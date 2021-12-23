Большая пресс-конференция Владимира Путина

Онлайн-трансляция «Реального времени»

Сегодня президент России Владимир Путин проводит свою семнадцатую большую пресс-конференцию. Она пройдет в очном формате в «Манеже». Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, аккредитацию получили в общей сложности 507 журналистов. Начало запланировано на 12.00. В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки. Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.



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12.40 Следующие вопросы касаются поддержки бизнеса и оценки работы губернаторов.

12.38 Путин заявил, что знает неудовлетворенность реального сектора от повышения ключевой ставки — «но если этого не делать, у нас будет как в Турции».

— Центральный банк проводит независимую политику, — отметил Путин.



12.35 Президент России отметил, что в США инфляция в три раза превысила нужный показатель — 6% вместо 2%. В России это 8% вместо 4%.

— Нам нужно вернуться к целевым показателям. Конечно, можно поругивать Центробанк. Я в контакте с бизнесом, знаю его мнение, но я оцениваю его работу положительно, — сказал он.



12.33 Путин заявил, что ФНБ планируют выделить 2,5 трлн на инфраструктуру, 500 млрд уже перечислено.

12.31 4,5% ВВП направили на поддержку пострадавших в период пандемии коронавируса и в прошлом году. В этом году это 1%. Цель — сохранить рабочие места и поддержать граждан, в том числе молодые семьи, отметил президент.

12.27 Следующий опрос касается социальных расходов. Бюджет России носит социально ориентированный характер, ответил Путин. По его словам, социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.

12.26 У нас, к сожалению, низкий уровень вакцинации — 59,4%, заявил Путин. Сюда входят и переболевшие, и привившиеся.

— Этого недостаточно, нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%, — отметил он.



12.25 Население в 146 млн человек для огромной территории России совершенно недостаточно. Число надо увеличить, говорит президент, это один из драйверов роста.



12.22 Беспокоит продолжительность жизнь — это одно из негативных последствий коронавируса, говорит Путин.

12.21 Рост ВВП ожидается на уровне 4,5% в этом году, сообщил президент. Кроме того, уровень безработицы стал ниже, чем до пандемии. Сократился и уровень госдолга





12.19 Впервые в России было построено 90 млн кв.м жилья. Зарплата тоже начала расти, отметил Путин. Рост реальных доходов населения ожидается на уровне 3,5%. Инфляция составит 8%.

12.17 Наша экономика оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем в многих других странах, отметил Путин. Уровень спада составил 3%.

— Мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны, — говорит он.



12.15 Первый вопрос касается коронавируса. У Путина спрашивают, как справилась экономика России, и как он оценивает работу правительства.



— Если удаться ответить на ваши вопросы, то можно заканчивать пресс-конференцию, — отметил Путин, заявив, что борьба с коронавирусом продолжается



12.13 Пресс-конференция стартовала!

— Далеко, — признался Владимир Путин, когда он сел за стол и осмотрел журналистов.



12.11 Владимир Путин еще не появился в зале. Операторы пока показывают сидящих в зале журналистов и их плакаты .

12.04 Чтобы привлечь внимание Путина журналисты — кто-то например приходит в национальных костюмах и наряде Снегурочки.

Все журналисты заняли свои места.



12.00 В зале появился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который будет модератором. Он призвал журналистов соблюдать дистанцию и раз в час-полтора менять маски.



11.57 Трехминутная готовность.

11.49 Мероприятие пройдет в режиме COVID-free. В том числе из соображений безопасности расстоянию между столом Путина и журналистами составит около 30 метров.

Практически все журналисты уже в зале.

11.45 До начала остается 15 минут.

11.41 Коллеги из RT показывают, как выглядит зал «Манежа» до начала большой пресс-конференции Путина.

11.34 Пресс-секретарь президента РФ накануне заявил, что вопросы к пресс-конференции Путина заранее не прописаны, но легко прогнозируются.

Сергей Шнуров, например, признался, что «всю ночь думал» над вопросом главе государства. В прошлом году Шнуров спросил, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России.

11.25 «Реальное время» начинает прямую текстовую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты уже начали собираться в «Манеже», среди которых пять человек представляют татарстанские СМИ. Чтобы попасть туда, корреспондентам нужно было сдать три ПЦР-теста на коронавирус. При входе всех обработают частицами серебра. Вот как это выглядит:



А еще журналистам раздают специальные «серебряные» маски.