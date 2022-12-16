День в истории: в Бостоне бунтуют, на «Востоке» мерзнут
Чем примечательна дата 16 декабря?
Сегодня, 16 декабря, Международный день покорения вершин. 16 декабря американские колонисты устроили «Бостонское чаепитие», открылась советская антарктическая станция «Восток», в стране отменили все старые воинские чины и звания, модный дом открыл Кристиан Диор, ректором Казанского университета стал Константин Ворошилов. Родились политик и имам Хайрулла Усманов, футбольный тренер Юрий Уткульбаев, композитор Людвиг ван Бетховен, военачальник Николай Ватутин. Скончались собиратель народных сказок Вильгельм Гримм, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков, композитор Салих Сайдашев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Вратарь Уткульбаев и композитор Сайдашев
16 декабря 1866 года в селе Татарская Каргала (Оренбургская область) родился Хайрулла Усманов. Начинал вторым муллой в родной деревне, позже стал имам-хатыбом и возглавил медресе, которое сделал одним из лучших в России. Также занимался торговлей, в частности бакалеей. Организовал Всероссийские летние педагогические курсы по подготовке учителей татарских школ России, а в 1907-м стал депутатом Второй Государственной думы Российской империи, был секретарем мусульманской фракции. Вернувшись после к службе на родине, отстроил первое медицинское учреждение в селе, с аптекой и амбулаторией. Участвовал в работе IV Всероссийского съезда мусульман в Санкт-Петербурге. Умер в Оренбурге 14 июня 1915 года.
16 декабря 1889 года ректором Императорского Казанского университета был назначен Константин Васильевич Ворошилов. На этом посту он пробыл до своей смерти в 1899 году. Ворошилов закончил Императорскую медико-хирургическую академию, защитил диссертацию по теме: «Исследование о питательных свойствах мяса и гороха», 3 года работал в Лейпцигской лаборатории, изучая двигательные и чувствительные пути в спинном мозге кролика, участвуя в исследовании проводящих путей спинного мозга психиатров Пауля Флексига и Владимира Бехтерева. С 1876 года работал в университете профессором кафедры физиологии отделения естественных наук физико-математического факультета.
16 декабря 1954 года умер композитор, народный артист Татарской АССР Салих Сайдашев. Сайдашев считается основоположником татарской профессиональной музыки. Он автор музыки к спектаклям «Галиябану» Мирхайдара Файзи, «Наемщик» Тази Гиззата, «Голубая шаль» Карима Тинчурина, «Зарытое оружие» Хади Такташа и другим. Его имя носит улица в Вахитовском районе Казани и Государственный Большой концертный зал.
16 декабря 1969 года в Казани родился Юрий Уткульбаев. Учился играть в футбол в детско-юношеских школах «Рубин» и «Тасма», поступил в институт физкультуры в Набережных Челнах. Будучи вратарем, в Татарстане играл за «Нефтехимик» и «Рубин», также выступал за «Торпедо» (Миасс) и «Иртыш» (Тобольск). Тренировал молодежную команду «Рубина» и «Рубин-2», «Актобе» (Казахстан), но дольше всего работал с «Нефтехимиком» — 123 матча. После работал в департаменте развития игроков академии «Рубина», а с 15 ноября назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
16 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало об оглашении приговора экс-руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову. Его задерживали по подозрению во взятке, а судили в особом порядке за злоупотребление полномочиями и помехи бизнесу. Опытный чиновник в суде объяснял свое преступление заботой о промышленной безопасности.
На «Востоке» холодно
16 декабря 1917 года вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уравнении в правах всех военнослужащих». Были отменены все старые чины и звания, знаки отличия и ордена Российской империи. Кроме того, отменялся институт вестовых, которые выполняли различные поручения офицеров. Предполагалось, что новая Красная армия будет комплектоваться исключительно на добровольных началах, однако вскоре пришлось перейти к массовым мобилизациям.
16 декабря 1957 года в районе расположения Южного геомагнитного полюса была открыта единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция «Восток». Здесь исследуют углеводородное и минеральное сырье, резервы питьевой воды, озоновые дыры, осуществляют аэрометеорологические, актинометрические, геофизические и гляциологические наблюдения, изучают изменения климата, проблемы повышения уровня воды в Мировом океане. В 1983 году здесь был зарегистрирован абсолютный минимум температуры — минус 89,2 градуса.
Чай по-бостонски
16 декабря 1773 года произошло «Бостонское чаепитие», когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай. Пятью годами ранее английский парламент дал этой компании монополию на поставку чая в Великобританию. Но из-за высоких налогов и пошлин населению оказалось выгоднее покупать контрабандный чай. Тогда Британия выпустила «чайный закон», позволивший Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, и дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов. Колонистов этот закон возмутил, поскольку они оценили это как попытку остановить движение за независимость.
16 декабря 1946 года в Париже модельер Кристиан Диор открыл свой дом моды. В штате было всего 85 сотрудников, стартовый капитал составлял 6 млн франков. В феврале 1947 года была представлена первая коллекция женской одежды, названная New Look. Она произвела переворот в мире моды: романтичные наряды с пышной юбкой и тонкой талией шли вразрез с правившим тогда аскетизмом.
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