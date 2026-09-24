Аэропорт Казани закрыт, в трех соседних регионах объявили беспилотную опасность
Ограничения введены в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях
Аэропорт Казани временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В трех соседних с Татарстаном регионах объявили режим беспилотной опасности — в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. Жителей просят принять меры безопасности.
Также закрыты аэропорты в Чебоксарах, Самаре, Ульяновске, Пензе и Саранске.
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