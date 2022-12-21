Зарево над городом и ночные выбросы — КОС продолжает развеивать мифы о своем производстве

«Казаньоргсинтез» пригласил промышленных туристов на вечернюю экскурсию

Фото: пресс-служба СИБУРа

Деятельность «Казаньоргсинтеза» (входит в группу «СИБУР») покрыта мифами и стереотипами. Например, нередко от жителей близлежащих районов приходится слышать о том, что КОС специально делает выбросы ночью, отчего и светится небо над производственной площадкой. Однако зарево над городом не имеет отношения к заводу. Объявившее курс на открытость предприятие предложило жителям города самим убедиться в том, что никаких опасных выбросов в темное время суток не производится, и пригласило очередную группу промышленных туристов посетить производство вечером. Вместе с экскурсионной группой на предприятии побывал журналист «Реального времени».

Город засыпает — просыпается …. КОС

«Казаньоргсинтез» за последние три месяца сделал, казалось бы, беспрецедентный шаг навстречу жителям города, открыв двери для промышленного туризма. За это время производство КОСа посетило более 500 человек. Все, кого волновали вопросы экологичности и безопасности деятельности химического гиганта, могли прийти, посмотреть и задать вопросы непосредственно действующим лицам — сотрудникам и руководству предприятия. Но, как оказалось, вопросы еще остаются.

«Казаньоргсинтез» пригласил промышленных туристов на вечернюю экскурсию

Накануне впервые предприятие провело вечернюю экскурсию, на которую пришли неравнодушные жители города. Как объяснили организаторы, много предубеждений у населения связаны именно с ночной деятельностью предприятия. В этом можно было убедиться уже в первые минуты экскурсии. Не успела группа заехать на территорию прозвучал первый вопрос:

— Почему светится небо над заводом?

Как оказалось, многие обвиняют нефтехимиков в том, что именно в темное время суток они осуществляют вредные выбросы в атмосферу, отчего возникает зарево в небе и распространяются неприятные запахи. Однако это все мифы. Технология производства на «Казаньоргсинтезе» не предусматривает никаких принудительных выбросов. Промышленные установки КОСа подсвечиваются, но свет от них не такой сильный. Факелы также не дают яркого свечения. Световой шум и зарево в Авиастроительном районе дают теплицы совхоза «Майский».

Основные производства предприятия не имеют и запаха. Там, где запах присутствует, он рассеивается на близлежащей территории, входящей в охранную зону «Казаньоргсинтеза». Жилых домов в охранной зоне предприятия нет. Но вокруг КОСа сложилась полноценная промышленная зона, в которой также расположены другие промышленные объекты.

В этом смогли убедиться те, кто попал на экскурсию. Да, ночной «Казаньоргсинтез» — это совсем другой мир. Производство, которое днем выглядит масштабным, но в то же время обычным промышленным объектом, ночью превращается в феерию красок, огни производственных площадок и пар, поднимающийся над градирнями, рисуют в воображении сюжеты фантастических фильмов. Но в остальном все как и днем: люди работают, сильных запахов или чего-то подозрительного на факелах нет.

Производство, которое днем выглядит масштабным, но в то же время обычным промышленным объектом, ночью превращается в феерию красок

Кстати, факелы — одна из самых популярных тем для обсуждения на экскурсиях. Каждый второй промышленный турист ставит под сомнение безопасность их работы. Эта группа не стала исключением. Сомнения присутствующих рассеял заместитель начальника по экологии «Казаньоргсинтеза» Роман Емелюшин, объяснив, что горение факела — это гарант безопасности:

— Это своего рода предохранительный клапан, который позволяет избежать серьезных аварий и выбросов газа. На окружающую среду воздействие минимально, потому что в процессе сжигания технические газы превращаются в углекислый газ и воду. Продукт сжигания вреда для здоровья никакого не представляет. К тому же они очень высоко расположены, — объяснил он.

