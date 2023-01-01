Гранты на культуру: не хватает хореографов и киносценаристов

128 заявителей боролись за 9,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Министерстве культуры Татарстана подвели итоги конкурса на соискание грантов правительства РТ на создание произведений, которые сохраняют, развивают и популяризуют культуру татарского народа. Конкурс проходил в декабре этого года, на него было представлено 128 заявок. Общий размер грантов составляет 9,8 млн рублей. Всего было выиграно 48 грантов.

Было много сильных заявок, однако число грантов ограничено

Членами экспертной комиссии были министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, директор госучреждения культуры Татарстана «Татаркино» Миляуша Айтуганова, главный научный сотрудник госучреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств РТ», кандидат философских наук Дина Ахметова, директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» Ольга Гильмутдинова, а также советник художественного руководителя государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный театр кукол «Әкият», председатель Общественного совета при Минкультуры РТ Нияз Игламов, замдиректора по научной и издательской деятельности госучреждения «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ» Гульназ Латыпова и замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. К сожалению, не удалось включить эксперта по детской литературе.



Литературные произведения: мастера на коне

В номинации «Литературные произведения малой формы на татарском языке (проза, поэзия)» выиграли семь грантов в размере 100 тысяч рублей каждый: Айзиряк Гараева с повестью «Бирүзә йорт», Амур Фаляхов с рассказом «Җан авазы» («Крик души»), Рифат Курбанов с поэтическим циклом «Яшим әле» («Еще живу»), Фирузя Фатхутдинова с циклом стихов «Карга боткасы» («Воронья похлебка»), Фаниль Гилязов со сборником стихов «Әдипләр йөзе» («Лики писателей»), Набира Бикчурова с повестью «Ике рәссам» («Карт һәм яшь)» — «Два художника (старый и молодой)», Лемон Леронов с повестью «Мин дөньяны күрәм» («Я вижу мир»).



Фото: pxhere.com

Три гранта в размере 500 тысяч рублей каждый в номинации «Литературные произведения крупной формы (проза, поэзия)» выиграли Зиннур Хуснутдинов и его роман «Әллүки» («Аллюки»), Радиф Сагдеев — роман «Гасырга сузылган бер мизгел», Рустем Галиуллин с повестью «Галимҗанов эше» («Дело Галимзянова»).

Нельзя не отметить, что многие победители являются маститыми авторами. Тот же Галиуллин работает главным редактором журнала «Казан утлары». Рифат Курбанов возглавлял Союз писателей РТ.



В номинации «Литературные произведения детские (проза, поэзия, комиксы)» выиграли шесть грантов в размере 100 тысяч рублей каждый. Здесь достаточно много молодежи. Это Айсылу Шаехова с повестью «Путешествие на высоте», Ильсияр Гарипова с циклом стихов «Туган тел» («Родной язык»), Алмаз Гимадеев — повесть «Сәер хат» («Странное письмо»), Лилия Тимербаева — комикс для детей о красивых домах Казани с интересной судьбой, Салима Аскарова — комикс «Гөлчәчәк. Кайту», Рифат Салахов — сборник стихотворений «Кошлар әлифбасы» («Птичий алфавит»).

Четыре гранта в размере 200 тысяч рублей получает каждый в номинации «Драматические произведения (пьесы для драматических театров, пьесы для кукольных театров, переводы) на татарском языке» — Гульназ Нуретдинова с пьесой «Илдус белән Котдус маҗаралары» («Приключения Ильдуса и Котдуса»), Луиза Шарова (Луиза Янсуар) — цикл «Кайту» («Возвращение») и «Видагь» (пьеса-исследование для драматических театров). Айдар Ахмадиев получил грант на уже написанное либретто в двух частях с прологом и эпилогом «Кави-Сәрвәр» («Кави и Сарвар»). Премьера оперы ожидается в феврале. Член фракции «Единая Россия» и глава Союза писателей республики Ркаил Зайдуллин выиграл с пьесой для драматических театров «Картларга орден кирәк» («Старым нужен орден»).



Фото: pxhere.com

По киносценариям выиграли все

Два гранта в размере 175 тысяч рублей получит каждый в номинации «Киносценарии полнометражного игрового фильма на татарском языке»: Азат Зарипов — сценарий «Балакаем» («Дитя мое»), Мансур Гилязов — сценарий «Тугызынчы дулкын» («Девятая волна»).

В номинации «Киносценарии короткометражного игрового фильма на татарском языке» два гранта в размере 75 тысяч рублей получает: Салават Юзеев — сценарий «Абага чәчәге» («Цветок папортника») по мотивам повести Ркаила Зайдуллы «Абага чәчәге», Ренат Хабибуллин — сценарий фильма «Тюбетейка».

И собственно, это все четыре участника в номинации!

— Конкурс на сценарии проводится первый год и по кино, и по театру, и по музыкальным произведениям, и по литературе. В прошлом году у нас были только субсидии на создание произведений. В 2022 году по кино было четыре работы, всем четырем мы дали гранты на написание сценариев. Было мало информации о том, что такой конкурс объявляется, поэтому не все успели подать заявку. На самом деле, если говорить о кино, то у нас не так много и сценаристов в Татарстане. Чтобы написать киносценарий, нужно иметь профессиональное образование или как минимум заниматься этим, — рассказала директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Искусство, живопись и скульптура

Три гранта в размере 200 тысяч рублей получает каждый в номинации «Искусствоведческие исследования»: Риф Гатауллин — «Антология татарских композиторов» в период с 1940 по 2010 год, Рустем Шамсутов — «Современное арабо-графическое искусство татар Среднего Поволжья и Приуралья: традиции и новации», а также Елена Шевченко — «Татарский детский театр в поисках новых форм».

В номинации «Скульптура» два гранта в размере 200 тысяч рублей получает Александр Дресвянников за эскиз памятника археологу Альфреду Халикову, Дина Сергухина — по композиции, посвященной актерам кукольного театра «Әкият».

Три гранта по 200 тысяч рублей в номинации «Живопись» выиграли: Хамит Латыпов — картина «Вечер», Равиль Загидуллин — тематическая картина «Охотничий стан», Василь Загретдинов за картину «Изге Дога». Молитва».

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» три гранта в размере 300 тысяч рублей получили: Наиля Кумысникова — панно «Сокровища Булгара», Альфия Ильясова за произведение ДПИ «Татар экият келимэ» («Татарский сказочный ковер»), Ринат Ахметов за произведение ДПИ «Моя семья».

В хореографии выиграли все

Два гранта в размере 500 тысяч рублей в номинации «Музыкально-театральные жанры на татарском языке (опера, балет, музыкальная комедия, мюзикл)» получают Рашид Калимуллин — балет «Белый лебедь», Луиза Батыр-Булгари — оперетта «И, Сабан туй-тамаша!».

Фото:realnoevremya.ru/Максим Платонов

В номинации «Хореография» выиграли три гранта в размере 200 тысяч рублей: Энже Дусаева — пластический спектакль «Ха-Тын», Алена Харисова — хореографическая постановка «Карга Боткасы», Венера Галимова — пластический спектакль «Кыз» («Девушка»). Как выяснилось, это все подавшие заявки в номинации.

Восемь грантов в размере 200 тысяч рублей в номинации «Музыкальные произведения (симфония, хоровые произведения, камерно-инструментальные произведения, камерно-вокальные произведения)» получили Миляуша Хайруллина — симфоническая хоровая поэма «Шагыйрь», Зульфия Кудоярова — симфоническая сказка «Алтын каләш» («Золотое перо»), Ильфат Давлетшин — компактный хоровой цикл для маленьких детей «Мырыуҗан хәйләсе», Елена Анисимова — оркестровая сюита «Поволжские сказы», Ильгам Байтиряк — симфония «Волжские далиөл», Эльмир Низамов — кантата для смешанного хора «Баки Урманчы», Лилия Тагирова — поэма для камерного оркестра и хора «Сабантуй сөлгесе», Рустам Зарипов — кантата «Зимние забавы» («Кышкы мажаралар») на стихи татарских поэтов для детского (женского) хора и эстрадно-симфонического оркестра в шести частях.

По словам начальника отдела взаимодействия со СМИ Минкульта Айрата Файзрахманова, полученные заявки действительно были очень сильные. Грант был учрежден по аналогии с проектом, созданным к столетию ТАССР, когда государство оплатило работы, написанные к этой дате. Что касается дальнейшей судьбы проектов, они будут переданы подведомственным музеям, оркестрам, ансамблям, Татарскому государственному издательству.

— Мы рекомендуем список для включения социально значимой литературы, прорабатываем это с «Татмедиа», с «Таткнигоиздатом» для дальнейших публикаций данных произведений. Часть произведений практически сразу дается в литературных журналах и дальше публикуется как книга, но это отдельная история, отдельные суммы, отдельные источники. Любая книга или тираж стоят немалых денег. Сами произведения требуют и редактуры, и работы иллюстраторов, это большая комплексная работа. Драматические произведения также передаются нашим подведомственным театрам, могут быть переданы муниципальным театрам. Сначала работы проходят промежуточный контроль, после принятия произведений мы передаем их подведомственным учреждениям. В случае с литературными произведениями их дальнейшие публикации мы рекомендуем в виде тиражей, — рассказал Айрат Файзрахманов.