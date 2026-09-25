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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

08:20, 25.09.2026

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике. Ограничения действовали более 8,5 часа.

Напомним, что в ночные часы в Казани, Зеленодольске и городах Закамья республики объявляли угрозу атаки БПЛА.

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу, уточнили в Росавиации.

Никита Егоров

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