На особом счету каждый: как живут ветераны «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Совет ветеранов нижнекамского предприятия СИБУРа — НКНХ занял первое место в Республиканском конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-й годовщине Организации ветеранов Татарстана. Награждение проходило в Доме техники Нижнекамска. Сегодня Совет ветеранов «Нижнекамскнефтехима» является одним из самых многочисленных среди предприятий нефтехимической отрасли республики, в нем насчитывается более 10 750 человек. Как живут ветераны производства и какую поддержку получают — в материале «Реального времени».

Встретят, выслушают, помогут

Штаб Совета ветеранов «Нижнекамскнефтехима» расположен в Нижнекамске по адресу: ул. Лесная, 45. В новое отремонтированное здание он переехал два года назад. Здесь созданы все условия для приема ветеранов, светлые помещения оснащены необходимой оргтехникой и мебелью.

На регистрационной стойке посетителям подсказывают, к какому специалисту обратиться с той или иной проблемой

Ежедневно сюда с самыми разными вопросами приходят до 100 человек. На регистрационной стойке посетителям подсказывают, к какому специалисту обратиться с той или иной проблемой.

— На днях мне позвонили из банка. Я должна была получить материальную выплату ко Дню пожилого человека, но произошла ошибка. Чтобы разобраться в ситуации, я решила обратиться именно сюда, а не к банковским работникам. Потому что знаю, здесь мне всегда помогут, один на один с бедой на оставят, — рассказывает бывшая сотрудница НКНХ Клара Грязнова.

На предприятии женщина работала машинисткой, на пенсию вышла в 2017 году. С

тех пор ежегодно обращается в Совет ветеранов за консультацией.





На предприятии Клара Грязева работала машинисткой, на пенсию вышла в 2017 году. С тех пор ежегодно обращается в Совет ветеранов за советом

— А куда нам еще идти? До «Нижнекамскнефтехима» доехать пенсионерам не так-то и просто. А здесь в черте города все разъяснят. Очень удобно, — подчеркивает она.

И таких, требующих поддержки и консультаций, в Совете ветеранов «Нижнекамскнефтехима» более 10 750 человек. Из них — 53 труженика тыла, 20 участников боевых действий в горячих точках, 1 270 инвалидов.

Предприятие заботится о каждом. Пенсионерка Наталья Борисова со слезами на глазах вспоминает случай из жизни своей знакомой — тоже ветерана производства. В сложной ситуации предприятие протянуло ей руку помощи.

— Однажды на улице я встретила свою коллегу. Она мне рассказала, что осталась одна с внуками. Сын и сноха ушли из жизни. Женщина впала в депрессию. Тогда я ей посоветовала обратиться в наш Совет ветеранов. Она так и сделала. И вы знаете, ей оказали всестороннюю поддержку. Семью поставили на учет. Выделили материальную помощь, а ребятишкам дали новогодние подарки. Я очень горда за свое предприятие, — с трепетом в голосе говорит Наталья Борисова.

Порядка 660 путевок в санаторий в год

По словам руководителя Совета ветеранов «Нижнекамскнефтехима» Рашита Валиуллина, ветеранская организация помогает не только словом, но и делом. Коллективным договором нефтехимического предприятия предусмотрены различные льготы.



Пожилые нефтехимики имеют возможность отдохнуть и поправить здоровье в санатории-профилактории «Корабельная роща». На эти цели в год выделяется порядка 660 путевок, путевки в профилакторий ветеранам войны и труженикам тыла выделяются бесплатно. 4,6 млн рублей ежегодно направляется для медицинского обслуживания пенсионеров, проработавших в НКНХ более 10 лет и состоящих на учете в Совете.

Нефтехимикам, проработавшим в компании 10 лет, выплачивается негосударственная пенсия, размер которой определяется стажем работы. Неработающим пенсионерам производятся единовременные выплаты к юбилейным датам. Инвалидам, состоящим на учете в Совете, выплачивается единовременное пособие. В случае смерти пенсионера выплачивается материальная помощь и оплачиваются ритуальные услуги.

