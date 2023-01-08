Спортивный прорыв-2022: Садреев, Дьякова, Чирков

Олимпиада, «Игры дружбы» и «Спартакиада сильнейших»: кто и где отличился

Фото: Олимпийский комитет России

Прошедший спортивный год выявил в этой отрасли Татарстана трех главных звездочек: 19-летний прыгун с трамплина Данил Садреев завоевал серебро Олимпиады, 14-летняя пловчиха Софья Дьякова стала одной из сильнейших в конкуренции со взрослыми конкурентками, а 23-летний голкипер Игорь Чирков — основным вратарем казанского клуба «КОС-Синтез» и национальной сборной страны. Подробнее о прорыве года пишет спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Серебряная медаль прыгуна с трамплина Данила Садреева — это одно из многочисленных приятных послевкусий Пекина-2022. Татарстан годом ранее недополучил на летней Олимпиаде в Токио минимум пару наград, когда в шаге от медалей остановились теннисистка Вероника Кудерметова и прыгун Никита Шлейхер.

В командных соревнованиях в прыжках с трамплина выступали 10 команд, которым необходимо было попасть в финальную восьмерку. Сразу три прыжка фаворитов не пошли в зачет своим командам, и среди дисквалифицированных оказались японка Сара Таканаси, совершившая самый дальний прыжок среди женщин, а также Даниэла Ирашко-Штольц из Австрии и Катарина Альтхауз из Германии. Для понимания, все они призеры Олимпийских игр и у всех обнаружились проблемы с комбинезонами. Как следствие, Япония и Австрия выбыли из борьбы за медали, а Германия даже не попала в финальную восьмерку.

Наши зашли в финальный раунд на 3-м месте, уступая фаворитам из Словении и Норвегии. Но в первой же попытке норвежка получила дисквал, все из-за того же костюма, а Данил Садреев сверхдальним прыжком вытащил сборную России сразу на 2-е место! Это был какой-то сюр — Словения, Россия, Канада в тройке призеров, а Япония, Австрия и Норвегия, лишившиеся по одному прыжку, занимали места с 4-го по 6-е. То есть наши прыгуны сами себе создали ситуацию, схожую с фигуристами, когда важно было только не завалить следующие попытки, главное, чтобы костюмчик сидел. В итоге Ирина Аввакумова своим прыжком сохранила 2-е место, а в заключительном прыжке Евгений Климов спокойно прыгнул на серебряную медаль после фаворитов из Словении. И только канадцы в тяжелейшей борьбе обошли японцев, у которых, напомним, не был засчитан один прыжок. Олимпийская медаль татарстанца Данила Садреева из Лениногорска случилась в спортивной дисциплине, от которой не ждали ничего подобного.

Серебряная медаль прыгуна с трамплина Данила Садреева — это одно из многочисленных приятных послевкусий Пекина-2022. Фото: leninogorsk-rt.ru

С «кочки» на пьедестал

В Мекке татарстанских прыжков с трамплина, Лениногорске, есть трамплин под названием «кочка», где начинают прыгать детишки. Поначалу в спортшколу пришел старший брат Марс Садреев, которому было 8 лет, вместе с ним приходил и 6-летний Данил. Именно приходил, не прыгал. Затем он перешел к тренеру Николаю Герасимову, тоже воспитаннику школы Лениногорска. У него ранее был уже чемпион зимней юношеской Олимпиады 2016 года в Лиллехаммере Максим Сергеев, старший брат Данила Марс Садреев, который также входит в состав сборной Татарстана.

Экс-лениногорец Роман Трофимов, представляющий Нижний Новгород, также выступал на Олимпиаде в Пекине, как ранее участник Нагано-1998 Николай Петрушин, Иван Панин, ставший олимпийцем, но в двоеборье. Он сейчас перешел на тренерскую работу в Казани. Все эти парни пережили наибольшие сложности в своем виде спорта — как финансовые, так и материально-технические, и вот, преодолевая их, они смогли добраться до сборной страны, участия в Олимпиаде, а Данил Садреев поднялся на пьедестал почета Пекина.

Софья Дьякова завоевывала медали на «Играх дружбы», после чего солировала в прямом смысле слова во Владивостоке на «Детях Азии», успешно стартовала на «Спартакиаде сильнейших» и чемпионате России среди взрослых. Фото: kzn.ru

Софья Дьякова

14-летняя казаночка Софья Дьякова завоевывала медали на «Играх дружбы», после чего солировала в прямом смысле слова во Владивостоке на «Детях Азии», успешно стартовала на «Спартакиаде сильнейших» и чемпионате России среди взрослых. Уже сейчас министр спорта Татарстана Владимир Леонов уделяет Дьяковой особое внимание, отмечая, что «произошла некая перезагрузка, это наши молодые звездочки, которым будет большая дорога в будущее».

Дьяковой — 14, уже сейчас понятно, что это талант не на уровне Татарстана, а России, схожий, допустим, с Юлией Ефимовой. Только Юлия блеснула в 15 лет на чемпионате Европы по короткой воде 2007 года и соревновалась еще 15 лет, чего мы желаем и Дьяковой. Отстутствие международных соревнований, кстати, даже может пойти на пользу перспективной спортсменке, чтобы не «загнать» ее на бесконечной череде стартов. Пример челнинки Ирины Приходько, которая в 16 лет дебютировала на чемпионате мира 2015 года в Казани, а к 24 годам успела уже дважды закончить со спортом из-за травм, крайне негативен.

Игорь Чирков защищает ворота «КОС-Синтез» на протяжении трех последних сезонов. Фото: Ринат Назметдинов

Игорь Чирков

Воспитанник казанской школы водного поло и казанской же школы вратарского мстерства Игорь Чирков защищает ворота «КОС-Синтез» на протяжении трех последних сезонов. Его конкурентами и партнерами были Виктор Иванов, перешедший на тренерскую работу, Артем Макас, защищающий сейчас ворота питерской «Балтики», Евгений Костров, уехавший в Сербию, где он стал основным голкипером «Партизана», команду возглавляли три главных тренера — Александр Ерышов, Марат Закиров и нынешний наставник команды Реваз Чомахидзе, все вместе завоевавшие три золотых комплекта наград.

Казанская вратарская школа в водном поло — это Николай Шарафеев, с ходу задавший высочайшую планку и добравшийся до сборной Советского Союза. Правда, представлял он на тот момент столичный клуб МГУ, но во времена СССР татарстанские спортсмены до сборных доходили крайне редко. В российские времена ворота «Синтеза» более 10 лет защищал Дмитрий Дудкин, но учиться Чиркову пришлось у долгожителя мирового водного поло Николая Максимова. В 2019 году 20-летнего Чиркова приглашали в студенческую сборную страны для участия во Всемирной летней Универсиаде в Италии, где он был в роли второго голкипера, за спиной Виталия Стаценко, который в будущем дебютировал в составе национальной команды.

Будучи вторым голкипером в составе «Синтеза» Чирков пережил изменения в правилах водного поло, дважды выигрывал звание чемпиона страны, а в минувшем сезоне уже на равных конкурировал с голкипером сборной страны Костровым. Причем под конец выиграл в конкуренции, после чего Костров возобновил иностранную карьеру, поскольку ранее он играл в чемпионате Венгрии. Сейчас Евгений основной вратарь белградского «Партизана», ворота которого защищает практически бессменно, а Чиркова подпирает очередной воспитанник казанской вратарской школы Владислав Сергеев.

Джаудат Абдуллин