму в 4 млн за рекомендации. Я просто знал, что суд снизит неустойку, вот и решил воспользоваться ситуацией».

«Раскаиваюсь, что имел умысел завладеть деньгами Ледянкина путем обмана. Но ваша честь, никаких своих полномочий я не обещал. Аудиозаписи все это подтверждают».

«Достаточно прослушать аудиозапись разговора Ледянкина с членом «Академии национальной безопасности» Рябцовым, чтобы понять, что все это было заранее продумано. Ледянкин прямо говорит, что в очередной раз предложит мне деньги и что ему не нравится мое поведение. А потом следствию он заявляет, что я у него вымогаю взятку…»

Бывший глава ФСС в Татарстане просил кассационных судей трактовать все сомнения в его пользу и переквалифицировать обвинение. Фото: realnoevremya.ru

«На вопросы суда: обещал ли я ему, что юристы снизят исковые требования, что фирма получит выгодные контракты, что акты будут подписываться с учетом льгот, бонусов — Ледянкин отвечает, что ничего такого я ему не обещал. Все это запротоколировано. Вместе с тем он все время заявляет, что он что-то думал. Говорит: «В моем понимании, это подразумевалось». Но разве это доказательство для суда? Как можно в основу обвинения положить то, что подразумевалось, если озвучено это никогда не было и реальных доказательств этому нет?»

Завершая свою речь, бывший глава ФСС в Татарстане просил кассационных судей трактовать все сомнения в его пользу и переквалифицировать обвинение с получения взятки на покушение на мошенничество.

Адвокаты о нарушении права на защиту и провокации

Присутствующие в Самаре и в Казани адвокаты Лоханова поддержали его позицию. Так, Вадим Максимов в своей жалобе и выступлении указывал: для доказательства вины именно во взятке следовало доказать, что «РСС-Мед» именно в результате действий руководителя отделения ФСС «получило выгоду, которую не могло получить иным способом». По мнению защитника, доказательств тому нет, напротив, установлено — от Лоханова Ледянкин получил заметки (с правовой позицией для защиты от иска ФСС) на основе данных из сети Интернет. «Получение данной информации вообще не требует ресурса должности. И обвинение в получении взятки за предоставление общедоступной информации законодательством не предусмотрено», — подчеркнул Максимов.

Также адвокат остановился на звонке Лоханова подчиненному, юристу Федосову, касательно иска Фонда к фирме-поставщику: «Особо не напрягайтесь. Как суд решит — так и решит». Этот звонок суды двух инстанций признали доказательством вины ВИП-чиновника. Вот только разговор этот состоялся в тот момент, когда все необходимые доказательства нарушений «РСС-Мед» юристы Фонда арбитражу уже представили, отмечает Максимов, а потому считает, что фраза «не напрягайтесь» теряла всякий смысл.

Фото: Ирина Плотникова

Также Максимов сообщил кассационным судьям: «Показания свидетелей Никитина и Железовой в обжалуемых актах существенно отличаются от их показаний в протоколе судебного заседания». По его мнению, такие нарушения — основание для отмены решений. К слову, в формулировках определения апелляционной инстанции адвокат усмотрел новое обвинение, заявив, что ни способствование действиям в интересах взяткодателя, ни помехи предпринимательской деятельности по заключенным контрактам как основание получения взятки при рассмотрении дела в Московском райсуде Казани и Верховном суде РТ Лоханову не вменяли, а значит, его право на защиту и представление доказательств в этой части было нарушено.

В свою очередь, адвокат Павел Мазуренко поделился и с самарскими судьями информацией о главном свидетеле обвинения Ледянкине — «не совсем обычном бизнесмене, а профессиональном борце с коррупцией» на должности замначальника в татарстанском управлении организации силовиков «Академия национальной безопасности». Защитник отметил — заявлять о преступлении этот бизнесмен пришел в БЭП «не с улицы, а из кабинета руководства отдела».

Павел Мазуренко поделился мнением, что и провокация со стороны оперативников была «сделана неграмотно». Фото: Ирина Плотникова

— Скорость, с какой [полицейскими] были получены все согласования для проведения оперативных мероприятий, выделены личный состав, деньги — у самого Ледянкина их даже не было — вызывает сомнения, не было ли все это спланировано заранее? — сообщил в кассации адвокат Мазуренко. — А силу трудного материального положения, связанного с переездом, кредитами, ремонтом дома [Лохановым], провокация была поддержана и реализована...

Далее Павел Мазуренко поделился мнением, что и провокация со стороны оперативников была «сделана неграмотно», с серьезными нарушениями. И попросил суд признать недопустимыми ряд полученных силовиками доказательств.

После выступления адвокатов Шестой КСОЮ объявил в заседании перерыв до 12 января. Ожидается, что сегодня свою оценку жалобам даст представитель Генпрокуратуры РФ, и после реплик сторон и последнего слова кассационная тройка удалится для вынесения решения. А пока дело Лоханова, в оценках силовиков Татарстана, остается самым резонансным примером борьбы с коррупцией за последние годы.