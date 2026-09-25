В Ульяновской области пассажирский поезд получил повреждения

Пострадавших нет, расписание составов скорректируют

Фото: Максим Платонов

В Ульяновской области пассажирский поезд получил повреждения. Об инциденте на ж/д сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— Подробности в данный момент уточняем. По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона. Пострадавших среди пассажиров нет, — доложил глава Самарской области.

Федорищев отметил, что график движения поездов на ближайшее время будет скорректирован. Изменения можно посмотреть на сайте РЖД.

Электровоз и первый вагон поезда Москва — Тольятти повреждены из-за внешнего вмешательства. Машинист травмирован. Пассажирский поезд не сошел с рельсов после повреждения, пассажиры не пострадали. Движение на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено, пишет ТАСС со ссылкой на КбшЖД.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток поездов Казань — Йошкар-Ола вырос на 57,5% за восемь месяцев.

Никита Егоров