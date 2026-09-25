Ульяновская область подверглась крупной атаке украинских БПЛА

Информацию опубликовал губернатор региона Алексей Русских: есть пострадавшие

Фото: Артем Дергунов

Соседняя с Татарстаном Ульяновская область подверглась крупной атаке украинских БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Сейчас в области силы ПВО работают над уничтожением объектов.

— Уважаемые жители. На Ульяновск в настоящее время идет крупная вражеская атака БПЛА. Работает ПВО. Соблюдайте меры безопасности, не подходите к окнам, — написал Русских.

Также губернатор области напомнил жителям о необходимости соблюдать кибергигиену и не публиковать фото и видео с мест события.

— Категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни, — сообщил губернатор.



Чуть позже стало известно, что в Ульяновске зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. В регионе создан оперативный штаб для реагирования на ситуацию.

Ранее в Ульяновской области с ночи 24 сентября был объявлен режим беспилотной опасности, аэропорт столицы временно закрыт.

Напомним, в ночные часы угрозу атаки БПЛА обьявляли в Казани и Зеленодольске, а также в городах Закамья Татарстана.

Зульфат Шафигуллин