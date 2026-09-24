Новости происшествий

01:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Аэропорт Казани закрыт, в трех соседних регионах объявили беспилотную опасность

23:26, 24.09.2026

Ограничения введены в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях

Аэропорт Казани закрыт, в трех соседних регионах объявили беспилотную опасность
Фото: Реальное время

Аэропорт Казани временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В трех соседних с Татарстаном регионах объявили режим беспилотной опасности — в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. Жителей просят принять меры безопасности.

Также закрыты аэропорты в Чебоксарах, Самаре, Ульяновске, Пензе и Саранске.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также