Истории из хоккейного прошлого в качестве утешения Мичкову и Мирошниченко

Как по-разному сложилась судьба нераскрывшихся звездочек

Поколение Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко осталось без очередного крупного турнира. Для поддержания их психологического духа спортивная редакция «Реального времени» собрала сборную из тех, кто так и не оправдал возложенных на них в годы молодости надежд.

Брагин и Знарок

В списке хоккеистов, которые ярко сверкнули на старте, но до национальной сборной не добрались, мы начнем с двух наставников сборных России в недавние годы. Валерий Брагин, легенда тренерского цеха МЧМ, вложил большую часть своих сил в стартовый рывок. Родившись в «закрытом» городе атомной промышленности Свердловске-44 (ныне Лесной), он в 15 лет ярко проявил себя на турнире «Золотой шайбы», а уже спустя три года выиграл чемпионат Европы среди юниоров. Дважды выступал в составе молодежной сборной СССР, выигрывая с ней, причем в 1976 году стал вторым бомбардиром сборной.

Команды в те годы были из разряда «оторви и брось». Борис Александров, который был проблемой практически любого тренера, включая Виктора Тихонова. Виктор Хатулев, которого дисквалифицировали за то, что ударил главного арбитра матча. Борис Чучин, ставший лучшим бомбардиром и умерший в 26 лет. А Брагин уже в клубной жизни что-то не поделил с главным тренером «Спартака» Робертом Черенковым, после чего последний нанес ему удар стулом по голове (за 40 лет до подобного события с российскими горе-футболистами). Интернета в те годы не было, «свободы слова», само собой, тоже, а потому скандал замяли, как и игровую карьеру Брагина, которая вскоре продолжилась уже в воскресенском «Химике», а статуса настоящей звезды Брагин достиг в чемпионате Дании.

Олег Знарок стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата Европы 1981 года в Минске, разделив это титул с легендарным хоккеистом сборных ЧССР и Чехии Владимиром Ружичкой, после чего в сборные не вызывался. Скорее всего, сказался несанкционированный переход из «Трактора» в рижское «Динамо», за что Знарка даже дисквалифицировали на год. После развала СССР играл только за сборную Латвии.

Валерий Брагин. Фото SPARTAK-HISTORY.RU

Провалы советского времени

Два самых главных провала советской эпохи — это армейцы Александр Медков из ЦСКА и Борис Чучин из ленинградского СКА. Медков дебютировал в ЦСКА, сыграл на юниорском чемпионате Европы 1971 года, после чего исчез из большого спорта на 10 (!) лет, вернувшись в 1980-м и заканчивая карьеру в московском «Локомотиве». Самое любопытное, что предположить по поводу его исчезновения можно что угодно: к примеру, его партнер по «Локомотиву» Владимир Плющев поступил на работу в КГБ, а в хоккей вернулся уже после развала СССР, став тренером. Что касается Чучина, то он уходил из спорта «постепенно», понижая уровень команд, за которые выступал, — «Судостроитель», «Ижорец» из Колпино, и умер, будучи игроком его состава.

«Мощный парень» Игорь Вязьмикин, так вспоминают коллеги об одном из лучших хоккеистов 1966 года рождения. Попасть в состав ЦСКА в 16 лет — это уже достижение, к которому приложились два юниорских чемпионата Европы плюс МЧМ-1986 года, где Вязьмикин стал одним из лучших бомбардиров. Это позволило вызвать его в состав национальной команды на ЧМ в Москве. Там в итоге сыграли Белошейкин, Каменский, Константинов, через год еще трое сыграли на «Кубке Канады» — Игорь Кравчук, Александр Семак, Анатолий Федотов. Но Вязьмикин травмировался за считанные дни до ЧМ-1986, а после этого его накрыли проблемы с алкоголем. В 80-е годы это было уже связано больше с ЦСКА, куда, кстати, перешел и Евгений Белошейкин.



У другого воспитанника ЦСКА Павла Костичкина на счету один юниорский и два молодежных чемпионата. Вязьмикин, Костичкин, погибший Анатолий Фетисов и Станислав Панфиленков, а также Павел Буре, Александр Могильный, Сергей Федоров, в середине 80-х годов представлялись будущим армейского клуба. В итоге Костичкин оказался будущим, правда, не светлым и не долгим, для татарстанского хоккея, чуть-чуть поиграв за «Ак Барс» и немного поработав в тренерском штабе «Нефтехимика».

Первым советским хоккеистом, которого можно назвать «блатным», стал киевлянин Андрей Сидоров, чья мама работала в секретариате Верховного Совета УССР. При этом Сидоров сам был хорош настолько, что в молодежной сборной играл в первом звене с Александром Могильным и Сергеем Федоровым. Двое последних сбежали из СССР, а Сидоров уезжал за океан уже из независимой Украины. Сыграл там в Санкт-Петербурге, после чего стал чемпионом России в составе тольяттинской «Лады». После чего закончил со спортом в 25 лет. Со временем стал чиновником, директором ДП «Новые технологии» при государственном управлении делами при президенте Украины (в те годы это был Виктор Ющенко). Злые языки обвиняли его в коррупции: мол, пользуясь служебным положением, развел бизнесменов на 80 млн долларов. Обнародование этих обвинений совпало с гибелью Сидорова в возрасте 40 лет.

