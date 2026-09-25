В соседнем с Татарстаном Ульяновске при атаке БПЛА пострадали восемь человек

Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры

Ульяновск подвергся массовой атаке БПЛА. В результате налета дронов повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, есть 8 пострадавших, в том числе двое детей, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

— Силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать массированную атаку БПЛА на город Ульяновск. <...> Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры, — написал он в соцсетях.

Он также уточнил, что целью атаки было промышленное предприятие в городе.

— Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников. На предприятии есть повреждения, сейчас работают все соответствующие службы по ликвидации последствий этой атаки, — отметил губернатор.

По словам Русских, пострадавшим уже оказывают медпомощь. Также в городе создали оперштаб.

Никита Егоров