Но, по словам эколога, предприятие с пониманием относится к переживаниям населения, сейчас КОС модернизирует факельное хозяйство, устанавливая новые закрытые факельные системы. Одну из таких показали и туристам.

Экскурсию по промышленному предприятию провела профессиональный экскурсовод и по совместительству экоактивист, представитель движения «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова

Экоактивист в роли экскурсовода: «Я оценила открытость «Казаньоргсинтеза»

На этот раз изменилось не только время проведения экскурсий, но и формат. Инициативу СИБУРа поддержал профессиональный экскурсовод и по совместительству экоактивист, представитель движения «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова. Она вызвалась провести экскурсию для неравнодушных граждан.

Гузелия сама в начале осени в числе первых посетила территорию КОСа.

— Мне интересно было попасть на предприятие, задать вопросы по экологическому мониторингу воздуха и воды. Я получила ответы на свои вопросы. Более того, предприятие продолжает находиться со мной в контакте. Я знаю, что могу обратиться по волнующим моментам и получу обратную связь. Такая открытость «Казаньоргсинтеза» не оставляет равнодушным, поэтому, когда мне предложили выступить в роли экскурсовода, сразу согласилась, — объясняет свой выбор экоактивист.

Экскурсия предполагала обзорную поездку на автобусе по всей территории завода с посещением двух цехов

Отсылок к первой промышленной экскурсии в этот вечер было много. Примечательно и то, что мобильная экологическая лаборатория, покупку которой анонсировал генеральный директор Айрат Сафин, в эти дни была доставлена на КОС. И по словам Романа Емелюшина, в ближайшее время начнет курсировать по предприятию и близлежащим районам. Она будет контролировать качество атмосферного воздуха по 17 показателям на территории завода и за его пределами.

Экскурсия предполагала обзорную поездку на автобусе по всей территории завода с посещением двух цехов — цеха готовой продукции завода поликарбонатов и цеха по производству рукавной FFS-пленки завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления, где участники смогли увидеть и даже потрогать основную продукцию, производимую «Казаньоргсинтезом», — гранулы полиэтилена.

Участники смогли увидеть и даже потрогать основную продукцию, производимую «Казаньоргсинтезом», — гранулы полиэтилена

Открытость пробуждает объективность

Экскурсия завершилась на тринадцатом этаже здания заводоуправления, откуда открывается завораживающий вид на производство. Участники смогли задать оставшиеся вопросы и поделиться впечатлениями от посещения предприятия.

— Впечатления очень приятные. Я на самом деле про «Казаньоргсинтез» знала очень мало до того, как приехала сюда. На экскурсии получила массу интересной информации. Здорово, что с нами помимо экскурсовода были еще и сотрудники — инженеры, экологи. Темы, которые они освещали, очень злободневные. В начале я все воспринимала через призму сомнения, ждала подвоха. Но сейчас по завершении мне здесь очень приятно находиться, появилось огромное доверие, я вижу, что люди готовы работать, готовы что-то делать для улучшения экологической ситуации в Казани, что для нас очень важно, — рассказала Айсина Мингазова, учительница младших классов в школе «Безнең мәктәп» детского центра «Сабыйлар».

Преподаватель техники речи, театральный режиссер Вероника Чепегина отметила, что тоже узнала много нового для себя.

— Первым моим удивлением стало то, что светит над городом не «Казаньоргсинтез», а совсем другое предприятие. Во-вторых, нет никаких ужасных запахов на территории завода. Во всяком случае мой нежный нос ничего не смутило, хотя я обычно очень чувствительна к запахам. Еще один момент, достойный удивления, — здесь очень чисто, на территории завода и в цехах просто стерильная чистота, — поделилась она своими впечатлениями.

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Экоактивист Диана Асылгареева оценила открытость предприятия:

— Здорово, что такой большой завод дает возможность заехать внутрь, увидеть все своими глазами. Такая открытость завода прибавляет лояльность.

В завершение экскурсии каждый из ее участников на память получил подарки с символикой СИБУРа.