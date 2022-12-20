Комик Иван Абрамов: «Наша семья — это Казань»

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Известный комик Иван Абрамов в подкасте на YouTube-канале сравнил свою семью с Казанью:



— Казань — это вообще город, где две религии — вот мечеть величественная, вот православная церковь. И это все — прекрасно, — сказал Абрамов, жестами показывая единение двух религий.

Так, комик провел параллель со своей семьей, в которой одинаково уважают как мусульманские, так и православные традиции:

— Наша семья — это Казань. Причем самое удивительное, что мне моя жена-мусульманка напоминает, что завтра Вербное воскресенье или завтра Пасха. Папу с Пасхой поздравляет. Она у нас отвечает за религию не только по своей ветви, но и по моей.

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Маргарита Головатенко