«СИБУР сработал вместе с Татарстаном. Получился красивый совместный проект»

В Камских Полянах в двух школах отремонтировали и оснастили новым оборудованием классы по химии и физике

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Выпускники школ №1 и №2 Камских Полян смогут качественнее готовиться к выпускным экзаменам по физике и химии. В классах обновили оборудование и сделали ремонт. Как признаются ребята, проводить лабораторные работы стало намного интереснее — появилось больше химических реагентов, новая посуда и компактные штативы. Оснастить школьные кабинеты удалось благодаря федеральной программе и поддержке Руслана Гиззатуллина — депутата Государственного Совета РТ, члена правления — управляющего директора СИБУРа.

30 лет без капитального ремонта



Гульфия Некрасова 30 лет работает учителем химии в первой школе. За это время, признается педагог, ее класс не видел капитального ремонта. Линолеум, обои, школьные парты, а также оборудование для проведения лабораторных и практических работ нуждались в замене.



Мечта педагога сбылась в этом учебном году благодаря поддержке СИБУРа и лично депутата Государственного Совета РТ шестого созыва, члена правления — управляющего директора СИБУРа Руслана Гиззатуллина. Обратившись к нему за помощью, руководство школы попросило оснастить и отремонтировать класс.



Гульфия Некрасова 30 лет работает учителем химии в первой школе. За это время, признается педагог, ее класс не видел капитального ремонта

За короткий срок в кабинете демонтировали встроенные шкафы, деревянный подиум и старый линолеум. Привели в порядок пол, выровняли и покрасили стены. Светильники и выключатели, а также сантехнику заменили на современные. Закупили новую мебель, шторы на окна и лабораторную посуду. Установили вытяжной шкаф для химических опытов. Обновили обучающие стенды — теперь они говорящие.



— Сейчас у наших детей есть все для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по химии. У нас появилась возможность реализовывать различные проекты развития, углубляя химическую направленность. Мы сможем проводить исследования, выходя за рамки школьной программы, — говорит Гульфия Некрасова.



В этом году сдавать ОГЭ по математике будут одноклассницы Полина Жаркова и Полина Копанева. Благодаря новому оборудованию, говорят девятиклассницы, любой химический опыт можно провести всего за несколько минут.



В этом году сдавать ОГЭ по математике будут одноклассницы Полина Жаркова и Полина Копанева

— Выполнять лабораторную работу стало намного легче и интереснее. Например, до этого штативы были больших размеров, тяжелые, а сейчас маленькие и удобные, — признается Полина.



— В этом классе мы проводим много времени. После ремонта его не узнать. Все новое. Приятно здесь находиться. Мы стараемся беречь кабинет, чтобы не испортить ремонт, — отметила ее одноклассница.



Пожелать успехов в учебе ученикам первой школы Камских Полян приехал Руслан Гиззатуллин, депутат Государственного Совета РТ, член правления — управляющий директор СИБУРа. Ребята и учителя поблагодарили его за оказанную помощь и не упустили возможность показать химические опыты на новом оборудовании.



Ребята и учителя поблагодарили Руслана Гиззатуллина за оказанную помощь и не упустили возможность показать химические опыты на новом оборудовании

— Спасибо большое за теплый прием. В школе я хотел быть врачом, но в институте изучал авиационные и ракетные двигатели, в итоге стал энергетиком и сейчас работаю в крупнейшей в Российской Федерации нефтехимической компании СИБУР. Кем бы вы ни стали, знания, полученные в школе, являются фундаментом, на котором вы сможете построить свое будущее. Они позволят вам добиться высоких результатов в выбранной профессии, — наставлял ребят Руслан Гиззатуллин.



«Очередной шаг для достижения поставленных целей»

Не менее теплой стала встреча Руслана Гиззатуллина с учениками второй школы Камских Полян. Благодаря федеральной программе и поддержке компании СИБУР, в классе физики также обновили оборудование и сделали ремонт.



Усадив гостя за школьную парту, ребята принялись показывать опыты по физике. Руслан Гиззатуллин задавал наводящие вопросы, дети отвечали. Получился познавательный интерактив.



Усадив гостя за школьную парту, ребята принялись показывать опыты по физике. Руслан Гиззатуллин задавал наводящие вопросы, дети отвечали

— Хочу сказать огромное спасибо учителям. В Камских Полянах работают очень неравнодушные люди. Сегодня мы посмотрели, как дети осваивают новые технологии в отремонтированных классах. Здесь СИБУР сработал вместе с Татарстаном. Получился красивый совместный проект. Мы вместе вложились в ремонт и оборудование, — подчеркнул в интервью корреспонденту «Реального времени» Руслан Гиззатуллин.



По словам Гиззатуллина, в обеих школах его приятно удивили знания детей. Многие планируют связать свою судьбу с инженерией, физикой и химией.



По словам Гиззатуллина, в обеих школах его приятно удивили знания детей. Многие планируют связать свою судьбу с инженерией, физикой и химией

— От лица СИБУРа хочу сказать, что мы ждем вас на предприятии. Компания открывает современные экологичные производства, на которых вы сможете работать. От того, какие специалисты к нам придут, будет зависеть будущее компании и страны. Сегодня мы сделали очередной шаг для достижения поставленных нами целей, — подчеркнул он.

В свою очередь глава Камских Полян Ринат Салахутдинов поблагодарил СИБУР и Руслана Гиззатуллина за оказанную помощь и поддержку.

— Это очень значимая для нас помощь. Спасибо большое. Дети будут обучаться на современном оборудовании. Знания будут на порядок выше. Мы очень рады. У ребят горят глаза. Это о многом говорит, — отметил глава поселка.

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В завершение встречи Руслан Гиззатуллин поздравил детей и учителей с наступающим Новым годом. На память юные физики и химики подарили гостю волшебную палочку и пожелали успехов в работе.

