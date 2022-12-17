Галина Ахмерова: «Это год трансформации, быстрых реакций и творческих подходов»

Создатель молодежной соцсети Round — о помощи подросткам в выборе профессии и итогах работы в 2022 году

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

В условиях, когда почти половина выпускников вузов России (47%) не работают по специальности, грамотно выстроенная работа с подростками по выбору профессии приобретает особое значение. В Татарстане в этом направлении преуспела компания колумниста «Реального времени», создателя молодежной профориентационной платформы Round и основательницы фонда развития доступности современного образования «Дарвин» Галины Ахмеровой. В очередной авторской колонке для нашего издания бывший топ «БАРС Груп» подводит итоги года, рассказывает об успешных кейсах с партнерами и результатах ключевых мероприятий, к примеру, профориентационного фестиваля PROинтерес.

Год для Edtech

Начало 2022-го было воодушевляющим: в октябре 2021 года мы запустили активное продвижение молодежной социальной сети Round — от хобби к профессии — и усиливали позиции с каждым месяцем.

Высоким показателем для нас стал высокий процент активных контент-мейкеров от общего числа зарегистрированных пользователей — 10%, что существенно для приложений нашей группы.

А ведь мы не про привычный лайфстайл, где достаточно легко генерить контент. Round про саморазвитие: задания от кастомизации до дата сайнса, финансовой грамотности и информбезопасности вперемешку с творческими, но также обучающими челленджами по рисованию или архитектуре, например. Дутые губки и фото обеда не подходят нашей аудитории.

На 2022 год у нас был ряд договоренностей с компаниями федерального и регионального уровня о партнерстве по направлениям взращивания кадрового потенциала для конкретных отраслей и интеграции тем экологии, креатива, добротворчества для молодежи. За спиной мы уже имели успешный кейс «Алфеста», алюминиевого фестиваля с «Русалом» и серию конкурсов от Дом.РФ. Государство и бизнес охотно выбирали будущее и видели перспективы в любых нестандартных способах взаимодействия.

Фото: Максим Платонов

Одним из поводов для гордости стал профориентационный фестиваль PROинтерес, прошедший в Татарстане при поддержке президента республики Р.Н. Минниханова. В рамках мероприятия все ученики средней и старшей школы получили возможность познакомиться с локальными работодателями и узнать о профессиях: оператора ЧПУ, инженера КАМАЗа или «ПОЗиСа», маркетолога «Ак Барс Банка» или дизайнера «Нэфис Косметикс». Фестиваль состоялся, несмотря на сложности запуска: пресс-конференция мероприятия выпала на 22 февраля, люди забеспокоились и искали стабильности.

В моменте рынок Edtech потерял большинство привычных и работающих способов рекламы

Успешный запуск стоил немалых усилий команды: само время не располагало, мы лишились большинства налаженных и подтвердивших эффективность каналов коммуникации с аудиторией.

Кроме того, важное обновление платформы, которое мы готовили в течение 2 месяцев под этот фестиваль, мы не смогли запустить, поскольку «Гугл» принял новые правила обновления.

Мы не растерялись и на базе фонда «Дарвин» запустили офлайн-работу со школьниками через профориентационные квизы и мастер-классы. Охватить удалось 10 000 подростков: мы провели 125 мероприятий за 6 недель! При этом всего участников, которые посмотрели проекты, оказалось более 500 тысяч, а количество проектов, созданных ребятами и загруженных на платформу, превысило 2 500. В результате несколько субъектов России проявили интерес к такому формату профориентационных мероприятий: на сегодня уже подписаны соглашения с ХМАО и Липецкой областью.



Фото: Олег Тихонов

Способы заработка и сокращение трат

Несмотря на наши достижения, весь год нас не отпускало одно «но». После февральских событий большинство компаний заморозили долгосрочные инвестиции в работу с молодежью, особенно с подростками.

Ситуацию могла бы спасти монетизация пользователей, чему я категорически сопротивляюсь. Изначально Round — социально ориентированный проект, направленный на то, чтобы дать больше возможностей молодежи!

Введение монетизации, на мой взгляд, противоречит ценностям проекта, поэтому пришлось искать альтернативные способы заработка.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

В конце апреля при презентации платформы Round «Норникелю» нам поступило предложение — использовать наше решение для их внутрикорпоративной коммуникации между молодежью. Мы согласились.

Так началась долгая и сложная подготовка к старту проекта. Мы молодая компания, и пройти службу безопасности крупного предприятия непросто. Вдобавок мы столкнулись с определенным скепсисом в наш адрес: это наш первый проект в таком ключе.

В процессе мы попали под волну внутриполитических событий: сентябрьская частичная мобилизация выбила из колеи многие компании, и старт нового проекта мог рассматриваться не как правильная и полезная платформа для поддержки своих сотрудников, а в качестве непрофильного и сомнительного начинания.

Но команда «Норникеля» сильная и дальновидная, я искренне восхищаюсь всеми проектами, которые они делают для своих сотрудников.

В октябре состоялся старт нашего совместного проекта!

Фото: Максим Платонов

Компании решают работать со своими командами и создавать условия для продуктивной работы сотрудников в состоянии нестабильности

В «Норникеле» работает 26 000 молодых сотрудников от 18 до 35 лет. Каждый из них вносит свой вклад в достижения компании. Специально для них в «Норникеле» создали отдельное пространство.

У участников сообщества появилась возможность реализовать себя в разных направлениях и форматах, опираясь на личные интересы и желание развиваться. Для этого созданы образовательные треки по разным направлениям. Они позволяют:

повысить эффективность и профессионализм;

принять участие в разработке идей для улучшения инфраструктуры предприятия и города;

прокачать практические навыки для планирования своей карьеры, обучения и постановки целей в работе и жизни;

реализовать личный потенциал.

Кризис — время возможностей

На базе этой истории мы смогли шире взглянуть на наш продукт и его возможности, а также расширить список своих потенциальных клиентов. На сегодня у нас уже есть несколько вариантов применения наших технологий. Например, в сфере обучения в качестве платформы с новым подходом через микроленинг, выполнение практических проектов и встроенную геймификацию, а еще внедрение подхода peer-to-peer.

Если коротко подвести итоги 2022 года, то это год трансформации всего налаженного, быстрых изменений и реакций, максимального проявления творческих подходов, слаженной командной работы и, конечно же, веры!



Галина Ахмерова