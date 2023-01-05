Отсутствие международного календаря, Fan ID и проблемы юниоров «Ак Барса»

Минувший сезон выявил две взаимоисключающие проблемы

В 2022 году Россию отстранили от международных соревнований, вследствие чего пришлось «импортозамещать» их «Играми Дружбы» и «Спартакиадой Сильнейших». Парадоксально, что, лишившись чемпионатов мира в хоккее с шайбой, в Татарстане «замели под ковер» проблемы с воспитанием молодых хоккеистов. Вспоминаем главные проблемы сезона 2022 года в понимании спортивной редакции «Реального времени».



Нет Универсиад и юношеской Олимпиады

Коронавирус все-таки отменил не только большую часть сезона 2020 года, но и две международные Универсиады, зимнюю в Швейцарии и летнюю в Китае, а также летнюю юношескую Олимпиаду в Сенегале. Иными словами, пострадали три континента, студенты и юниоры.

Но, помимо соревнований, которые россияне и белорусы пропустили вместе с остальным международным сообществом, они не смогли выступать в целом ряде соревнований. Самая главная боль-печаль — домашний чемпионат мира по волейболу среди мужских сборных, среди женщин мы тоже пропустили. На втором месте по «трагедийности» — потери чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта, домашний старт мы ждем в 2025 году, авось к этому времени многое, если не все, вернется на круги своя. Если судить по последним заявлениям руководителя Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, его ведомство готовится жить, следуя сразу двум стратегиям. Первое — возврат российского спорта к летней Олимпиаде в Париже, вторая — не ранее зимней Олимпиады-2026. Баскетбол, бокс, все виды борьбы, спортивная и художественная гимнастики, прости Господи, легкая атлетика, чемпионаты мира по которым россияне в этом году пропустили, можно откладывать в долгий ящик, все виды спорта из летней олимпийской программы.

Если уж говорить о зимней программе, то можно перечислить среди потерянных фигурное катание и хоккей с мячом, с шайбой, но потеря последнего любопытным образом позволяет не замечать надвигающуюся проблему.

Во время Кубка конфедераций — 2017 и последующего чемпионата мира — 2018 в России каждый болельщик должен был иметь при себе цветастый бейджик — Fan ID. Фото: Максим Платонов

Как Fan ID изменил российское фанатское сообщество

Пожалуй, самым большим разочарованием и вместе с тем проблемой для футбольных болельщиков стало принятие нового законопроекта о введении так называемого паспорта болельщика на матчи Российской Премьер-лиги. Судя по всему, законотворцам приглянулся опыт Кубка конфедераций — 2017 и последующего чемпионата мира — 2018 в России, когда для прохода на арены, помимо купленных билетов, каждый болельщик должен был иметь при себе цветастый бейджик — Fan ID. Тогда это решение было объяснено необходимостью проверять каждого фаната во избежание эксцессов на стадионах и чтобы на матчах крупнейших футбольных турниров не появились элементы с деструктивным поведением.

Мундиаль в России действительно прошел без сучка и задоринки, на играх царила исключительно приятная дружеская атмосфера со здоровым соперничеством, не было зафиксировано ни одного случая, за который нашей стране было бы стыдно.

Однако не все, что подходит к лицу королеве (чемпионату мира), подойдет и ее садовнице (РПЛ). Видимо, об этом законотворцы решили не задумываться и без долгих разбирательств и изучения вопроса решили внести закон на рассмотрение, что тут же подняло волну негатива в фанатской среде. Активные болельщики выступили под лозунгами а-ля «фанат — не преступник», тут же пригрозили, что будут бойкотировать матчи своих команд, если закон о введении паспорта болельщика все-таки будет внесен. Понять такое отторжение несложно — люди только-только отошли от одних QR-кодов, как им тут же предлагают оформить другой, чтобы поддержать свою команду. И это притом, что российский футбол и без того высокой посещаемостью особо не отличался.

Год назад, 30 декабря, Владимир Путин подписал законопроект, а уже к началу футбольного сезона в РПЛ был определен список стадионов, которые станут тестовыми для прохода исключительно с картой болельщика. А именно: «Фишт» в Сочи, «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» в соответствующих городах.

