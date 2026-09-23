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Угроза атаки БПЛА в трех городах Татарстана отменена

06:40, 23.09.2026

Режим действовал в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске более трех часов

Угроза атаки БПЛА в трех городах Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА в трех городах Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим действовал в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске более трех часов — с 03.29 мск по 06.35 мск.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется активным. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Зульфат Шафигуллин

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