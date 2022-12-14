«Получается, можно кредитовать только пенсионеров, разведенных и незамужних женщин»

Ассоциация российских банков предлагает ввести особый статус системообразующего банка в регионах

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В условиях международных санкций лишь региональные банки помогут «вывезти» экономику страны, убеждены участники профильной конференции Ассоциации российских банков (АРБ), которая открылась сегодня в Казани. Правда, к этому моменту таких кредитных организаций в стране осталось немного — 161, и на них приходится всего 5% от объемов кредитования. «Сколько бы отделений федеральные игроки не открывали в регионах, все равно они работают лишь с верхней прослойкой бизнеса», — критиковал «перевернутую» модель банковской системы директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев. О том, как региональные банки переживают давление Росфинмониторинга при ЦБ, можно ли получить доступ к федеральным льготным программам и что их спасет, рассуждали местные банкиры. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Особый статус могут получить пять татарстанских банков

На фоне прохождения «санкционного» кризиса региональные банки могут получить карт-бланш. АРБ предлагает придать им особый статус региональных значимых банков, как опорных институтов кредитования МСП и населения на территориях присутствия, заявил исполнительный вице-президент ассоциации Павел Неумывакин на конференции в Казани. В этом случае кредитные организации получат преференции, о которых и не могли мечтать. Это дает право на автоматическое участие во всех федеральных программах, которые действуют на территории региона, право на обслуживание клиента всех категорий без ограничений, и всевозможные меры господдержки (т. е. все, что мог получить лишь крупный федеральный банк, имеющий универсальную лицензию, региональные банки из-за недостаточности капитала работают по базовой лицензии, — прим. авт.). Этот особый статус вкупе с преференциями могут получить пять независимых татарстанских банков (всего их 13).

О готовящихся инициативах по либерализации банковской системы говорили на конференции «Региональные банки и экономика страны в текущих условиях: возможности и риски», которая проходила в известном люксовом отеле Казани. Модератором встречи стал глава АРБ Гарегин Тосунян. Нужен ли особый статус региональным банкам? На эту тему рассуждали управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Марат Шарифуллин, представивший общую картину банков в РТ. В дискуссии выступил член совета директоров АО «Национальное бюро кредитных историй» Юрий Локотцов. А интересы региональных банков в дискуссии выражали зампред правления АКБ «Энергобанк» Булат Хайруллин и президент АО «Автоградбанк» Павел Сигал.

Фото: arb.ru

Исчезают как «мамонты Ледникового периода»

Но в самом начале глава АРБ Гарегин Тосунян вынужден был признать, что региональные коммерческие банки постепенно уходят с российского рынка, уступая крупным госбанкам. Причем не просто уходят, а уже исчезают как «мамонты Ледникового периода». Оказалось, что в половине субъектов страны не осталось ни одного регионального банка.

— В 26 регионах — остался только один местный банк, в 25 регионах — нет ни одного регионального банка, — с сожалением констатировал Гарегин Тосунян.

Если сейчас в стране насчитывается 361 банк, то количество региональных банков сократилось до 161. При этом на них приходится лишь 5% от всего объема кредитования, так как федеральные госбанки сконцентрировали в своих руках 95% активов.

— Впервые за 10 лет этот процесс приостановился. Доля топ-15 банков в активах снизилась с 85,9 до 84,6%, — сообщил он.

Но, по его мнению, концентрация все равно остается очень высокой. Из-за санкционного давления банки несут потери. По его словам, по состоянию на сентябрь 2022 года убыток составил 1,5 трлн рублей. «Убыточна примерно четверть от общего количества российских банков — порядка 82 кредитных организаций, причем речь преимущественно о крупных банках», — сообщил Тосунян.

Федеральные банки работают с верхней прослойкой бизнеса

— Если мы лишимся прослойки региональных банков, тогда может произойти коллапс с точки зрения распределения финансов по всей цепочке, — поддержал введение особого статуса директор по рейтинговой деятельности «Эксперта РА» Александр Сараев.

По его словам, сложившая перевернутая система банков ущербна тем, что не имеет поддержки снизу. «Сколько бы отделений федеральные игроки не открывали в регионах, все равно они работают лишь с верхней прослойкой бизнеса», — считает он. По словам Сараева, эффект масштаба дает преимущество крупным банкам, но теперь он может исчерпать себя. «Энергобанк» является лидером по кредитованию юридических лиц и населения, занимая второе место после АББ. Что представляют собой региональные банки? Это банки, имеющие местный источник капитала.



Фото: arb.ru

— Доля местных банков в кредитовании экономики не превышает 5%, — взял слово зампред правления и член НС АКБ «Энергобанк» Булат Хайруллин.

Такой невысокий вклад объясним тем, что концентрация федеральных банков из года в год растет и конкурировать с ними сложно. «Не всегда мы можем побеждать в конкуренции с федеральными банками: у них и рейтинг выше, и капитал больше», — заметил он. И до сих пор все внимание было сосредоточено на федеральных банках, тогда как региональные банки были лишены доступа ко многим федеральным программам кредитования. «В этом году мы впервые добились и вошли в программу №1528, которая предусматривает субсидирование оборотного капитала сельхозпроизводителей, 6 лет назад тратили свой капитал, жертвуя своей прибылью и ухудшая свои показатели», — рассказал он. При этом еще остается большой перечень программ, куда банк не может попасть.



Росфинмониторинг бдит за региональными банками

Затем спикер рассказал о собственном эксперименте, который показал предвзятое отношение Росфинмониторинга к клиентам банка. «Основная головная боль любого банка в том, что Росфинмониторинг дает много замечаний по клиентам (блокирует их операции как подозрительные согласно 115-ФЗ). Попросил клиента проводить свои операции в федеральном банке, но не закрывать счет в нашем банке, он перешел в крупный банк — и ни одного замечания не приходит», — воскликнул он. Такой же эксперимент был проведен со вторым клиентом. «Все замечания идут в одну сторону, чтобы сжать рынок и сконцентрировать в руках госбанков еще больше клиентов», — полагает Хайруллин.

Кроме того, он посетовал на необъективность кредитных рейтингов. «Из года в год мы рейтингуемся, тратим на это деньги, время, проходим все этапы. Показатели банка улучшаются, а на рейтингах это не отражается. В прошлом году мы заняли первое место по рентабельности (показатель эффективности работы банка), но несмотря на это, наш рейтинг не поменялся», — пожаловался он.

Фото: arb.ru

Банки не знают, будет ли кредит мобилизованного возвратным

Президент АО «Автоградбанк» Павел Сигал обратил внимание на то, что регуляторные послабления ЦБ при формировании резервов не способствуют росту выдачи новых кредитов. По его словам, банк может применять послабления в отношении кредитов, выданных до 24 февраля, а после этой даты они не действуют, а значит банк будет осторожничать при выдаче. Он также опасается, что банки будут ужесточать выдачу потребительских кредитов мобилизованным из-за риска их гибели во время СВО.

— Банки не знают, будет ли такой кредит возвратным или придется его списать как самый плохой. В случае, не дай бог, гибели мобилизованного, его кредиты и кредиты жены списываются за счет банка. В результате получается, что безопасно можно кредитовать только пенсионеров, разведенных и незамужних женщин», — заметил он.

Сигал призвал государство покрыть эти обязательства перед банками.

«Не должно государство на нас перекладывать потери, которые возникают не по нашей вине, и мы никак не можем на них воздействовать», — заключил Павел Сигал.