По словам руководителя Совета ветеранов «Нижнекамскнефтехима» Рашита Валиуллина, ветеранская организация помогает не только словом, но и делом

— При выходе на заслуженный отдых работнику «Нижнекамскнефтехима» перечисляют единовременное пособие. Неработающим пенсионерам производятся единовременные выплаты к юбилейным и памятным датам. Не остаются без внимания золотые и бриллиантовые свадьбы, — подчеркнул он.



Не забывают о ветеранах производства и в памятные даты — в День Победы, День памяти и скорби, День города, Сабантуй, День химика, День Защитника Отечества, Международный женский день, День пожилого человека.



К 9 Мая ветераны войны, а в Совете двое ветеранов Великой Отечественной, получают вознаграждение по 20 тысяч рублей, труженики тыла — по 8 тысяч. Им также выделяют денежные средства на ремонт квартиры и оплачивают коммунальные услуги за целый год.

Пожилые нефтехимики имеют возможность отдохнуть и поправить здоровье в санатории-профилактории «Корабельная роща». На эти цели в год выделяется порядка 660 путевок

— Наши ветераны очень активные люди. Они пример для молодежи. Тому подтверждение — ежегодное участие в республиканском конкурсе «Семья — гордость Нижнекамска». Они пропагандируют семейные ценности, учат молодое поколение взаимопониманию и взаимоуважению. В Международный день семьи ежегодно чествуем пять трудовых династий нефтехимиков, общий трудовой стаж которых насчитывает 150, 200, 300 и более лет, — сказал Рашит Валиуллин.



«На пенсии начинается новая жизнь»



Выйдя на заслуженный отдых, пенсионеры продолжают вести активный образ жизни. Ветераны-спортсмены участвуют в спортивных соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, дартсу, плаванию, шахматам, шашкам.



«Нижнекамскнефтехим» организует для них поездки по историческим местам республики, проводит литературные вечера и творческие встречи на русском и татарском языках.

Как признается Наталья Борисова, после выхода на заслуженный отдых у нее открылось второе дыхание

Как признается Наталья Борисова, после выхода на заслуженный отдых у нее открылось второе дыхание. Женщина увлеклась вышивкой из атласных ленточек, а ее муж, тоже ветеран «Нижнекамскнефтехима», помогает оформить картины в объемные рамки.



— На пенсии начинается новая жизнь. Появляется много свободного времени. Мне всегда хотелось научиться вышивать ленточками. В Совете ветеранов подсказали, что есть Университет третьего возраста. Мы с подружкой пошли туда и приобрели первые навыки шитья. Я до сих пор вспоминаю первую мою работу. Увидев ее, муж очень удивился, даже не поверил, что она сделана моими руками. Теперь это наше общее хобби, — сказала она.

Не перестает удивлять своим творчеством и бывший работник «Нижнекамскнефтехима» Иван Чезраков. Он мастерит поделки из газетных трубочек

Не перестает удивлять своим творчеством и бывший работник «Нижнекамскнефтехима» Иван Чезраков. Он мастерит поделки из газетных трубочек. В коллекции — парусный корабль, танк, вазы, лошадка с повозкой, а также символы наступающего Нового года — кролик и котик.



— Не надо бояться пенсии. Как шутит моя жена, это вторая молодость, — с улыбкой говорит он. — Дети и внуки очень положительно относятся к моему хобби. Всем нравятся мои поделки. На изготовление одной уходит один вечер. Спасибо нашему Совету ветеранов за помощь.

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О том, что Совет ветеранов «Нижнекамскнефтехима» является одной из лучших первичных ветеранских организаций Татарстана, неоднократно в своих выступлениях подчеркивал председатель Совета ветеранов Нижнекамска Григорий Китанов. Он часто ставит в пример организациям «Нижнекамскнефтехим», где с заботой относятся к каждому бывшему сотруднику.

Как отметили на предприятии, в декабре пришла хорошая новость: Совет ветеранов «Нижнекамскнефтехима» занял первое место в Республиканском конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-й годовщине Организации ветеранов Татарстана. Что еще раз подтверждает высокий уровень организации работы с ветеранами производства.

