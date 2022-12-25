Цитаты недели: Лукашенко — о токсичности, Минниханов — о «Раисе», Хабиров — о корпоративах

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя стала для Татарстана по-настоящему исторической. Разрешилась главная интрига, которая держалась больше года: для должности высшего должностного лица республики выбрали новое наименование — «Глава — Раис». Однако быстро прощаться с «президентом» Татарстан не намерен — власти хотят сохранить его до избрания нового руководителя республики, а Рустаму Минниханову — дать завершить срок при этом «титуле». На фоне важных решений и преобразований весь мир готовится к встрече Нового года — Татарстан ждет в гости до 180 тысяч туристов, глава соседней Башкирии Радий Хабиров по-прежнему настаивает на воздержании от шумных гуляний, а президент России Владимир Путин готовится перед боем курантов посмотреть свое же новогоднее поздравление. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О новой конструкции Татарстана

То, что два срока мы могли избирать президента республики, — это говорит об отношении федерального центра к Татарстану. Но я считаю, что новая конструкция позволяет нам двигаться вперед. Татарстан — один из ведущих регионов страны: по экономике, социально-экономическому развитию, по другим направлениям. У нас сложились прекрасные отношения с руководством страны, с правительством. Сегодня, в условиях специальной военной операции, важно сохранить единство и сплоченность нашей страны.

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили в первом чтении новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». Решение принято на 39-м заседании парламента. Сам президент Татарстана Рустам Минниханов с выбранным парламентариями вариантом «Глава — Раис» согласился, хотя и считает его неидеальным. Он обратил внимание на то, что как бы республика ни хотела сохранить «президента», сейчас не время вступать в спор с Москвой — есть вопросы более важные, такие как СВО. Напомнил он и о том, что попытки остаться уникальной в России республикой в части названия поста высшего должностного лица предпринимались. Однако усилий отстоять «титул» не хватило, признал Рустам Минниханов.

О «главе» как у всех

Есть замечательное слово в татарском языке — «юлбашчы», но, правда, оно вроде как в значении «вождь» использовалось до нынешнего времени. Но если придать ему смысл: «юл» — это дорога, «башчы» — это тот, кто ведет по дороге. Даже это было бы можно взять. Я почему так сильно напираю — у Татарстана сегодня особая роль в Российской Федерации. Перестройка идет на исламские страны, на Восток. А мы тут сейчас отменим «президента», и будет глава, как у всех. Давайте дополним как-то.

Незадолго до голосования на сессии парламента за новое наименование для высшего должностного лица Татарстана прошло заседание Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению, где также поднимали этот вопрос. Депутат Римма Ратникова предлагала воспользоваться предоставленным федеральным законодательством правом установить дополнительное наименование должности «с учетом исторических, национальных и иных традиций» региона. Она не хочет, чтобы Татарстан сливался с другими регионами, тем более ввиду его «особой роли». И ее пожелание учли.

О встрече Нового года

Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента.

Меньше чем через неделю президент России Владимир Путин подведет итоги уходящего 2022-го и поздравит граждан с Новым годом. Сам он праздник планирует встретить как и большинство россиян — в кругу близких. И как среднестатистический житель России перед боем курантов посмотрит новогоднее выступление главы государства, то есть самого себя. Также Владимир Путин признался, что, как и все «нормальные, приличные люди», верит в Деда Мороза.

О самых токсичных людях Земли

Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все.

Такое ироничное признание назло всем недругам по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал бессменный белорусский лидер Александр Лукашенко. Отношения двух стран на фоне агрессии Запада только укрепились. И как заверил президент Белоруссии, попытки разрушить этот союз приведут к обратному эффекту: «А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин, наши отношения — они будут только укрепляться».



О Казани как примере гармонии

Казань — это вообще город, где две религии — вот мечеть величественная, вот православная церковь. И это все — прекрасно. Наша семья — это Казань. Причем самое удивительное, что мне моя жена-мусульманка напоминает, что завтра Вербное воскресенье или завтра Пасха. Папу с Пасхой поздравляет. Она у нас отвечает за религию не только по своей ветви, но и по моей.

Известный российский стендап-комик и бывший кавээнщик Иван Абрамов, описывая гармонию в своей семье, где он православный, а его жена — Эльвира Гисматуллина — мусульманка, прибегнул к сравнению «со своей любимой Казанью». Как и в столице Татарстана, в его семье эти две религии мирно существуют бок о бок, уважительно относясь друг к другу.



Об увеличении призывного возраста

При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

С таким предложением на расширенной коллегии Министерства обороны России выступил глава ведомства Сергей Шойгу. Аргументов в пользу увеличения призывного возраста он не привел, но также призвал довести численность Вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона военнослужащих — необходимо это «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» государства. Идею Шойгу могут воплотить в реальность уже в следующем году. Для этого потребуется лишь внести поправки в действующее законодательство.

О неуместности корпоративов

Мы два года живем с коронавирусом. Какой корпоратив может быть, когда госпитали забиты и люди умирают? Врачи измотаны <...> Придет такое время, а пока — нет. По бокалу шампанского выпили, поблагодарили друг друга, обнялись — и достаточно.

По-прежнему уверен в неуместности шумных празднеств глава Башкирии Радий Хабиров. Еще в октябре он запретил чиновникам, муниципалитетам и крупным предприятиям республики организовывать масштабные праздничные гуляния на Новый год. Как и прежде, глава республики убежден, что для веселья неподходящее время. Отметить все же надо, и сделать это он предлагает скромно.

Об угрозе идентичности из-за мигрантов

Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций — как это было, к примеру, в Косово. В связи с этим многие справедливо задаются вопросами: какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты? <...> Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности?

Проблемами, которыми может грозить приток в Россию мигрантов, озаботился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он опасается, что из-за «носителей иных обычаев» народ может утратить свою идентичность, а усугубляет ситуацию «непрекращающееся давление извне». Патриарх утверждает, что «избыток неквалифицированных мигрантов» в стране приводит к росту конфликтов и преступности, в том числе на национальной и религиозной почве. РПЦ в стороне не остается — в некоторых приходах «начата работа по культурной адаптации так называемых гастарбайтеров».

О казанской Мекке

Сегодня нет возможности ездить в какие-то туры по Европе, их границы закрыты, и мы на гребне волны. Привычка путешествовать у людей уже появилась. И мы должны создать условия, чтобы въездной туризм в Казань был Меккой для желающих нас посетить. У нас есть что показать и есть над чем работать.

С каждым годом число туристов в Казани растет — по итогам года ожидается новый рекорд. Но останавливаться на этом не намерены. Столица Татарстана ставит перед собой честолюбивую цель — увеличить турпоток до 5 миллионов человек к 2030 году. К слову, только за первую половину текущего года Казань посетили 2,25 миллиона гостей. Нескромные мечты лично у мэра города Ильсура Метшина — Казань он хочет превратить в священный город для туристов. По его словам, база для этого уже есть, но и совершенствоваться тоже надо.