Биоразнообразие, экотерроризм и жизнь после климатической катастрофы

Обзор романа Герта Нюгордсхауга «Зоопарк доктора Менгеле» и другие книги об изменении климата

Фото: Екатерина Петрова

«Зоопарк доктора Менгеле» — это роман, написанный норвежским писателем Гертом Нюгордсхаугом и опубликованный в 1989 году. В свое время книга стала бестселлером на родине автора и была продана тиражом в 400 тыс. экземпляров. С учетом того, что население Норвегии составляет чуть более пяти миллионов жителей, это рекорд. В 2007 году на Международном книжном фестивале в Лиллехаммере экологический триллер Нюгордсхауга был признан «лучшей норвежской книгой всех времен». После нее в списке стояли «Соки земли» Кнута Гамсуна и «Кристин, дочь Лавранса» Сигрид Унсет, эти авторы получили Нобелевскую премию по литературе в 1920 и 1928 году соответственно.

Название романа вводит читателя в заблуждение. Эта история не о нацистском враче Йозефе Менгеле, который ставил эксперименты на узниках Освенцима. Хотя однажды он сказал, что хотел бы превратить Амазонку в свой личный парк. Кстати, после окончания Второй мировой войны Менгеле сбежал в Аргентину, которая тогда принимала нацистских преступников. А после поимки Эйхмана перебрался в Бразилию, где во время купания в океане утонул в результате инсульта.

Действие романа действительно происходит где-то в Южной Америке. Автор целенаправленно избегает указания стран, потому что разворачивающийся на страницах книги ужас охватил весь континент. Здесь речь идет о тропических лесах, о деревьях, вырубленных для удовлетворения финансовых аппетитов нефтяных компаний, и об индейских племенах, уничтоженных ради расширения сырьевых промыслов.

Мино Ахиллесу Португезу 11 лет. Он живет в джунглях Амазонки. Его отец, Себастьян Португеза, продает бабочек коллекционерам. Он научил сына своему ремеслу, Мино стал профессиональным охотником на бабочек. Мать мальчика, Амантея Португеза, уже несколько лет не произносила ни звука. Это посттравматический синдром после того, как армейцы изнасиловали ее. Не считая этого случая, жизнь Мино была счастливой. Его окружала любящая семья, друзья и бесконечное разнообразие запахов, цветов и звуков тропических лесов.

Однажды после очередной охоты на бабочек он возвращается домой и обнаруживает, что его деревня и семья уничтожены американцами, которые таким образом избавлялись от несогласного с вырубкой тропических лесов местного населения. Мино совершенно один не только в деревне, но и во всем мире. Он убегает в джунгли и бредет в неизвестном направлении, лишь бы быть подальше от того ужаса, который увидел. Тогда в нем зарождается желание отомстить — за семью, за друзей, за уничтоженную природу. Он уверен, что сможет когда-нибудь это сделать. Ведь еще ранее вместе с другом Мино спланировал и успешно реализовал убийство жестокого сержанта Фелипе Кабуре. Все было сделано настолько «идеально», что никто даже не понял, что мужчина был убит.

На пути мальчик встречает странствующего фокусника, который был добр к нему. Изидоро принимает его как сына, учит своему мастерству, вместе они путешествуют по деревням и маленьким городкам всего континента, показывают фокусы и собирают на представлениях приличную сумму. Выйдя за пределы своей деревни, Мино начинает замечать, насколько сильно нефтяные американские компании уничтожают природу.

Иногда они целыми днями ездили по банановым плантациям, где Мино не видел ни одной бабочки. Однажды они целую неделю ехали мимо реки, загрязненной отходами больших золотых приисков, поглотивших холмы. Два месяца ушло у них на то, чтобы пересечь эту страну в самом ее узком месте. Это была большая страна. Обездоленная страна.

Но этим странствиям пришел конец, когда гринго убили фокусника ради развлечения. Тогда Мино отправляется к морю, чтобы осуществить мечту Изидоро — купить дом, смотреть за кораблями и есть апельсины. Заработанных фокусами денег хватило не только на шикарный дом, но и на несколько лет жизни. Мино продолжает увлекаться бабочками и тренировать мастерство фокусника. У него острый и пытливый ум. Вместе с девочкой из соседнего дома он начинает учить английский язык, читать книги и усиленно заниматься. Он поступает в университет, где изучает биологию и экологию. Вместе с этим в нем все больше растет злость по отношению к коррумпированному правительству, американскому капитализму и империализму и к военной хунте, которая творит беспредел.

