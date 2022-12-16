День в истории: в Бостоне бунтуют, на «Востоке» мерзнут

Чем примечательна дата 16 декабря?

Сегодня, 16 декабря, Международный день покорения вершин. 16 декабря американские колонисты устроили «Бостонское чаепитие», открылась советская антарктическая станция «Восток», в стране отменили все старые воинские чины и звания, модный дом открыл Кристиан Диор, ректором Казанского университета стал Константин Ворошилов. Родились политик и имам Хайрулла Усманов, футбольный тренер Юрий Уткульбаев, композитор Людвиг ван Бетховен, военачальник Николай Ватутин. Скончались собиратель народных сказок Вильгельм Гримм, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков, композитор Салих Сайдашев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вратарь Уткульбаев и композитор Сайдашев

16 декабря 1866 года в селе Татарская Каргала (Оренбургская область) родился Хайрулла Усманов. Начинал вторым муллой в родной деревне, позже стал имам-хатыбом и возглавил медресе, которое сделал одним из лучших в России. Также занимался торговлей, в частности бакалеей. Организовал Всероссийские летние педагогические курсы по подготовке учителей татарских школ России, а в 1907-м стал депутатом Второй Государственной думы Российской империи, был секретарем мусульманской фракции. Вернувшись после к службе на родине, отстроил первое медицинское учреждение в селе, с аптекой и амбулаторией. Участвовал в работе IV Всероссийского съезда мусульман в Санкт-Петербурге. Умер в Оренбурге 14 июня 1915 года.

Группа депутатов мусульманской фракции II Государственной думы. Стоят: Махмудов М., Тевкелев К., Зейналов З., Бадамшин Г.; сидят: Кощегулов Ш., Хасанов М., Усманов Х., Атласов Х., Мусин Г. Источник wikipedia.org

16 декабря 1889 года ректором Императорского Казанского университета был назначен Константин Васильевич Ворошилов. На этом посту он пробыл до своей смерти в 1899 году. Ворошилов закончил Императорскую медико-хирургическую академию, защитил диссертацию по теме: «Исследование о питательных свойствах мяса и гороха», 3 года работал в Лейпцигской лаборатории, изучая двигательные и чувствительные пути в спинном мозге кролика, участвуя в исследовании проводящих путей спинного мозга психиатров Пауля Флексига и Владимира Бехтерева. С 1876 года работал в университете профессором кафедры физиологии отделения естественных наук физико-математического факультета.

16 декабря 1954 года умер композитор, народный артист Татарской АССР Салих Сайдашев. Сайдашев считается основоположником татарской профессиональной музыки. Он автор музыки к спектаклям «Галиябану» Мирхайдара Файзи, «Наемщик» Тази Гиззата, «Голубая шаль» Карима Тинчурина, «Зарытое оружие» Хади Такташа и другим. Его имя носит улица в Вахитовском районе Казани и Государственный Большой концертный зал.

Фото: saydash.tatmuseum.ru

16 декабря 1969 года в Казани родился Юрий Уткульбаев. Учился играть в футбол в детско-юношеских школах «Рубин» и «Тасма», поступил в институт физкультуры в Набережных Челнах. Будучи вратарем, в Татарстане играл за «Нефтехимик» и «Рубин», также выступал за «Торпедо» (Миасс) и «Иртыш» (Тобольск). Тренировал молодежную команду «Рубина» и «Рубин-2», «Актобе» (Казахстан), но дольше всего работал с «Нефтехимиком» — 123 матча. После работал в департаменте развития игроков академии «Рубина», а с 15 ноября назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

16 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало об оглашении приговора экс-руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову. Его задерживали по подозрению во взятке, а судили в особом порядке за злоупотребление полномочиями и помехи бизнесу. Опытный чиновник в суде объяснял свое преступление заботой о промышленной безопасности.

Фото: Максим Платонов

На «Востоке» холодно

16 декабря 1917 года вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уравнении в правах всех военнослужащих». Были отменены все старые чины и звания, знаки отличия и ордена Российской империи. Кроме того, отменялся институт вестовых, которые выполняли различные поручения офицеров. Предполагалось, что новая Красная армия будет комплектоваться исключительно на добровольных началах, однако вскоре пришлось перейти к массовым мобилизациям.

16 декабря 1957 года в районе расположения Южного геомагнитного полюса была открыта единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция «Восток». Здесь исследуют углеводородное и минеральное сырье, резервы питьевой воды, озоновые дыры, осуществляют аэрометеорологические, актинометрические, геофизические и гляциологические наблюдения, изучают изменения климата, проблемы повышения уровня воды в Мировом океане. В 1983 году здесь был зарегистрирован абсолютный минимум температуры — минус 89,2 градуса.

Фото: ngdc.noaa.gov

Чай по-бостонски

16 декабря 1773 года произошло «Бостонское чаепитие», когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай. Пятью годами ранее английский парламент дал этой компании монополию на поставку чая в Великобританию. Но из-за высоких налогов и пошлин населению оказалось выгоднее покупать контрабандный чай. Тогда Британия выпустила «чайный закон», позволивший Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, и дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов. Колонистов этот закон возмутил, поскольку они оценили это как попытку остановить движение за независимость.

16 декабря 1946 года в Париже модельер Кристиан Диор открыл свой дом моды. В штате было всего 85 сотрудников, стартовый капитал составлял 6 млн франков. В феврале 1947 года была представлена первая коллекция женской одежды, названная New Look. Она произвела переворот в мире моды: романтичные наряды с пышной юбкой и тонкой талией шли вразрез с правившим тогда аскетизмом.