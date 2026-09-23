Угроза атаки БПЛА в трех городах Татарстана отменена
Режим действовал в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске более трех часов
Угроза атаки БПЛА в трех городах Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим действовал в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске более трех часов — с 03.29 мск по 06.35 мск.
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется активным. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.
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