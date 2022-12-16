Антон Силуанов: «Предложенная республикой возможность не платить по бюджетным кредитам работает»

Госдолг Татарстана увеличился до 106 миллиардов рублей

Несмотря на зловещие прогнозы об обрушении экспорта нефти, татарстанские налоговики проявили фантастический апгрейд собственных рекордов. К концу 2022 года в республике планируется собрать 1,257 триллиона рублей налогов, что на 12,5% больше прошлогоднего уровня. «Надо быть готовыми к тому, что конъюнктурных сверхдоходов, возможно, не будет дальше в таких объемах», — предостерегал министр финансов Антон Силуанов быть осторожнее в расходах на будущее. «Если будем сильно падать, придется оптимизировать инвестиционную программу, без этого не получится», — пообещал ему президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, загвоздка остается и с госдолгом республики по бюджетным кредитам перед Россией: пока удалось списать скромные 1,7 миллиарда рублей за счет реализации инвестпроектов. Детали — в материале «Реального времени».

100 миллиардов сверху



Зимним утром здание правительства было переполнено VIP-персонами экономического и финансового блока правительства Татарстана. За 15—20 минут до начала итогового заседания налоговых, финансовых и казначейских органов, назначенного на 8 утра, приехали глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, а затем министр финансов Радик Гайзатуллин с командой заместителей. В фойе рядом с новогодней елкой светился большой экран с приветствием министра финансов России Антона Силуанова, заместителя руководителя ФНС страны Виктора Бациева и замруководителя Федерального казначейства Александра Демидова. Входящие пролетали мимо и поднимались на третий этаж, где должно было пройти традиционное заседание штаба финансистов. За 3—5 минут до начала подъехал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Похоже, что к тому моменту приехали уже все, кто должен был, — зал был полон.

Первые цифры о том, сколько республиканская казна в этом году соберет налогов, назвал президент Татарстана. По сути, их можно считать итоговыми, так как остается две недели до окончания года, и только формальности мешают сказать, что они поступили. Рустам Минниханов сообщил, что в консолидированный бюджет поступит 513 миллиардов рублей, из которых 420 миллиардов рублей — собственные доходы, а оставшиеся 87 миллиардов — безвозмездные федеральные трансферты. Изначально доходы консолидированного бюджета на 2022 год были утверждены в сумме 405,3 миллиарда рублей. Иначе говоря, казна получит 100 миллиардов рублей сверху.

Дополнительные доходы примерно в 50 миллиардов рублей получит и республиканский бюджет. Ожидаемые поступления составят 359,7 миллиарда рублей, тогда как изначально доходная часть республиканского бюджета была утверждена в сумме 308,3 миллиарда рублей. Казалось бы, сверхдоходы с лихвой перекрывают бюджетный дефицит 2022 года в 9,5 миллиарда рублей, но особой радости от новогоднего сюрприза налоговиков не замечалось.

Первые цифры о том, сколько республиканская казна в этом году соберет налогов, назвал президент Татарстана. Фото: tatarstan.ru

Напротив, Рустам Минниханов напомнил, что на будущий год бюджет республики принят «очень напряженным» и с рекордным дефицитом в 27 миллиардов рублей.

— Эти средства нужно изыскивать уже сегодня. Необходимо соблюдать жесткую финансовую дисциплину для исполнения первоочередных и социальных обязательств, продолжить работу с резервами, — заметил он, видимо, собираясь отложить допдоходы на черный день.

Но главный резерв, по его словам, заключается во взыскании недоимки, которая выросла до гигантской цифры в 13,4 миллиарда. Тут же он выразил озабоченность ростом количества убыточных предприятий — до 33%, то есть это каждое третье. «Да не скромничайте!» — скажут позднее федеральные гости.

— Да, ряд предприятий увеличили убытки. Но по нашей статистике, финансовые показатели предприятий РТ выглядят оптимистично. Удельный вес прибыльный — 78,8% — это самый высокий показатель в ПФО, — похвалил татарстанский бизнес замруководителя ФНС России Виктор Бациев.

Дополнительные доходы казны обеспечены сверхплановыми налоговыми сборами. Как сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин, в этом году на территории Татарстана собрано 1 трлн 257 миллиардов рублей, что на 12,5% больше. Так, сборы по наиболее «чувствительному» налогу на прибыль составили 163,3 миллиарда рублей, это на 37% больше плана. Преимущественно прирост произошел в нефтедобыче и нефтехимии. Существенно выросли сборы по НДПИ, которые обеспечили почти 700 миллиардов рублей поступлений в казну. На 13,2% выросли сборы по НДФЛ с граждан — до 111,2 миллиарда рублей. Обобщая победную статистику, Марат Сафиуллин заметил, что экономика оказалась устойчивой к внешним шокам.

Дополнительные доходы казны обеспечены сверхплановыми налоговыми сборами, как сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. Фото: tatarstan.ru

Минниханов о последствиях отмены КГН: «Там один вопрос был, и мы вроде его разрешили»

По окончании выступления министр финансов России Антон Силуанов поинтересовался, как Сафиуллин оценивает последствия отмены механизма КГН (консолидированной группы налогоплательщиков) с будущего года.

