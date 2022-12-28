Андрей Федоров: «Рубин» должен был оставаться в РПЛ с тем составом, но оставить Слуцкого не было ошибкой»

Экс-футболист «Рубина» и тренер «Локомотива» — об осенней части чемпионата для «железнодорожников», «Рубине» и ЧМ в Катаре

Андрей Федоров прошел вместе с «Рубином» большой путь — от борьбы за выход из Первого дивизиона в Премьер-лигу до золотых медалей Премьер-лиги, завоевав которые он закончил карьеру. Последние годы экс-защитник «Рубина» работает в структуре московского «Локомотива», а осенью даже принял главную команду после ухода немецких специалистов. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с футбольным функционером — об опыте работы у руля «железнодорожников», изменениях, которые удалось внедрить в главной команде, а также о «Рубине» Слуцкого и чемпионате мира в Катаре.

«В «Локомотиве» нет команды. Это и сами ребята отмечают»

— Андрей, какие у вас теперь обязанности после завершения работы в качестве и. о. главного тренера «Локомотива»?

— Вернулся к своей прежней работе, селекционной. Сейчас очень загруженный график по поиску игроков. Очень много общения, очень много просмотров, времени мало — нужно смотреть всех.

— Болельщики «Локомотива» отмечают, что ожидали в октябре назначения тренера молодежной команды или Лоськова, а ваше назначение стало неожиданностью. Для вас это назначение стало неожиданностью?

— Конечно стало. Но насколько я осведомлен, все кому предлагали — никто не соглашался на эту должность именно на этот месячный срок. Потому-что в статусе исполняющего обязанности можно быть недолго — дальше либо перевод в статус главного, либо нет. Ни для кого не секрет, что «Локомотив» искал тренера. И когда со мной разговаривали, попросили помочь... Я не отказался от такого шанса.

— Как сами оцениваете свою работу за этот период у руля «Локомотива»?

— Ну как можно себя оценивать? Я могу сказать, что именно для меня это был хороший опыт. Я же в России нигде пока главным тренером не работал, меня никто еще не знает. И это был очень хороший шанс заявить о себе. Этот месяц очень помог — стали звонить из российских клубов, интересоваться. В общем, появились наметки, что в какую-то команду поступит приглашение.

Фото: fclm.ru

Худяков сам потом подходил и отметил, что это было правильное решение, одобрил наш выбор. Ему нужна была эта пауза, чтобы психологически восстановиться

— После принятия команды вы сделали несколько изменений. Стали возвращать Гильерме в ворота и стали играть в три центральных защитника. Худяков был недостаточно стабилен?

— Нет. Сразу скажу, я все сборы следил за командой и не пропустил ни одной игры. Но как показалось — и не только мне, но и Олегу Пашинину — что Худяков может психологически подсесть. Нужен был лидер в воротах и в обороне, потому что очень много голов пропустили за этот период. Хотелось сыграть уже на ноль, поэтому приняли такое решение. И кстати, Худяков сам потом подходил и отметил, что это было правильное решение, одобрил наш выбор. Ему нужна была эта пауза, чтобы психологически восстановиться.

Что касается обороны. С Бариновым мы тоже поговорили — он же играл уже раньше в обороне — объяснили ему, что сейчас это надо для команды, такой сейчас сложный период. Получилось неплохо. Раньше он где-то как-то сопротивлялся, но нам удалось достучаться до него, объяснить.

— Неплохо задвигался в этот период и Миранчук. Дали свободу творчества атакующим игрокам?

— Нет. Он форму набрал неплохую после продолжительной травмы. Просто совпало по времени, что он именно к этому времени набрал нужные кондиции. Ну и в тренировочном процессе мы давали ему паузы, чтобы он играл. В его классе, я думаю, сомнений нет.

— Что за история с конфликтом с Педриньо?

— Самая банальная история. Человек пришел и вел себя как будто ему кто-то обещал, что он будет играть в основном составе. Так не бывает при подписании игроков ни с одним игроком. Но он для себя так решил. Когда он перестал выходить в основном составе, то сразу сбавил к себе требования, поменялось у него отношение к тренировочному процессу. Потом он заболел, а когда вернулся, он стал выражать недовольство и показывать свое отношение к тренировочному процессу, это стало отражаться и на других ребятах. Мы ему это объяснили.

— В чем главная причина такого провального сезона «Локомотива»?

— Мое мнение: очень резко омолодились. И самое главное, что бросалось в глаза — нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришел, это было видно. Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают — нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.

Ну и неудачный старт надломил команду. Если б было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это все больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически.

Фото: fclm.ru

Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришел, это было видно

«Не думаю, что успехи «Рубина» 2008 года были связаны только с тем, что команда управлялась республикой»

— «Рубин» Слуцкого. Это была ошибка руководства клуба оставить его после вылета в Первую лигу?

— Ну почему ошибка. Я уже отмечал, что нужно было время, потому что собралась новая команда, нужно было сыграться. И это подтвердилось, потому что сейчас же они отстают от первого места на четыре очка. Да, в начале были неудачи, хорошие игры чередовались с плохими. Но потихоньку выправили ситуацию, и мне самому непонятно, почему в этот момент Слуцкий решил уйти. Ведь ситуацию выправили и по игре стали выглядеть хорошо.

— Курбан Бердыев отмечает, что с таким составом можно и нужно было оставаться в РПЛ. А вы как считаете?