Игорь Вязьмикин. Фото ICE-HOCKEY-STAT.COM

Разные судьбы липчан Балмочных и Казанского

Команда 1979 года рождения стала второй по итогам первенства России, и в первом звене ее играли будущий капитан ХК «Липецк» Александр Быковских, будущий телекомментатор Денис Казанский и не состоявшаяся звезда Максим Балмочных, который сыграл три чемпионата среди юниорских и молодежных составов, став вместе с молодежкой чемпионом мира 1999 года. Надо понимать, что хоккейная Россия, соскучившись по победам (до того была виктория национальной сборной 1993 года), видела в лучших игроках того МЧМ будущее российского хоккея. Увы, сложилось далеко не у всех. Касаемо Балмочных, то три года в АХЛ выбили его из числа лидеров российского хоккея, после чего большая часть карьеры прошла в ВХЛ либо в чемпионате Беларуси. С другой стороны — его партнер по чемпионской команде Роман Ляшенко ушел из жизни в 2003 году, едва перешагнув за 24-летний возраст. А Балмочных сейчас стал бизнесменом, играя в хоккей только на любительских соревнованиях за команду МВД, а в спорте его дело продолжает сын Дмитрий. Сейчас он один из лидеров юношеской сборной России по стендовой стрельбе.

На ЮЧМ 2002 года поехала «агентская» сборная. Такие раньше, в 90-е годы, выезжали на международные соревнования по футболу благодаря финансовой помощи тех или иных коммерческих структур, а к 2002 году тенденция пришла и в хоккей. Сборную составили на базе «Элемаша» из Электростали, в котором главный тренер и сборной и данного клуба Равиль Исхаков собрал 11 перспективных юниоров. Кроме них, в той сборной был защитник из Ярославля Алексей Стонкус, который через год получил оскольчатый перелом позвонка. Но их истории различного характера блекнут перед трагической судьбой целого ряда хоккеистов, игравших за сборные России в десятые годы. В общей сложности 15 хоккеистов из юниорских и молодежных сборных России тех лет ушли из жизни при разных обстоятельствах.

На казанском юниорском чемпионате мира 2008 года главной звездой сборной считался московский армеец Никита Филатов. В его активе, как и у Медведева, — рекордные пять чемпионатов, два по юниорам (золото и серебро) и три по молодежке (две бронзы). Почему-то именно Филатова считают главной неудачей того звездного поколения (Войнов, Кугрышев, Куликов, Орлов, Петров), в том числе и потому, что Никита завершил карьеру в 2020 году в возрасте всего 30 лет. Но, конечно, ни этот факт, ни ноющая заноза от поражения в финале от Канады (0:8) не сравнятся с трагедией партнера по сборной Артема Ярчука.

Максим Балмочных. Фото ХК «Липецк»

Династия Кицыных

Как и неудавшаяся, в целом, карьера Максима Кицына не сравнится с гибелью Даниила Собченко и Юрия Урычева из погибшего в авиакатастрофе ярославского «Локомотива». Все они входили в состав молодежки, выигравшей в 2011 году МЧМ в Канаде, где успешно отыгрались в финале с хозяевами площадки. Максим Кицын, сын одного из лучших воспитанников новокузнецкого хоккея Алексея Кицына (победитель юниорского чемпионата Европы 1983 года), до недавнего времени был обладателем «самого молодого» хет-трика в КХЛ. Но ни этот факт, ни яркое начало карьеры, когда он трижды выступал на МЧМ, выиграв однажды и дважды став вице-чемпионом, не позволили перспективному хоккеисту добиться большего, чем пара сезонов в нижегородском «Торпедо». Сейчас 31-летний Кицын доказывает верность поговорки, согласно которой где родился (в Новокузнецке), там и сгодился (в составе местного «Металлурга»).

Кирилл Кабанов сыграл за юниорскую сборную России в 2009 году (серебро) на фоне вызова его в основу московского «Спартака», который тренировал на тот момент чех Милош Ржига. Но на следующий год наставник российской юниорской сборной Михаил Васильев отчислил Кабанова и Ивана Телегина из стана команды. После чего Кабанов поиграл за океаном, в «Салавате Юлаеве» и «Нефтехимике», сейчас выступает в Дании, а Телегин успел стать игроком сборной, жениться на певице Пелагее, выиграть Олимпиаду-2018, развестись с Пелагеей. Для понимания: изначально спартаковец Кабанов котировался куда выше новокузнечанина Телегина, который поднялся дальше всех своих звездных земляков — Сергея Бобровского, Сергея Зиновьева, Максима Кицына, Дмитрия Орлова, Артема Чернова, и уступает, разве что, Кириллу Капризову и Илье Сорокину. Но больше всех из новокузнечан повезло Максиму Зюзякину, который должен был лететь в злополучном самолете ярославского «Локомотива», но в последний момент был заменен.

Завершает наш список ярких талантов, не раскрывших свой потенциал, уроженец Нижнекамска Наиль Якупов. Он считался лучшим игроком мира 1993 года рождения, будучи выбран под первым номером драфта 2012 года. У Якупова три медали юниорских и молодежных чемпионатов (серебро и две бронзы), но, похоже, что десять лет назад он исчерпал большую часть своего потенциала, будучи одним из лидеров сборных, где играли тот же Телегин, а также Никита Гусев, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров (2012 год), Валерий Ничушкин, Антон Слепышев, Владимир Ткачев (2013 год). Якупов играл в молодежных сборных тренеров Брагина и Варнакова, упомянутых в этих ретро-текстах, но в профессиональном хоккее не нашел ни своего наставника, ни, по большому счету, команду.

Джаудат Абдуллин