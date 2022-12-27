«В детстве решил, что если выбрал плавание, то не надо сворачивать с пути»

Знакомьтесь: пловец спортклуба «Синтез» Николай Зуев

Представители спортклуба по водным видам спорта «Синтез» получают заслуженные награды по итогам сезона. У прыгунов в воду в номинации «Тренер года» победил Павел Муякин, лучшим спортсменом года, по версии болельщиков, стал Никита Шлейхер, специальную премию «За международное признание» получила Мария Полякова. Успешным был прошедший год и для новичка клуба «Синтез» Николая Зуева, завоевавшего серебро чемпионата России и две награды по итогам «Игр Дружбы», о чем он рассказал в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реального времени».



«После 11 лет выбрал «спину» приоритетным стилем»

— Николай, расскажите, пожалуйста, о начале своей спортивной карьеры, о семье?

— Я родился в Сыктывкаре, это столица Республика Коми, хотя папа родился в городе Талды-Курган, это Казахстан, а мама родом из Белоруссии. Затем они оказались в одном из крупнейших городов Коми АССР — Инте, где и познакомились еще в школе. Затем мама вместе с моей бабушкой перебралась на учебу в Сыктывкар, вслед за ней приехал папа, они поженились, и уже Сыктывкар стал моим родным городом. Там же меня отвели на плавание, сделала это бабушка по материнской линии Лариса Федоровна, которая сама ранее занималась плаванием. Она и отвела меня к первому тренеру Гурьевой Наталье Федоровне.

— Неужели бабушка, будучи сама в прошлом пловчихой, не «ставила» вам технику?

— Тут надо добавить, что бабушка достигла уровня кандидата в мастера спорта, конечно, могла бы подсказывать, но я сейчас вспоминаю, что она на детских соревнованиях напоминала мне о необходимости «включать» ноги на дистанции. Выглядело это так, что я вставал на стартовую тумбочку, а она с балкона мне показывала махи руками, напоминая, что и ноги должны быть задействованы. Это еще касалось вольного стиля, где я выполнил первый взрослый разряд лет в 11, а через год я начал переходить на плавание на спине, выполнив разряд кандидата в мастера спорта и сделав этот стиль приоритетным. Хочу отметить еще, что по юношам было очень интересно конкурировать, поскольку у нас в Коми много перспективных спинистов, была возможность спарринговаться. Но с каждым годом сильных пловцов в моем стиле почему-то становилось меньше, меньше, и в конечном счете годам к шестнадцати я остался один. Плавал так порядка два года, можно сказать, что привык, и когда снова начались тренировки в юниорской сборной со спаррингом, то это было уже непривычно. А мастеров спорта в Коми на данный момент порядка пяти, не более, хотя плотность занимающихся высока, более того, растет с каждым годом, но это все оздоровительное плавание, не более. При этом стоит отметить, что на Сыктывкар с его 245 тысячами жителей приходится порядка пяти бассейнов в общей сложности, что очень достойно. Из них два бассейна 50-метровые, один республиканского, другой городского подчинения.

С каждым годом сильных пловцов в моем стиле почему-то становилось меньше, меньше, и в конечном счете годам к шестнадцати я остался один

«В Коми популярны лыжные гонки»

— В «стародавние» времена СССР Коми успешно вырастила сразу трех звезд хоккея с шайбой: Сергей Капустин родился в Ухте, Андрей Николишин в Воркуте, и в Инте, городе, где жили ваши родители, начинал Виктор Жлуктов. А у вас не было желания пойти в игровой вид спорта, намекаю на самую легендарную команду Сыктывкара — это «Строитель» по хоккею с мячом, игравший в высшей лиге еще во времена Союза?

— Вот про что я ничего не могу сказать, так это про хоккей с мячом. Вообще до плавания я еще походил на тхэквондо, а уже потом перевели на плавание. Может, лет в 11-12 подумывал, что было бы неплохо заниматься игровым видом, мне сейчас нравится и в футбол играть, и в баскетбол, причем это у меня получается. Но в том возрасте, как сейчас понимаю, начал понимать удовольствие от участия в соревнованиях, появился азарт, чтобы достичь большего, и это удержало от перехода из плавания куда либо еще. Там еще поездки на соревнования начались, это тоже сыграло свою роль, и родители меня поддерживали, говорили, что необходимо выполнить разряд на мастера спорта, это может пригодиться в жизни. Да и ко мне пришло понимание, что если уж встал на эту тропу, то не стоит сворачивать, надо достичь успехов, а уже потом можно подумать о чем-то другом.

— У вас очень неплохо развивается мини-футбол из игровых дисциплин, а что еще?

