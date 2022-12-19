За шесть месяцев Казань посетили 2,25 миллиона туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом полугодии текущего года Казань посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч человек, а Москву — 9 миллионов. В прошлом году в столице Татарстана побывали 3 миллиона туристов, рассказала директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова на XIX сессии Казгордумы IV созыва.

Чаще всего, по данным туроператоров, Казань посещают гости из Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и ряда других городов.

Казанский кремль за январь — ноябрь 2022 года посетили 3,5 миллиона человек. За аналогичный период прошлого года там побывали 2,8 миллиона туристов. «Таким образом, сейчас мы можем говорить о 25-процентном приросте количества гостей Казанского кремля в этом году», — заключила Дарья Санникова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за январь — октябрь 2022 года Татарстан посетили 3,36 миллиона человек. Из них почти 207,3 тысячи побывали в республике в первый месяц года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина