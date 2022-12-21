«Очень много артистов, которые потеряли свою известность, когда перестали работать с продюсерами»

За что выступает Союз продюсеров республики?

Недавно созданный Союз продюсеров Татарстана и Министерство культуры РТ провели первую встречу, после чего обменялись несколько туманными, даже противоречивыми заявлениями. Впрочем, глава союза Рифат Фаттахов все равно продолжает строить альтернативную «Барс-Медиа» вселенную, в чем можно было убедиться на открытом прослушивании песен конкурса «Яңа татар җыры», который прошел на следующий день после 23-го фестиваля «Татар җыры».

«Идет оголтелое, агрессивное давление со всех сторон»

Об учреждении Союза журналистам рассказали 24 ноября на первой открытой встрече учредителей, которыми стали четыре человека. У каждого своя история в шоу-бизнесе. Руководитель продюсерского центра «Аксу» Рустем Сарваров, известный по переизданиям классики. Продюсер и солистка трио «Болгар кызлары» Айгуль Зайнуллина, регулярно и не без скандалов менявшая состав своего коллектива. Инициатор татарской «Фабрики звезд» Жаудат Гильманов, занимавшийся делами Алсу Абульхановой, Ландыш Нигматжановой, а в интервью заявляющий о себе как об открывателе еще десятков артистов. Главным спикером и председателем стал директор Вагаповского фонда Рифат Фаттахов, продвигавший в свое время Филюса Кагирова, Ришата Тухватуллина. Словом, люди, пострадавшие на работе.

— В настоящее время в татарском шоу-бизнесе сложилась такая ситуация, что на продюсеров идет оголтелое, агрессивное давление со всех сторон: и со стороны исполнителей, и со стороны СМИ, — рассказал Фаттахов на встрече. — Татарские продюсеры нуждаются в защите! Кто нас защитит?! Конечно, мы сами!

— Очень много артистов, которые потеряли свою известность, когда перестали работать с продюсерами, — добавил Жаудат Гильманов. Они считают, что уже добились успеха, разрывают контракт с продюсером и выходят в свободное плавание, но не могут удержаться на сцене.

В пост-релизе говорилось: «Союз продюсеров предлагает трехсторонний контракт, согласно которому продюсеры будут работать с талантливыми молодыми исполнителями за счет средств Министерства культуры. Это позволит избежать многих проблем и недопониманий». Речь шла о форме сотрудничества, когда продюсер — продвигает, а министерство — решает вопрос с расходами.

Фаттахов на запрос нашей редакции уточнил, что от предложения до реализации требуется время, а предложения будут озвучены на встрече с министром: «Если исправите слово «будут» на «готовы», так будет правильней».



«Это должна быть саморегулируемая организация»

— У министерства нет такой статьи расходов, — прокомментировала министр культуры республики Ирада Аюпова. — Я не понимаю, о чем речь. Я не против того, чтобы был Союз продюсеров, но это должна быть саморегулируемая организация, которая устанавливает правила взаимодействия членов этого союза с артистами и условия, по которым артист может инициировать расторжение контракта. Но это тоже скользкая тема, она требует детальной юридической проработки.

О такой встрече сообщил телеграм-канала Минкульта постом на татарском языке, также в беседе участвовал замминистра Дамир Натфуллин. По итогам стороны, поговорив о необходимости создания цивилизованной музыкальной индустрии в республике, обсудив вопросы авторских прав, взаимоотношений продюсера и исполнителя, договорились о сотрудничестве.

— Тема достаточно сложная, но я — на стороне закона, — цитируются слова Ирады Аюповой. — Все вопросы должны решаться на правовой основе.

Позже она добавила: «Амбиции не должны быть вне правового поля». Справедливости ради, встречи деятелей культуры с чиновниками происходят ежедневно, едва ли значительная их часть заканчивается результативно.



«В прошлые годы у нас было недопонимание»

Фаттахов рассказал подробности встречи перед работой жюри конкурса «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»):

— Наша встреча была первой, официальной, она носила ознакомительный, комплиментарный, протокольный характер. Нам было важно заявиться перед министерством, понять его отношение к процессу. У нас много точек соприкосновения. Как в уставе прописано, наша задача — оказать содействие созданию цивилизованного рынка. Я думаю, этот вопрос волнует и наше министерство культуры. Это главная точка соприкосновения. Мы обсудили много вопросов. К примеру, то, что у нас нет серьезной правовой базы в системе продюсеров. Есть Гражданский кодекс, но это касается не только нас, но и федерального уровня. Министр обещала как-то инициировать предложение перед министерством культуры РФ в рабочей группе Госсовета РФ.

