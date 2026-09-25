В Ульяновской области пассажирский поезд получил повреждения
Пострадавших нет, расписание составов скорректируют
В Ульяновской области пассажирский поезд получил повреждения. Об инциденте на ж/д сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
— Подробности в данный момент уточняем. По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона. Пострадавших среди пассажиров нет, — доложил глава Самарской области.
Федорищев отметил, что график движения поездов на ближайшее время будет скорректирован. Изменения можно посмотреть на сайте РЖД.
Электровоз и первый вагон поезда Москва — Тольятти повреждены из-за внешнего вмешательства. Машинист травмирован. Пассажирский поезд не сошел с рельсов после повреждения, пассажиры не пострадали. Движение на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено, пишет ТАСС со ссылкой на КбшЖД.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток поездов Казань — Йошкар-Ола вырос на 57,5% за восемь месяцев.
Справка
й
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».