Галина Ахмерова: «По большей части подростки не представляют, кем хотят стать, когда вырастут»

Эксперт по профориентации — о том, как вовлечение подростков в карьеру поможет им в будущем найти работу, а бизнесу закрыть кадровый вопрос

Фото: Ринат Назметдинов

К 2030 году в России прогнозируется дефицит на рынке труда — стране будет недоставать 2,8 миллиона специалистов. Из-за нехватки квалифицированных кадров экономика потеряет до 297 млрд долларов, предупреждают специалисты. Чтобы избежать или хотя бы нивелировать эти риски, нужно уже сегодня начать инвестировать в решение проблемы кадрового голода с привлечения интереса молодых людей к вопросам карьеры, считает создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает, как появилась идея создания нового типа профориентации (персонализированного) и к каким результатам это привело.



Из-за нехватки кадров экономика России потеряет до 297 млрд долларов



Проблема трудоустройства молодых людей, только закончивших свое обучение, давно стала общей задачей и государства, и бизнеса. Дефицит персонала затронул все сферы экономики — от промышленности до услуг.

Привлечение интереса к вопросам будущей карьеры, начиная с подросткового возраста, — это инвестиция не только в решение проблемы кадрового голода, но и потенциальный рост экономической привлекательности страны.

По прогнозам, к 2030 году на российском рынке труда будет недоставать 2,8 миллиона специалистов. Из-за нехватки квалифицированных кадров экономика потеряет до 297 млрд долларов.

Поддержка бизнеса, целенаправленная подготовка специалистов со школьной скамьи — самые действенные меры для снижения тенденции кадрового голода и для развития отечественного рынка труда в целом.

По результатам исследований, 70% школьников не имеют представления о том, чем они собираются заниматься в жизни. И поступают в учебные заведения неосознанно, руководствуясь выбором экзаменов, а не желаниями и способностями.

Подросткам в целом сложно определиться со своим будущим. По большей части они не представляют, кем хотят стать, когда вырастут. Ребята заканчивают школу, поступают в вузы по наитию или по совету родителей и начинают работать не по профессии, набираясь опыта по пути. После глубоких исследований этой проблемы появилась идея создания нового типа профориентации — персонализированного.

По результатам исследований, 70% школьников не имеют представления о том, чем они собираются заниматься в жизни. Фото: Максим Платонов

Тактика «распыления» на различные подработки

Что значит для школьника персонализированная профориентация? Ребенок начинает изучать свои сильные стороны, формировать интересы и запросы к будущей карьере, жизненные цели, и на этой основе выбирает то, чем реально хочет заниматься.

Подобная проблема выбора характерна не только для подростков, но и для студентов училищ и техникумов, чьи карьерные парадигмы довольно гибкие — меняются быстро, исходя из внешних обстоятельств. Существует тактика «распыления» на различные подработки, частый переход с одного места на другое и ставший актуальным в последние годы у молодежи «поиск себя».

Конечно, работодатели сложившейся ситуацией на рынке труда не могут быть довольны.

Например, в «Нэфис Косметикс» приводили такой пример: «Многие начинающие специалисты после получения диплома ищут себя и хотят сразу начать зарабатывать «золотые горы», не имея опыта работы и компетенций. Как пример: ребята с высшим специальным образованием идут работать администратором, где на старте оплата выше, но есть те, кто следует специальности. Через пять лет первые остаются на том же уровне, специалист же получает хорошие деньги и ожидает очередного повышения. Все зависит от выбора», — поделился со мной Александр Шульгин, руководитель отдела электронной коммерции компании.

Александр также рассказал, как происходит работа с начинающими специалистами в их компании. Например, на этапе собеседований рекрутеры сразу говорят о вариантах роста будущего сотрудника. Эта прозрачность карьерного пути, по его словам, дает мотивацию начинающим специалистам и понимание развитие трека карьеры.

Профессиональная адаптация — обязательная часть онбординга у большинства компаний. Фото: Максим Платонов

Профессиональная адаптация

Частая смена рабочего места, недостаток профильного образования и опыта работы приводит к тому, что новым кадрам не хватает технических навыков и соискатели приходят с минимальным опытом работы или вообще без него. Согласно исследованию Высшей школы экономики, в конечном итоге только 27% населения России работают по специальности.

Профессиональная адаптация — обязательная часть онбординга у большинства компаний, в том числе у автомобильного дилера «ТрансТехСервис», так как зачастую приходят специалисты, не имеющие навыков для полноценной работы в компании.

О том, как проходит процесс адаптации и найма в ТТС, мне рассказала Ольга Попова, HR-директор компании. «Мы не ждем, что к нам придут абсолютно готовые сотрудники. Не всегда у новых сотрудников хватает технических навыков, но мы всегда сами обучаем внутри компании всему, что необходимо для качественной работы. Для этого у нас работает проект наставничества и создан корпоративный университет. 90% руководителей в компании начинали карьеру с рядовых должностей. Нам важно не только растить своих, но и привлекать новых заинтересованных людей, которые будут разделять наши идеи и ценности. Поэтому развиваем HR-бренд среди молодежи — например, сейчас участвуем в карьерном фестивале «PROинтерес», — сообщила Ольга.



На предприятии постоянная нехватка специалистов рабочих специальностей, что заставляет искать альтернативные пути решения проблемы. Фото tatarstan.ru

За вовлечение молодежи в построение карьерной траектории начиная с подросткового возраста выступает и Александр Анисимов, заместитель генерального директора по развитию «Татхимфармпрепараты».

На предприятии постоянная нехватка специалистов рабочих специальностей, что заставляет искать альтернативные пути решения проблемы. «Молодежь не всегда понимает специфику рабочих специальностей, мало представляет, в чем заключается работа на производственном предприятии. Мы хотим на этапе школьного образования и СПО начать диалог с подростками и показать, что на производстве тоже работают высококлассные специалисты. Для этого включились в фестиваль по профориентации, это наш первый подобный опыт. Возможно, ребята с помощью конкурсов задумаются о своих предпочтениях в дальнейшей учебе и направлении построения будущей карьеры», — поделился мнением Александр.



Не стоит недооценивать и факт того, что «подростковые» проекты важны не только для самих соискателей, но и для бизнеса. Возможность формирования кадрового резерва кандидатов и даже стандарта профессий позволит бизнесу работать на опережение, создавая собственный пул лояльных кандидатов и решая таким образом актуальные вопросы отечественного рынка труда в целом.

Галина Ахмерова