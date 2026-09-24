МВД: Аферисты запугали и подрядили на кражу из квартир школьника из Казани

16-летний подросток задержан, но похищенные деньги он уже перевел лжесиловикам-кураторам

Фигурантом уголовного дела о двух квартирных кражах в Набережных Челнах стал 16-летний школьник из Казани. Полиция установила — он и 20-летний челнинец стали жертвами манипуляции мошенников, их запугали придуманным обвинением в финансировании ВСУ и вынудили «искупать вину», исполняя чужой преступный план, сообщает МВД РФ.

Предварительно установлено: с казанским школьником аферисты вышли на связь в августе, а в сентябре установили контакт с челнинцем, проходящем обучение в Санкт -Петербурге. Под предлогом обновления магнитных домофонных ключей узнали персональные данные, затем звонившие заявили, что представляют одно из силовых ведомств РФ и стали запугивать тем, что якобы среди их платежей имелись переводы на ВСУ. После чего заставили выполнять их инструкции.

Выяснив, что у семьи студента имеются сбережения, которые хранятся дома, его убедили срочно вернуться в Челны, забрать ключи от квартир родителей и бабушке, спрятать под подъездным пандусом и прислать фото тайника. Продолжая манипуляции, мошенники переслали координаты со снимками казанскому подростку, и тот отправился на «задание» в Челны на такси. Видеокамера на доме зафиксировала — тайник парень нашел не сразу, однако затем без проблем посетил чужие квартиры и путем взлома сейфов забрал 100 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов. Далее перевел похищенные средства на указанные кураторами банковские счета и отправился домой.

Личность исполнителя оперативники угрозыска МВД Татарстана и их коллеги из Челнов установили по горячим следам, В тот же день школьника задержали.

Возбуждено уголовное дело о краже.