Он собирает группу единомышленников, которые вместе создают группировку «Марипоса», что в переводе с испанского означает «бабочка». Молодые люди стремятся спасти мир через спасение тропических лесов, легких планеты. Они разрабатывают план уничтожения тех, кто находится у власти, и других лиц, причастных к экологическим преступлениям. «Марипоса» действует по всему миру и, если так можно выразиться, совершает безупречные убийства виновных. Население Южной Америки и средства массовой информации понимают, почему они так поступают, и объясняют все благой целью. «Марипоса» хочет спасти мир, сохранить тропические леса и снова увидеть бабочек там, где их не было уже много лет.

«Зоопарк доктора Менгеле» — политически окрашенная книга и в некоторой степени социально критична. Нюгордсхауг нападает на капитализм и империализм, а также на безответственную эксплуатацию природных ресурсов. Кстати, любопытно, что роман долгое время не переводили на английский язык. Вероятно, все дело в тонкой параллели между Менгеле, который уничтожал людей, и американскими компаниями, которые уничтожают леса. Несколько лет назад книга все-таки вышла на английском языке в Великобритании, но не в США. С экранизацией фильма, права на которую выкупила одна голливудская компания, тоже все не заладилось. В России же книга была опубликована в ноябре этого года издательским домом «Городец».

В процессе чтения растет странное чувство симпатии к террористам, и это чувство трудно оправдать. Мино — как герой книг Джеффа Линдсея Декстер, которому хочется сочувствовать и за которого переживаешь. Такие персонажи идут под эгидой справедливости, и мы соглашаемся с их требованиями, но их жестокость и хладнокровие, с которыми они совершают убийства, заставляют читателя цепенеть и задумываться над своими смешанными чувствами.

Надо отметить, что за год до написания романа газета, в которой работал Нюгордсхауг, отправила его в Бразилию, чтобы взять интервью у вдовы Чико Мендеса. Он был профсоюзным деятелем и экологом, защищавшим амазонские джунгли. Мендеса убили по приказу крупного землевладельца на пороге собственного дома в 1988 году. Как только норвежский писатель прилетел в Бразилию, ему начали поступать угрозы. Встреча с вдовой не состоялась. Но несмотря на запугивания, Нюгордсхауг решил остаться на три месяца в стране. Своими впечатлениями от того визита он поделился с журналистом Paris Match:

Это было потрясающе! Когда мы находимся на том континенте, то можем почувствовать магию, которая нас окружает. Я был словно заколдован. Затем я почувствовал необходимость рассказать людям о том, что там происходит. Я видел сожженные деревни и осиротевших детей и представил, что один из них может превратиться в террориста, чтобы отомстить. Так появился персонаж Мино, который взорвал американский небоскреб задолго до 11 сентября. Мой редактор сказал, что такое невозможно. Я ответил: «Подожди и посмотри».

«Зоопарк доктора Менгеле» — важная книга. Пожалуй, сейчас она более актуальна, чем 30 с лишним лет назад, когда была впервые опубликована. Мы видим, как экоактивисты переходят к более радикальным действиям. Закончится ли все порчей предметов искусства картофельным пюре и кетчупом? И что они должны сделать еще, чтобы мировое сообщество их услышало? Чтобы обычные люди начали задумываться о неизбежности климатической катастрофы? Нюгордсхауг никоим образом не поощряет терроризм, но его роман вызывает такие чувства, как восхищение и сочувствие, радость и приверженность, ужас и отвращение.

Что еще читать об изменении климата

Тимоти Мортон. «Стать экологичным», Ad Marginem

В своей книге один из наиболее влиятельных мыслителей современности Тимоти Мортон исследует понятие «экологичность» в условиях глобальной политики и экономики. Несмотря на то, что в книге много терминов из общественных и гуманитарных наук, а также отсылок к различным философским концепциям, читается она легко и понятна массовому читателю. Автор показывает, какие типы экологического сознания существуют, как они отличаются друг от друга по поведению и как формируется их восприятие экологической проблемы.

Элизабет Колберт. «Под белым небом», «Альпина нон-фикшн»

Изменяющийся климат в разных уголках планеты проявляется по-своему: засухи, наводнения, сокращение биоразнообразия. Лауреат Пулитцеровской премии Элизабет Колберт пытается разобраться, как можно исправить ситуацию с уже имеющимися научными достижениями. Она встречалась с биологами, которые пытаются сохранить самую редкую рыбу в мире; с инженерами, превращающими углеродные выбросы в камни; с физиками, которые изучают возможность распыления в стратосфере крошечных алмазов для охлаждения Земли.

Андреас Малм. «Корона, климат, хроническая чрезвычайная ситуация», ИД «Городец»

В период пандемии коронавируса мы увидели, что страны и люди могут действовать сообща и мобилизовать свои силы для борьбы с невидимым врагом. В своей книге ведущий мыслитель в области окружающей среды Андреас Малм пытается объяснить на примере пандемии, как можно мобилизовать силы разных стран для борьбы с осязаемым врагом, а именно с надвигающимся климатическим кризисом.

Манон Фаржеттон. «Десять дней до конца света», «КомпасГид»

Эта книга — напоминание о том, как хрупок наш мир. Читатель сразу же попадает в водоворот событий, ведь планете остается жить 10 дней. В книге нет ученых, военных и героев, которые пытаются ее спасти. Но есть пять историй людей, которые хотят прожить эти десять дней. Кто-то отправляется на другую сторону света, чтобы увидеть родителей. Кто-то защищает близких от жестокой реальности. Кто-то пытается следить за порядком и делать свою работу. А кто-то просто хочет дописать книгу.

Ким Стэнли Робинсон. «Министерство будущего», fanzon

Действие этой книги происходит практически в наше время и описывает все те климатические диверсии, которые мы наблюдаем в разных уголках планеты. Ученые и правительства всех стран понимают, к чему все идет, поэтому в 2025 году они создают международную организацию «Министерство будущего», задача которой предотвратить глобальную катастрофу. Сначала организация проводит вполне предсказуемый набор действий, но затем переходит к достижению целей за счет убийств, массовых диверсий, поддержки радикальных политических движений, финансовых манипуляций. По сути, эта книга представляет собой детальное описание того, что ждет человечество в ближайшие 50 лет.

Джеймс Роллинс. «Царство костей», «Эксмо»

Еще один экологический триллер, который похож на реальность. В Конго появился странный вирус. У зараженных снижается умственная активность и концентрация внимания, а затем они впадают в кому. После чего многие умирают. Поскольку нет возможности оперативно хоронить покойников, они разлагаются, что приводит к дальнейшему распространению вируса. «Врачи без границ» приехали в Конго и пытаются разобраться в ситуации, найти нулевого пациента и разработать лекарство. Одновременно реакцию на вирус дают растения и животные. Они гиперэволюционируют, что приводит к полному изменению экосистемы. Только не все хотят остановить экологическую катастрофу и распространение вируса.

Шарлотта Макконахи. «Когда-то там были волки», «Поляндрия No Age»

Инти — биолог, которая всю жизнь изучала популяцию волков. Миграция животных — это огромная и важная часть в экосистеме. Именно для спасения популяции Инти и ее сестра-близняшка приезжают в Шотландию. Только местные жители не рады этому экологическому проекту, поскольку боятся, что вновь появившиеся волки могут напасть на скот и людей. В этой книге удивительным образом сочетаются научные данные об экологии, взаимоотношения внутри семьи, любовь и отношение человека к природе.

Майя Гепель. «Мир после нас», «Альпина Паблишер»

Майя Гёпель — доктор экономических наук и общественный деятель. В своей книге она поднимает все самые острые вопросы современного мира — глобальное потепление, сокращение популяций животных, сверхпотребление, разрыв между богатыми и бедными, последствия научно-технического прогресса. Гёпель не только объясняет причины, по которым мир сейчас такой, какой он есть, но и предлагает решение этих проблем.

Пак Соён. «Снежный шар», Mainstream

Это современная корейская литература о постапокалипсисе. Действие происходит в далеком будущем, когда экологическая катастрофа произошла несколько поколений назад. Всю землю покрыла одна сплошная зима. Чтобы отапливать дома и получать энергию, все люди работают на электростанции. А по вечерам развлекаются просмотром реалити-шоу, в которых транслируют жизнь из Сноубола. Это единственный город, где круглый год лето, потому что он находится под специальным куполом. Главная героиня мечтает попасть в Сноубол, и ей это удается. Только то, что казалось раем во внешнем, зимнем мире, на деле совсем не такое прекрасное и теплое.