— Конечно да. Должны были. Если мы берем даже последнюю игру с «Уфой», там надо было просто выиграть. Были игры, где результат был не по игре. Играли неплохо, но не было результата.

— Приглашение Слуцкого — неплохая страница в истории клуба?

— Думаю, что нет. Здесь же тоже нельзя скидывать со счетов то, сколько игроков покинули команду в отличие от того, с кем начинали тот сезон. Очень много иностранцев покинули команду.

— Кто-то говорит, что Леонид Слуцкий бросил команду, а кто-то отмечает, что ему надо было уходить намного раньше. Вы из лагеря первых?

— Я думаю, да. Как я уже отмечал, мне непонятно, почему он ушел.

Фото: rubin-kazan.ru

Да, в начале были неудачи, хорошие игры чередовались с плохими. Но потихоньку выправили ситуацию, и мне самому непонятно, почему в этот момент Слуцкий решил уйти

— Вы поддерживаете связь с «Рубином». Можно сказать, что тот клуб, который вы покидали чемпионом в 2008 году и этот — две абсолютно разные организации?

— Сложно сказать. Надо быть внутри. После этого я поработал в дубле (сезон 2012/13, — прим. ред.) и после того года я в Казани был всего два раза. А на базе вообще не был ни разу.

— Сейчас клуб снова переходит под управление республики. Вы играли в то время, когда клуб тоже был под прямым управлением Татарстана, и результат был отличный.

— Да, мы играли, когда клуб был под управлением республики. Не могу сказать, что только в этом дело.

— Курбан Бердыев получил назначение в «Сочи». Как считаете, удастся ему прижиться в такой команде, которая привыкла играть в атакующий футбол, плясать от себя, а не от соперника?

— Конечно. Когда у него есть подбор игроков, то он с удовольствием играет в атакующий футбол. Он сам любит этот футбол. Тем более он знает там многих игроков, знает их качества. Думаю, у него там получится. Зависит от того, как сможет донести до ребят свое видение футбола. Ему не нужно ничего доказывать.

— С Нобоа, который до сих пор пылит в «Сочи», играли еще вы, когда он приходил в «Рубин» в 2007 году. Тогда, правда, он не был так хорош.

— Кристиан пришел очень молодым, и состав, вспомните, в том году какой был. Если у него что-то не получалось, то он не переставал биться, работать. Видно было, что человек хочет играть. Когда не попадал в состав, то приходил играть за дубль. Не просто отбыть номер, а доказывать, что он достоин.

Да, может скорость упала у него, но у него светлая голова. Правильно говорил Бердыев — голова работает как компьютер.

Фото: Yulia Novikova/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Кристиан пришел очень молодым, и состав, вспомните, в том году какой был. Если у него что-то не получалось, то он не переставал биться, работать

«Месси — величайший игрок в истории футбола»

— Видел ваш комментарий о том, что судьям нужно давать комментарий сразу после матча. У вас есть претензии к работе российских арбитров.

— Нет, дело не в том, что у нас судьи плохо отрабатывают. Просто у меня есть такое пожелание, мне хочется тоже услышать от них сразу после игры комментарий. Не потом, когда он может уже просмотрит все, а по горячим следам. Интересно, как это будет.

— Валерий Четверик отмечает, что судейство на этом чемпионате мира не очень понравилось. Особенно о женской бригаде арбитров отзывался негативно.

— Сразу скажу, я тот матч не видел, но читал очень много разных высказываний. Могу сказать, что действительно: женщины должны судить женщин.

— Это лучший чемпионат мира, как заявляет Инфантино?

— Нет, я бы не сказал. Каждый для себя определяет на свой вкус. В России мне тоже очень понравился чемпионат.

Какие здесь были интриги? То, что лидеров очень много вылетело? Были чемпионаты, когда тоже много фаворитов не выходило, в Японии и Корее кажется.

— Чем этот мундиаль отметился для вас?

— Вы правильно отметили, было много интригующих развязок, накал и непонятно, чем закончится матч.

Аргентина не удивила, а скорее порадовала. Это одна из сборных, за которые я болел. Я опасался финала, потому что думал, что Франция выиграет. Потому что Дешам — тренер поопытнее и переиграет Скалони. Но получилось наоборот. Аргентина так здорово начала игру, что мне кажется, французы растерялись. Это было неожиданно для меня в финале. Смело сыграли аргентинцы.

Фото: Максим Платонов

На протяжении многих лет он показывал хорошую игру, не год и не два, не три, не пять

— Месси — величайший игрок в истории футбола?

— Конечно, величайший. На протяжении многих лет он показывал хорошую игру, не год и не два, не три, не пять. Такую стабильную игру на протяжении стольких лет показывает. Я не беру первый сезон в ПСЖ, когда нужно было время на адаптацию, но со второго сезона стал показывать свой футбол.

— А в сравнении с Пеле и Марадоной?

— Нет. Я не понимаю тех, кто сравнивает. Это разные поколения. В их поколении тоже было достаточно больших футболистов. Почему не сравнивать с Кройфом? Что он был плохим футболистом?

— Сборная России смогла бы конкурировать на таком уровне, какой был на катарском чемпионате мира?

— Почему нет? Из группы могли бы выйти. Мы сейчас судим по чемпионату России, но, когда в сборную вызывают, вы представляете, какие там дополнительные мотивации для каждого?

— В матче с нечужой для вас сборной Узбекистана что-то никто не впечатлил.

— Ну и сборная у нас была не оптимальная. Задач нет, кто-то просматривается, где-то поколение меняется.