— В целом у нас в республике очень популярны лыжные гонки, мама в школе бегала, а вообще это родина великой лыжницы времен СССР Галины Сметаниной, чьим именем назван большой лыжный комплекс, куда приезжают на тренировочные сборы ведущие лыжники страны. Плавание тоже достойное, достаточно вспомнить, что отсюда вышел спинист Аркадий Вятчанин и тренерская бригада под руководством его мамы Ирины Вятчаниной.

«Нравилось стартовать в «Олимпийском»

— По сути, он стал некой путеводной звездой для пловцов вашей республики, а когда вы стали приближаться к составу сборной?

— В 2017 году я вошел в состав юниорской сборной страны, после успешного выступления на первенстве России, где стал вторым на 200 метров на спине и третьим на 100-метровке. Через год я участвовал уже во взрослом чемпионате страны, который проводился в спорткомплексе «Олимпийский». Кстати, мне там очень нравилось соревноваться в этой атмосфере, когда трибуны как будто бы нависают прямо над тобой, все так антуражно, но были вопросы по проведению. В частности, в одном из заплывов в бассейн просто плюхнулся какой-то странный болельщик с «уточкой» на поясе. Прозевали его охранники. Или же в другом заплыве табло не сработало, и все восемь стартовавших финишировали по времени, превышающем их лучшие результаты на то время. Мы тогда все плыли в недоумении, понимая, что табло показывает не наше время. Самое удивительное, что эти секунды утвердили, переслали их в европейскую федерацию.

— Забавно.

— По итогам того чемпионата я отобрался на первенстве Европы в Хельсинки-2018, где взял золотую медаль в эстафете 4 по 100 метров. В личных стартах были два серебра на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Это поколение Климента Колесникова, Андрея Минакова. Еще через год прошел чемпионат страны, опять в «Олимпийском», ставший для него последним, после чего бассейн демонтировали. Касаемо меня, я отобрался опять на первенство Европы до 18 лет, которое проходило в Казани. Стал тут мультимедалистом и поехал на чемпионат мира среди юниоров. Снова личное серебро на сотне, серебро в комбинированной смешанной эстафете и золото в комбинированной мужской, где мы финишировали с мировым рекордом для юниоров. В том составе плыли Владислав Герасименко, Александр Щеголев и Андрей Минаков. Это был предолимпийский год, мы с личным тренером Глуховой Ольгой Евгеньевной уже начали подготовку с прицелом на Олимпиаду, но тут случилась эпидемия коронавируса.

Мне кажется, что местные специалисты обратили на меня внимание благодаря неплохому выступлению на здешнем чемпионате России

«Пропустил уже две Универсиады и чемпионат мира»

— Как находили в себе мотивацию для того, чтобы продолжать тренировки, после самоизоляции?

— Было много непонятного, когда соревнования отменялись, Олимпиаду перенесли, чего только не случилось. Лично у меня такая ситуация, что два раза я отбирался для участия в международной Универсиаде, и оба раза ее отменяли. В нынешнем году должен был стартовать на чемпионате мира, но сейчас уже отстранили сборную страны. Касаемо ковидного года, то помню, что я плотно сидел на сборах, а за две недели до национального чемпионата нам объявили: «Езжайте домой». Вернулся в Сыктывкар, столкнулся с полнейшей изоляцией, когда два месяца нельзя было на улицу выходить, я как-то отпустил эту ситуацию, сидел дома, играл в компьютер, не вдаваясь в детали: что и как будет в дальнейшем.

— Как оказались в Казани, в рядах сборной Татарстана и команды СК ВВС «Синтез»?

— В этом году я поступил в Поволжский университет спорта, мне кажется, что местные специалисты обратили на меня внимание, благодаря неплохому выступлению на здешнем чемпионате России. Там было и второе место, с которым отбирался в сборную, плюс два четвертых места, после чего моему тренеру Ольге Евгеньевне позвонили и предложили определенные условия при переходе в сборную Татарстана. Уже на «Играх Дружбы» я представлял республику, завоевав золото на 200 метров и бронзу на стометровке. Сами соревнования запомнились очень крутой организацией, реально напоминающей самые важные международные старты, а по составу участников были, конечно же, похожи на открытый чемпионат России с участием части сборной Беларуси.

Уже в Казани начальник сборной республики Алексей Кузнецов предложил мне войти в состав клуба «Синтез», и я согласился. До этого предложения я даже не знал, что на соревнованиях можно представлять какой-либо клуб, как это происходит за границей. Это стало для меня новым интересным опытом.

Джаудат Абдуллин, фото sintez-kazan.ru