Ю Несбё. «Крысиный остров и другие истории», «Азбука»

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Дженни Оффилл. «Погода», «Лайвбук»

Пожалуй, это самая легкая и позитивная книга из всей подборки. Здесь нет экологической катастрофы и даже признаков ее появления в ближайшее время. Но есть ожидание этой катастрофы. Бесконечные информационные потоки о том, что нас ждет. Главной героине предстоит разобраться в этих сведениях, научных данных и слухах. Роман написан фрагментарно, в традиционной для Оффилл стилистике. Более подробно о ее авторской подаче мы писали в обзоре книги «Бюро слухов».

Кристина Фигерес, Том Риветт-Карнак. «Какое будущее мы выбираем», «Синдбад»

Авторы книги — секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата и ее соратник. Они показывают мир в 2100 году в двух вариантах развития событий — если люди ничего не делают и пускают ситуацию с глобальным потеплением на самотек и если предпринимают конкретные и простые действия прямо сейчас. По данным экспертов, у человечества всего 20 лет, чтобы изменить свои привычки и образ мышления. Авторы не предлагают бороться с нефтяными гигантами, потому что это как бороться с ветряными мельницами. Но предлагают читателю десять простых шагов, которые может сделать каждый, чтобы уменьшить потребление.

Эндрю Мюррей. «Вечный день», «Аркадия»

В этой книге читатель встречает довольно необычный мир после экологической катастрофы. Действие книги происходит в 2059 году, к этому моменту Земля уже 30 лет как остановила свой ход. Солнце навечно замерло в одной точке. Поэтому половину планеты испепеляет жара, а вторая пребывает в вечном холоде и мраке. И есть лишь небольшой промежуток, где не так сильно светит солнце и не так холодно, что можно выращивать урожай. А еще люди живут на плавающих в открытом море платформах. В основном это место для океанологов и военных. Главная героиня — ученая, которую вызывают в Лондон, чтобы попрощаться с умирающим учителем. А заодно узнать все тайны о перспективах человечества.

Анна Каван. «Лед», Ad Marginem

Это очень необычный роман, который целиком выступает в качестве метафоры. Каван написала его в 1967 году. Тогда он выглядел как фантастика, сейчас уже нет. Начинается книга с того, как главный герой пытается найти свою возлюбленную. Но только в его поисках смешиваются реальность и фантазии, а фоном к ним идет глобальная экологическая катастрофа. После атомной войны климат планеты изменился. От полюсов к экватору лед постепенно сковывает планету. Люди в панике бегут из одной страны в другую, а правительства ведут бестолковые войны. Но есть один способ, который поможет спасти человечество. Жаль, главный герой им не воспользуется, потому что занят поисками неуловимой девушки.

Сара Драй. «Воды мира», «Альпина нон-фикшн»

Вода — отличительная черта нашей планеты. Она необходимый ресурс для всего живого. При этом Мировой океан изучен всего лишь на 2—5%. Именно знания о воде дают нам понимание климата и его изменений. В своей книге Сара Драй описывает становление климатологии, легко и увлекательно рассказывает истории людей, которые, рискуя своими жизнями, прокладывали путь к науке и пытались понять роль воды в экосистеме. А также исследовательница показывает, какой путь прошла вода, чтобы вы смогли открыть кран и помыть руки. Возможно, после прочтения этой книги у вас рука не поднимется, чтобы выбросить в реку, водоем или море любой, даже самый безобидный мусор.

Лана Хансен. «Тулугак — мальчик-ворон», ИД «Городец»

Лана Хансен — гренландская писательница и экоактивистка. Ее книга — это детская сказка, основанная на мифологии эскимосов. Тулугак — обычный мальчик, который ходит в школу, враждует с другими мальчишками, влюбляется в одноклассницу, ссорится с братом. Но есть и другой мир, где он встречает Духа Льда и отправляется в дальнее путешествие к Матери Морей. Через мифологические образы и сказочные сюжеты писательница не только рассказывает о важности защиты климата и глобальном потеплении, но и через героев дает вполне конкретные советы о том, как уменьшить вредное влияние на атмосферу и экономить энергию.

Давид Муате. «Проект «Новая земля», «КомпасГид»

Эту книгу охарактеризовали как «Мы» эпохи Греты Тунберг. Перед читателем предстает мир примерно через сто лет. Уровень Мирового океана поднялся, остались лишь небольшие островки суши. Общество разделилось на классы. Богатые живут под куполом и пользуются всеми благами цивилизации. А все остальные ютятся в полуразрушенных домах и ведут почти нищенское существование. Это емкая и динамичная книга в жанре young adult, где подростки пытаются спасти человечество от окончательной гибели.



Екатерина Петрова