День в истории: радио получило звук, а СССР — выходной первого января

Чем примечательна дата 23 декабря?

Сегодня, 23 декабря, в России отмечают День дальней авиации ВКС. 23 декабря астроном Джованни Кассини обнаружил спутник Сатурна — Рею, американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор, 1 января в СССР объявили праздничным днем, в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров, Бугульма стала уездным городом, КГУ решили дать имя Ленина. Родились российский император Александр I, режиссер Владимир Немирович-Данченко, писатель Ахат Гаффар, председатель правления Союза художников Татарстана Харис Якупов. Умерли просветительница Мухлиса Буби, поэт Константин Бальмонт, авиаконструктор Андрей Туполев, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Бугульма — город уездный

23 декабря 1781 года указом Екатерины II Бугульма получила статус уездного города Уфимского наместничества. Первое упоминание о Бугульминской слободе относится к 1736 году, тогда она располагалась на месте небольшой деревни. А с 1781 года по 1920-е годы город был центром Бугульминского уезда. Бугульма была серьезным торговым центром и имела выгодное географическое положение, поскольку через город проходили пути из Уфы и Оренбурга в Казань.

Фото mincult.tatarstan.ru

23 декабря 1919 года в Казани родился художник Харис Якупов. В 1939 году окончил художественное училище, участник Великой Отечественной войны, с 1946 года — в Союзе художников СССР и Художественном фонде Татарской АССР. Учился в Центральной студии «Всекохудожник», преподавал в родном училище. В 1951—1975 годах — председатель правления Союза художников ТАССР, участвовал в создании Музея изобразительных искусств, системы мастерских. Позже возглавил творческую мастерскую живописи Академии художеств России в Казани. Автор множества исторических картин, иллюстрировал книжные издания.

23 декабря 1922 года Бюро ячейки РКП(б) Казанского университета поставило перед правлением вопрос о возбуждении ходатайства перед Главным управлением профессионального образования о присвоении университету имени Ульянова (Ленина). Правление поддержало ходатайство ячейки. Официально КГУ присвоили это имя 29 июня 1925 года.



Фото magarif-uku.ru

23 декабря 1937 года была расстреляна Мухлиса Буби, преподаватель известного медресе в селе Иж-Буби, основанного ее отцом, открывшая там же женскую учительскую школу, а потом медресе «Иж-Бобья» для мусульманок. Одна из шести кади (судей) Центрального духовного управления мусульман. Была репрессирована по обвинению в участии в «Контрреволюционной повстанческой националистической организации Башкирии». Реабилитирована в 1960-м.

23 декабря 1949 года в селе Большой Ошняк (Рыбно-Слободский район) родился Габдулахат Гаффаров, будущий писатель Ахат Гаффар. Окончил факультет журналистики КГУ, работал в газетах «Яшь ленинчы», «Социалистик Татарстан» и журнале «Казан утлары». Опубликовал повести «Язлар моңы» («Мелодии весен»), «Кашан җыры» («Песнь Кашана»), романы «Бодай бөртеге һәм тегермән ташы» («Зерно и жернова»), «Олы юлның тузаны» («Пыль больших дорог»), пьесы, посвященные Мусе Джалилю («Приговор», «Хөкем»), Муллануру Вахитову («В предрассветье», «Сызылып таңнар атканда».

Фото: Максим Платонов

23 декабря 2017 года уроженка Казани Евгения Тарасова и ее партнер москвич Владимир Морозов стали чемпионами России в парном фигурном катании. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ Тарасова и Морозов набрали в сумме 223,34 балла. На 2-м месте оказались олимпийские чемпионы в командных соревнованиях и серебряные призеры Игр-2014 в парах Ксения Столбова и Федор Климов, которые набрали 215,55 балла в сумме, 3-е место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт с результатом в 207,51 балла.

23 декабря 2021 года Владимир Путин провел семнадцатую большую пресс-конференцию — в очном формате в московском «Манеже». Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, аккредитацию получили в общей сложности 507 журналистов. В 2020-м из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки. В этом году президент России пресс-конференцию проводить не будет.

Фото: kremlin.ru

1 января — выходной

23 декабря 1947 года в СССР 1 января стало праздничным и выходным днем. В допетровские времена Новый год отмечали то в марте, то в сентябре. После 1917 года празднование Рождества и Нового года в России и вовсе было отменено, 24 января 1918 года приняли декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря». В 1934 году новогоднюю традицию возродили лишь в качестве детского праздника.

23 декабря 1986 года в Москву после семилетней горьковской ссылки вернулся академик и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров. С 22 января 1980 года он вместе с женой Еленой Боннэр находился в закрытом для иностранцев Горьком. В 1979-м академик несколько раз выступал с осуждением ввода советских войск в Афганистан. В Горьком, в доме, где проживали супруги, установили круглосуточный милицейский пост, который не допускал к Сахарову никого при отсутствии разрешения властей. За время ссылки академик устроил несколько длительных голодовок, в результате одной Сахарова даже госпитализировали. В дальнейшем академик продолжил работу в Физическом институте им. Лебедева, а также занимался правозащитной деятельностью.

Фото RIA Novosti archive, image #25981 / Vladimir Fedorenko / CC-BY-SA 3.0/wikipedia.org

Передаю звук

23 декабря 1672 года итальянский астроном Джованни Кассини обнаружил второй по величине спутник Сатурна — Рею. Ранее Кассини открыл четыре спутника Сатурна, которые назвал «звездами Людовика» в честь короля Франции Людовика XIV. Лишь в 1847 году английский ученый Джон Гершель предложил, наконец, дать имя новому небесному телу — в честь титаниды Реи. Спутник покрыт разреженной атмосферой, содержащей двухатомный кислород и углекислый газ. На его поверхности минимальная температура достигает минус 230 градусов, максимальная — минус 170 градусов.

23 декабря 1900 года Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. В том году он разработал гетеродинный способ приема, во время которого выделяются звуковые биения между близкими по частоте токами высокой частоты. 23 декабря на острове Кобб в штате Мэриленд изобретатель экспериментировал с искровым передатчиком, в результате чего осуществилась передача звукового сигнала на расстояние в 1 милю. Позже Фессенден провел первую двустороннюю трансатлантическую радиосвязь и первую трансляцию по радио развлечений и музыки в 1906 году.