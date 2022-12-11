Очаровательные виньетки семейной жизни

«Бюро слухов» — это фрагментарный роман Дженни Оффилл о браке и родительстве

Фото: Екатерина Петрова

Книга, которую так грустно читать, не должна быть такой смешной. И именно в этом противоречии заключается особенность романа «Бюро слухов». В мире большой литературы домашний быт не может быть главной темой произведения. Но с точки зрения неназванной главной героини, это не так. Она дарит смех, описывая повседневную жизнь, брак и родительство.

У персонажей в книге нет имен. Кроме главной героини, здесь присутствуют муж, их дочь, сестра, бывший, подруга и друг-философ. Все они выступают исключительно фоном, а на передний план выходит история американской современной женщины. Причем повествование фрагментарно, оно похоже на поток мыслей, который пробегает в голове каждого человека. Вот мы думаем о том, что надеть, потом ищем ключи, далее мысль цепляется за какую-то новость, а вот корм для кота. Все это очень напоминает нашу жизнь на просторах социальных сетей и клиповое мышление, о котором в последнее время не сказал только ленивый.

Ее мысли и так всегда несутся с дикой скоростью, на поворотах их заносит, они сталкиваются друг с другом и несутся дальше. В ее голове всегда так.

Фрагментарность романа проявляется и в развитии сюжета, которого, по сути, нет. Вот писательница, которая живет в Бруклине. Она не планировала быть ни матерью, ни женой, а хотела стать великим деятелем искусства. Но тут же оговаривается, что «женщины почти никогда не становятся великими деятелями искусства, потому что тех заботит только искусство и никак не бытовые проблемы. Набоков даже зонтик сам не складывал. Вера облизывала для него марки».

Писательница из Бруклина влюбляется, выходит замуж, рожает ребенка и борется с клопами. Каждый фрагмент ее жизни, как и фрагменты книги, существует сам по себе, но очевидно, что они часть чего-то большего. Повествование несется, как скоростной поезд, и читатель вместе с ним, потому что дико хочется узнать и понять, о чем этот фрагмент и как он сочетается с другими.

Роман «Бюро слухов» особенно привлекателен в описании материнства, которое сопровождается ошеломительной радостью, но одновременно с этим — одиночеством, усталостью, изменившейся жизнью, которая вертится вокруг маленького и требовательного существа. И в то же время этот опыт перекрывается фрагментами, из которых сквозит первобытная энергия и необъятная любовь.

Но запах ее волос. И то, как она сжимала кулачком мой палец. Это было лучшее лекарство. В кои-то веки мне не надо было думать. Во мне проснулись животные инстинкты.

Эта малышка — самый привлекательный и забавный персонаж в книге. Затем, к сожалению, она выходит из истории, потому что взрослеет, потому что взрослеет брак, потому что сюжет неизбежно должен развиваться в другом направлении.

Сначала эта книга обо мне и о тебе, затем о ней и о нем. И, наконец, о тебе, обо мне, о нас. Так Оффилл ловко двигает роман, элегантно смещая точки зрения. Сначала читатель словно является частью брака. А когда все начинает разваливаться, изучает брак на расстоянии. На этом этапе читатель сталкивается с супружеской неверностью, мучительным периодом нерешительности и неуверенности в себе. Жена, так ее теперь называет Оффилл, пытается понять свою роль в развале отношений и определить правильное и неправильное проявление гнева. Но каждый раскрытый недостаток делает жену более убедительным и интересным персонажем.

«Бюро слухов» — это трогательная, грустная и невероятно смешная история одной семьи. Книгу можно долго цитировать по разным поводам, выбирать фрагменты и делать их «статусами дня».

Издательство: «Лайвбук»

Перевод: Юлия Змеева

Количество страниц: 208

Год: 2022



Екатерина Петрова