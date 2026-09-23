Угроза атаки БПЛА объявлена в трех городах Закамья Татарстана

Жителей Бугульмы, Лениногорска и Альметьевска просят принять меры безопасности

Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА объявлена на города Бугульму, Лениногорск и Альметьевск в Татарстане. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Соответствующий режим введен в трех городах Закамья республики с 03.29 мск. Жителей просят принять необходимые меры безопасности, пройти в укрытия.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили свою работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, в 01.22 мск на всей территории Татарстана был введен режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин