«СИБУР сработал вместе с Татарстаном. Получился красивый совместный проект»
В Камских Полянах в двух школах отремонтировали и оснастили новым оборудованием классы по химии и физике
Выпускники школ №1 и №2 Камских Полян смогут качественнее готовиться к выпускным экзаменам по физике и химии. В классах обновили оборудование и сделали ремонт. Как признаются ребята, проводить лабораторные работы стало намного интереснее — появилось больше химических реагентов, новая посуда и компактные штативы. Оснастить школьные кабинеты удалось благодаря федеральной программе и поддержке Руслана Гиззатуллина — депутата Государственного Совета РТ, члена правления — управляющего директора СИБУРа.
30 лет без капитального ремонта
Гульфия Некрасова 30 лет работает учителем химии в первой школе. За это время, признается педагог, ее класс не видел капитального ремонта. Линолеум, обои, школьные парты, а также оборудование для проведения лабораторных и практических работ нуждались в замене.
Мечта педагога сбылась в этом учебном году благодаря поддержке СИБУРа и лично депутата Государственного Совета РТ шестого созыва, члена правления — управляющего директора СИБУРа Руслана Гиззатуллина. Обратившись к нему за помощью, руководство школы попросило оснастить и отремонтировать класс.
За короткий срок в кабинете демонтировали встроенные шкафы, деревянный подиум и старый линолеум. Привели в порядок пол, выровняли и покрасили стены. Светильники и выключатели, а также сантехнику заменили на современные. Закупили новую мебель, шторы на окна и лабораторную посуду. Установили вытяжной шкаф для химических опытов. Обновили обучающие стенды — теперь они говорящие.
— Сейчас у наших детей есть все для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по химии. У нас появилась возможность реализовывать различные проекты развития, углубляя химическую направленность. Мы сможем проводить исследования, выходя за рамки школьной программы, — говорит Гульфия Некрасова.
В этом году сдавать ОГЭ по математике будут одноклассницы Полина Жаркова и Полина Копанева. Благодаря новому оборудованию, говорят девятиклассницы, любой химический опыт можно провести всего за несколько минут.
— Выполнять лабораторную работу стало намного легче и интереснее. Например, до этого штативы были больших размеров, тяжелые, а сейчас маленькие и удобные, — признается Полина.
— В этом классе мы проводим много времени. После ремонта его не узнать. Все новое. Приятно здесь находиться. Мы стараемся беречь кабинет, чтобы не испортить ремонт, — отметила ее одноклассница.
Пожелать успехов в учебе ученикам первой школы Камских Полян приехал Руслан Гиззатуллин, депутат Государственного Совета РТ, член правления — управляющий директор СИБУРа. Ребята и учителя поблагодарили его за оказанную помощь и не упустили возможность показать химические опыты на новом оборудовании.
— Спасибо большое за теплый прием. В школе я хотел быть врачом, но в институте изучал авиационные и ракетные двигатели, в итоге стал энергетиком и сейчас работаю в крупнейшей в Российской Федерации нефтехимической компании СИБУР. Кем бы вы ни стали, знания, полученные в школе, являются фундаментом, на котором вы сможете построить свое будущее. Они позволят вам добиться высоких результатов в выбранной профессии, — наставлял ребят Руслан Гиззатуллин.
«Очередной шаг для достижения поставленных целей»
Не менее теплой стала встреча Руслана Гиззатуллина с учениками второй школы Камских Полян. Благодаря федеральной программе и поддержке компании СИБУР, в классе физики также обновили оборудование и сделали ремонт.
Усадив гостя за школьную парту, ребята принялись показывать опыты по физике. Руслан Гиззатуллин задавал наводящие вопросы, дети отвечали. Получился познавательный интерактив.
— Хочу сказать огромное спасибо учителям. В Камских Полянах работают очень неравнодушные люди. Сегодня мы посмотрели, как дети осваивают новые технологии в отремонтированных классах. Здесь СИБУР сработал вместе с Татарстаном. Получился красивый совместный проект. Мы вместе вложились в ремонт и оборудование, — подчеркнул в интервью корреспонденту «Реального времени» Руслан Гиззатуллин.
По словам Гиззатуллина, в обеих школах его приятно удивили знания детей. Многие планируют связать свою судьбу с инженерией, физикой и химией.
— От лица СИБУРа хочу сказать, что мы ждем вас на предприятии. Компания открывает современные экологичные производства, на которых вы сможете работать. От того, какие специалисты к нам придут, будет зависеть будущее компании и страны. Сегодня мы сделали очередной шаг для достижения поставленных нами целей, — подчеркнул он.
В свою очередь глава Камских Полян Ринат Салахутдинов поблагодарил СИБУР и Руслана Гиззатуллина за оказанную помощь и поддержку.
— Это очень значимая для нас помощь. Спасибо большое. Дети будут обучаться на современном оборудовании. Знания будут на порядок выше. Мы очень рады. У ребят горят глаза. Это о многом говорит, — отметил глава поселка.
В завершение встречи Руслан Гиззатуллин поздравил детей и учителей с наступающим Новым годом. На память юные физики и химики подарили гостю волшебную палочку и пожелали успехов в работе.
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