Уже к началу футбольного сезона в РПЛ был определен список стадионов, которые станут тестовыми для прохода исключительно с картой болельщика. Фото: Максим Платонов

Все произошло ровно так, как и ожидалось: тотальное проседание посещаемости во всех городах. Например, в Екатеринбурге на первую домашнюю игру (все тестовые стадионы приняли матчи с 3-го тура) сезона пришло всего 2 997 болельщиков — худший показатель среди всех команд в том туре. На сочинский «Фишт» пришло 3 772 зрителя. А обычно заполненная под завязку «Ростов Арена» приняла всего 5 313 зрителей в матче с «Химками». Поклонники футбола из регионов «ногами» проголосовали против паспорта болельщика.

Более того, в солидарность с ними отказались от посещения матчей любимых команд и фанаты топ-клубов из Москвы и Петербурга — теперь ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», по сути, играют в камерной атмосфере театрального представления и при пустых трибунах за воротами. Фанатские группировки 15 из 16 клубов РПЛ объявили бойкот и отказались от посещения матчей чемпионата России.

К седьмому туру стало окончательно очевидно, что Fan ID столкнул посещаемость стадионов на дно. Средняя заполняемость стадионов составляла 34,4% (чуть больше трети).

На две игры «Спартака» пришло 22,9 тысячи человек, что составляет лишь половину от вместимости «Открытие Банк Арены». Если суммировать всех зрителей игр «Крыльев Советов» (21,7 тысячи), «Урала» (23,8 тысячи), «Пари НН» (23,7 тысячи), «Ростова» (24,2 тысячи), собранных за все домашние игры лета, то их общее число было меньше, чем вместимости стадионов команд. Это худшие показатели после перехода российского чемпионата на систему «осень-весна».

Но то ли еще будет. С нового года «карта болельщика» станет обязательной и для всех остальных арен Российской Премьер-лиги. А значит, существенно меньше станут ходить даже на современные стадионы Москвы и Санкт-Петербурга, которые до того хоть как-то поддерживали статистику на не таком катастрофическом уровне.

В сборной России не было никого из «Ак Барса», Нижнекамска или Альметьевска. Фото fhr.ru

Отсутствие достойного пополнения

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2022 года впервые за долгое время обошелся без представителей хоккейного Татарстана. В сборной России не было никого из «Ак Барса», Нижнекамска или Альметьевска, но сфокусировать внимание на этой проблеме помешал тот факт, что зимой проведение МЧМ свернули из-за вспышки коронавируса в Канаде, а в дальнейшем российский хоккей отстранили от международных стартов. Но факт никуда не делся. Казань, которая все прошлое десятилетие «выстреливала» целой россыпью талантов 1993-го, затем 1996-го, наконец, 2000 года рождения, не располагает сильными воспитанниками. В 2003 году, который в этом декабре сыграет на МЧМ, есть Дмитрий Кателевский и Иван Меховов, годом моложе местный Адель Сафин, но ни один из них не подходит под критерии российской молодежки. Да и сам «Ак Барс», где засверкали приглашенные Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Илья Сафонов, а затем Марк Янчевский и Никита Евсеев, перестает делать ставку на своих воспитанников. Из 1993 года рождения растеряли всех, включая Ткачева и Яруллина. Из 1996-го остался только голкипер Илья Голубев в «Барсе». Яркий, но не редкий пример «династийности», которой вряд ли можно гордиться.

Не оправдало ожиданий и увеличение числа команд мастеров с двух до трех, когда к основному составу «Ак Барса» и молодежному «Барсу» добавили «Ирбис». В итоге ситуацию в «Барсе» можно охарактеризовать цитатой из книги «12 стульев»: «Молодая была не молода». Помимо Голубева и Макарова, которые вряд ли отвечают статусу молодых, там еще 33-летний Алексеев, 27-летний Лучевников, 26-летний Аверин, 25-летний Фазылзянов. Или же обладатель латвийского паспорта Алишер Мубаракшин, у которого за спиной 22 года, а впереди совершенно неясные перспективы. Когда в молодежной команде нашлось место для 30-летнего Данила Макарова и 20-летнего не хватавшего звезд за все время своей карьеры в детско-юношеском хоккее Артура Зарипова, то это не просто вызывает вопросы, а вопиет: для чего работает успешная в недавнем прошлом собственная школа. И ладно бы одна, а то там еще и «Школа Моисеева» на балансе.



Джаудат Абдуллин