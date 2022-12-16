Собрать из бумаги точную копию «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске реализован проект-победитель грантового конкурса «Формула хороших дел» СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Развертки, ножницы, клей и немного упорства — вот все, что потребуется школьникам Нижнекамска для постройки макета одного из крупнейших нефтехимических предприятий в Европе. Первыми точную бумажную копию «Нижнекамскнефтехима» собрали учащиеся 5-х классов школы №36. Создателем необычного конструктора выступила художественная школа №1. Ее проект «Что такое Нефтехим?» стал победителем грантового конкурса «Формулы хороших дел» СИБУРа.

«Каждый объект имеет свое назначение»



Этого часа как никто другой, пожалуй, ждали ученики художественной школы №1. Позади месяцы упорной работы — создание единственного в своем роде бумажного макета нижнекамского предприятия СИБУРа. Сегодня ребята впервые увидели результат кропотливого труда — распечатанную в типографии игру-конструктор «Что такое Нефтехим?». Презентация проходила в библиотеке школы №36.



Этого часа как никто другой, пожалуй, ждали ученики художественной школы №1. Позади месяцы упорной работы — создание бумажного макета НКНХ

— Ребята, в этой коробке то, что мы вместе с вами делали своими руками. Узнаете свои чертежи? — обратился юным художникам директор художественной школы №1 Леонид Авраменко.



В зале раздался радостный гул и аплодисменты. Юные художники открыли коробку и с интересом разглядывали содержимое. В ней лежали инструкции и развертки для склеивания — точные копии объектов «Нижнекамскнефтехима».

Чтобы перенести ЦГФУ, факельную систему, административные здания, помещения, градирни и даже шарообразные резервуары на бумагу, ребята немало потрудились и даже побывали с экскурсией на предприятии.



— Проект одновременно и сложный, и интересный. Оказавшись на месте, мы смогли сделать зарисовки и превратить их в макеты. Благодаря проекту мы узнали историю «Нижнекамскнефтехима», — рассказала Айзиля Мусина.



Как отметил директор художественной школы №1 Леонид Авраменко, реализация проекта «Что такое Нефтехим?» началась весной 2022 года. В процессе подготовки шли постоянные консультации с нефтехимиками. Все должно было выглядеть безупречно — развертки для склеивания объектов и техническое описание.



Честь открыть проект «Что такое Нефтехим?» выпала пятиклассникам школы №36

— В истории художественной школы было несколько грантов, но с таким сложным мы еще не встречались. Проезжая мимо химкомбината, я думал, что здесь все понятно и просто. Но когда подошли к реализации проекта, оказалось, что это не так. Каждый объект имеет свое назначение и название. В конструктор мы решили включить 17 основных объектов и их краткое описание, — подчеркнул он.



«Вы участвуете в реализации интересного проекта»

Честь открыть проект «Что такое Нефтехим?» выпала пятиклассникам школы №36. Они первыми, после художников, взяли в руки конструктор и попробовали собрать бумажную копию предприятия.



— Ребята, сегодня у вас уникальная возможность, — обратилась к школьникам помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина. — Вы участвуете в реализации интересного проекта. Перед вами стоят настоящие герои — ученики детской художественной школы. С помощью СИБУРа, программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» они создали игру-конструктор. Сегодня вы своими руками соберете маленький «Нижнекамскнефтехим».

Школьников интересовала буквально каждая мелочь — как создавались развертки, сколько на это ушло времени и что было самым сложным в реализации проекта

В игру школьники вступили с большим азартом. Как оказалось, у многих ребят родители трудятся на «Нижнекамскнефтехиме».



— Мой папа работает на заводе бутилового каучука. Он рассказывал много интересного о предприятии. Сам «Нижнекамскнефтехим» я видела только издалека. Нам выпала возможность собрать его копию. Мне достался факел. Интересно было вырезать его и склеивать, — поделилась впечатлениями ученица пятого класса Даша Ганькова.



Собирая конструктор, ребята задавали вопросы художникам. Школьников интересовала буквально каждая мелочь — как создавались развертки, сколько на это ушло времени и что было самым сложным в реализации проекта.



— Я выбрала силосную башню завода пластиков «Нижнекамскнефтехима». Вырезаю макет очень осторожно, думаю, что у нас все получится, — уверено сказала ученица пятого класса Эльвина Шарапова.



Буквально спустя полтора часа кропотливой работы на столе появились бумажные макеты зданий и сооружений «Нижнекамскнефтехима». Итог порадовал всех участников творческого процесса.



Буквально спустя полтора часа кропотливой работы на столе появились бумажные макеты зданий и сооружений «Нижнекамскнефтехима»

— Я счастлив, — не сдерживал эмоции директор художественной школы №1 Леонид Авраменко.



— Здорово получилось. Бумажный «Нижнекамскнефтехим» — один в один похож на настоящий, — говорили ребята.



Проект посвящен 55-летию «Нижнекамскнефтехима»



Реализовать проект «Что такое Нефтехим?» удалось благодаря гранту, выигранному художественной школой в 2021 году в рамках грантового конкурса программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Тогда на суд экспертной комиссии было представлено 398 заявок. Семь нижнекамских проектов получили поддержку.



— Проект «Что такое Нефтехим?» решает сразу несколько задач. Во-первых, школьники смогут больше узнать о предприятии, предназначении той или иной установки. Во-вторых, учащиеся художественной школы смогли заняться настоящей проектной деятельностью. Они своими глазами увидели производство, перенесли его на бумагу, сделали чертежи, раскрасили. Когда все было готово, игру-конструктор распечатали в типографии, — сообщила Эльвира Долотказина.



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Всего в типографии было распечатано 200 игр-конструкторов. Их передадут в школы Нижнекамска. Познакомиться поближе с «Нижнекамскнефтехимом» сможет каждая школа города.



Напомним, программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа действует с 2016 года во всех городах присутствия компании. Она включает семь приоритетных направлений социальной сферы: образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, инклюзию, культуру и волонтерство.