Как уже рассказывало «Реальное время», татарстанские власти оценивали бюджетные потери в 7,5 миллиарда рублей. Преимущественно выпадающие доходы образуются у «Татнефти», которая имеет предприятия в разных регионах страны. С 1 января они должны будут платить налоги по месту регистрации.

— Как это скажется на доходах республики? — спросил Силуанов. И заметил, что в целом по стране это приведет к росту поступлений по налогу на прибыль, за счет чего не будет возможности «схлопывать внутри КГН убытки и прибыль».

По окончании выступления министр финансов России Антон Силуанов поинтересовался, как Сафиуллин оценивает последствия отмены механизма КГН (консолидированной группы налогоплательщиков) с будущего года. Фото: tatarstan.ru

— Введение КГН приведет к уменьшению поступления по налогу на прибыль. Но к серьезным изменениям по формированию планов по бюджету не приведет, — согласился глава УФНС по РТ.

— Там один вопрос был, и мы вроде его разрешили, — подтвердил Минниханов.

«Какой-то провал будет вначале, но потом все выправится»

Другой вопрос, который волновал министра финансов России, — последствия перехода на единый налоговый счет. С 1 января 2023 года все категории налогоплательщиков переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взносов — Единый налоговый платеж (ЕНП). То есть предприятию придется одним платежом погасить обязательства перед бюджетом, а не проводить платежи по каждому виду налога отдельно. Налоговики считают, что нововведение позволит упростить уплату и избежать ошибок. Тут глава УФНС по РТ не видит особых трудностей.

— С лета готовимся. В «пилоте» находится около 70 предприятий, — сообщил он.

Правда, у самого бюджета могут быть кассовые разрывы, так как не все предприятия смогут осилить единый платеж. Чтобы их покрыть, муниципалитетам придется брать кредит.

— Есть такие договоренности о том, что у муниципалитета будет возможность предоставления кредита для оперативного погашения кассовых разрывов, — рассказал Марат Сафиуллин.

Причем такими кредитами смогут воспользоваться и сами налогоплательщики. Тут в разговор вмешался президент Татарстана. Он не стал скрывать, что кассовых разрывов не избежать.

— Конечно, какой-то провал будет вначале, но потом все выправится, — надеется он. — Но вы решение приняли, надо идти. Просто на переходном этапе в ручном режиме отрегулируем. В принципе, я думаю, что справимся с этой задачей.

«Если будем сильно падать, у нас большая инвестпрограмма, придется оптимизировать»

Министр финансов РФ выразил обеспокоенность тем, что в будущем году сборы по налогу на прибыль могут упасть.

— В следующем году ожидается высокая волатильность по финансовым результатам (имеется в виду налог на прибыль, — прим. авт.). В первую очередь это коснется нефтянки и нефтехимии. Делали ли вы на следующий год стресс-тестирование? Какие меры планируется принимать, если будут складываться менее благоприятные условия? — спрашивал он у министра финансов РТ Радика Гайзатуллина. — Есть виденье?

Тот заверил, что бюджет-2023 сверстан из консервативных прогнозов и дыры не должно быть.

— Налог на прибыль — взвешенный и выполнимый. Если только будут резкие изменения, тогда надо будет подумать над этим вопросом, — начал было рассуждать Радик Рауфович.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин заверил, что бюджет-2023 сверстан из консервативных прогнозов и дыры не должно быть. Фото: tatarstan.ru

— Когда мы выходили в парламент, цифры без большого аппетита [сформированы], — заверил Минниханов. — Если будем сильно падать, у нас большая инвестпрограмма, придется оптимизировать, без этого не получится, — указал президент РТ, где придется искать выход из трудного положения. — В целом это не просто цифры, а отработанные с каждым предприятием показатели.

Кроме того, загвоздка остается и с госдолгом РТ по бюджетным кредитам перед РФ. До сих пор он составлял 96 миллиардов рублей. Однако сегодня Минфин России обнародовал свежие цифры, где долг увеличился на 10 миллиардов рублей — до 106 миллиардов рублей. Каким образом он вырос — не комментировалось.

Но Минфин Татарстана планирует избавиться от него по новой схеме — предприятия запускают новые инвестиционные проекты, а налоговые поступления от них идут в счет его погашения. 23 ноября правительством России подписано распоряжение о списании части госдолга РТ по бюджетным кредитам за счет налоговых доходов, полученных от реализации новых инвестиционных проектов, сообщил глава Минфина РТ. Нормативными актами предусматривается возможность списания долгов республики при выполнении всех условий, взятых РТ. Правда, сумма списания в этом году оказалось скромной — 1,7 миллиарда рублей, тогда как возможный объем списания был обозначен в 73 миллиарда рублей. Однако в республике пока нет новых инвестпроектов, которые могли бы пойти на погашение госдолга РТ.

Тем не менее Минфин оптимистично смотрит на применение этого инструмента.

— Республика активно пользуется инструментами развития, которые предлагаются на федеральном уровне. Предложенная республикой возможность не платить по бюджетным кредитам Федерации, а использовать деньги для экономики — работает. Это было предложение Рустама Нургалиевича, а мы распространили на всю Федерацию. И РТ первой воспользовалась этим инструментом, — сказал Силуанов.