— В прошлые годы у нас было недопонимание, — указал Фаттахов, — когда нам на уровне министерства говорили: понятие продюсер для татарской эстрады чуждо, нам они не нужны. Мы не делаем продюсерский центр, у нас собственная, общественная организация, с целью с защиты своих профессиональных интересов. В нее могут войти и частные, и юридические лица. Есть 5-6 заявлений. Это не обязательно продюсеры. Есть, кстати, интерес со стороны Москвы, Башкортостана.



Гала-концерт «Яңа татар җыры» пройдет в марте, а 18 декабря на сцене Дома дружбы народов выступали артисты с песнями, прошедшими отбор (еще часть отбиралась онлайн). Номинаций две — лучшая татарская песня и лучшая песня для детей. Призовые места — 200, 150 и 100 тысяч рублей, а также спецприз в 50 тысяч. В составе жюри можно было увидеть всех учредителей союза, кроме Гильманова. Председательствовал поэт Разил Валиев, также песни слушали композитор Резеда Ахиярова, певица Зухра Шарифуллина, руководитель и дирижер камерного хора РТ Миляуша Таминдарова и другие.

Интересно, что смотр начался аккурат на следующий день после «Татар җыры» в «Казань Экспо». История «Яңа татар җыры» начиналась с их противостояния, когда в 2020-м «Барс-Медиа» прислала Фаттахову требование прекратить использование этого названия. Дело закончилось ничем. В этом году один из ключевых сотрудников «барсов» Дина Гараева на апрельской встрече президента РТ Рустама Минниханова с молодыми деятелями татарской культуры озвучила идею создать при Минкульте единый продюсерский центр. Президент это одобрил, вопрос курировала заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, но итогов пока не видно, по слухам, последующие предложения Минниханова не устроили. Очевидно, что эстрадные артисты хотят дружить с государством, напирая на то, что их сфера — самая массовая среди тех, где используется татарский язык.



Гала-концерт «Яңа татар җыры» пройдет в марте, а 18 декабря на сцене Дома дружбы народов выступали артисты с песнями, прошедшими отбор. Фото matbugat.ru

«Хотим, чтобы еще меньше присылали»

Вообще, прослушивание «Новой татарской песни» — процесс рабочий, но занятный. Фаттахов указывает, что цель: выбрать песен поменьше, но — качественней. Мол, в первый год пришло 350 заявок, потом 249, а сейчас — чуть больше 200.

Возможно, песен немного еще и из-за вопросов к положению конкурса. В правилах первого года права на использование песен передавались на 10 лет, сейчас — «в течение срока действия настоящего Конкурса». При этом в начале правил речь идет о неисключительной лицензии. А в образце договора уточняется: говорится о праве «Приобретателя по своему усмотрению осуществлять, или запрещать осуществлять, или разрешать осуществлять в отношении Произведения (и/или его частей/фрагментов) любые действия», включая продажу.



— В будущем хотим, чтобы еще меньше присылали, но чтобы это были качественные песни, — говорит продюсер, добавляя: — Авторам не безразлично, что происходит в мире, это естественно. На военные, патриотические темы пришло немало песен. Это показывает, что татарские авторы — вместе со страной.

Действительно, в начале концерта звучит песня со словами: «За родину уходим в большой бой, словно орлы мы храбры». Среди участников есть 92-летний Масгут Имашев, пять лет руководивший театром оперы и балета (как раз перед приходом нынешнего главы Рауфаля Мухаметзянова). И 15-летний Эльвир Габдрахманов. Последний признается, что вдохновился стихотворением Рузаля Мингазова, дяди, играющего в концертном составе Фирдуса Тямаева. Нашел текст, придумал музыку, заказал аранжировку. А из русской попсы он слушает Hi-Fi. Также среди известных композиторов называют Ильгиза Закирова (написал «Әнкәйнең догалары» Салавата), Гузалию (работавшую с Элвином Греем), Айдара Юнусова, Дилю Булгакову.



Среди поэтов можно увидеть главного редактора Татарского книжного издательства Ленара Шаеха, драматурга Айгуль Ахметгалиеву, многолетного зампреда Союза писателей РТ Рамиса Аймета. Композиторы зачастую поют сами, выходят на сцену и целые детские коллективы. Звук аранжировок — ностальгический, словно из 90-х, можно сказать, что это консервативный конкурс. Правда, на втором этаже репетирует номер квартет «Караш», который в прошлом году победил на конкурсе TMTV «Яңа йолдыз» — вероятно, даже значительное число побед в состязаниях не сразу приближает к истинной популярности?