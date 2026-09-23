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В пяти соседних с Татарстаном регионах объявлен режим беспилотной опасности

05:37, 23.09.2026

Ограничения введены в Чувашии, Башкортостане, а также Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях

В пяти соседних с Татарстаном регионах объявлен режим беспилотной опасности
Фото: Артем Дергунов

В пяти соседних с Татарстаном регионах России объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены в Чувашии, Башкортостане, а также Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях. Жителей данных регионов просят принять необходимые меры безопасности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аэропорты в Уфе, Чебоксарах, Самаре, Ульяновске, Казани, Нижнекамске и Бугульме временно приостановили работу.

Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Татарстана с 01.22 мск. В трех городах Закамья действует угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

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