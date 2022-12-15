Почему Иннополис так и остался IT-деревней: прирост населения иннограда отстал от плана

Уже в прошлом году численность населения в нем должна была быть 50 тысяч. Пока же в «умном городе» постоянно проживают лишь 5—7 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В этом году Иннополис отметил 10 лет со дня основания. Татарстанский город, возводимый по примеру американской Кремниевой долины, должен был стать центром притяжения айтишников со всего мира. Согласно генеральному плану, численность населения города к 2021 году должна была достигнуть 50 тысяч человек. Однако на сегодня в нем проживают лишь 7,6 тысячи человек (постоянно — около 5 тысяч). Планки хотя бы в 15 тысяч жителей власти Иннополиса надеются достичь только к 2025 году. Подробнее о том, что сбылось за десятилетие, а что по-прежнему только в планах татарстанской IT-столицы — в материале «Реального времени».

Сингапурский след

Идею создания в пригороде Казани инновационного центра впервые озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов в 2010 году. Проект получил рабочее название «IT-деревня». Предполагалось, что строительство населенного пункта с офисными зданиями, жилыми домами, спортивной, рекреационной и образовательной инфраструктурой будет рассчитано на проживание 50 тысяч человек.

Разработкой генерального плана занялся архитектор Лиу Тай Кер — глава сингапурской компании RSP — Architects. В девяностые годы он был главным архитектором Сингапура, а также возглавлял департамент по перепланировке города-государства. По его задумке, на острове, помимо основного центра, создали еще четыре дополнительных. Таким образом люди стали равномерно распределяться по Сингапуру и не создавать пробок.

В апреле 2012 года Лиу Тай Кер убедил увеличить проектную численность населения Иннополиса до 155 тысяч человек, чтобы обеспечить будущему IT-городу потенциал роста на несколько десятилетий вперед. Первые зарегистрированные иннополисяне (официальное название жителей, — прим. ред.) появились в городе в августе 2014 года, но дату заселения постоянных первых жителей отсчитывают с 2015 года. На ноябрь 2016 года в городе были зарегистрированы по месту жительства 102 человека, еще около 2,5 тысячи арендовали жилье.

Фото: en.wikipedia.org — Лиу Тай Кер в 2013 году

До получения статуса города Иннополис был поселком в составе Введенско-Слободского сельского поселения. В соответствии с республиканским законом №115-ЗРТ, принятым Госсоветом 26 ноября 2014 года и подписанным Рустамом Миннихановым 13 декабря 2014 года, «IT-деревня» с 1 января 2015 года была преобразована в город районного значения.

Жилье закончилось еще в прошлом году

К 2021 году планы по увеличению численности населения до десятков или сотен тысяч жителей так и не увенчались успехом. Тогда мэр Иннополиса Руслан Шагалеев рассказывал, что в городе проживают 5 тысяч человек и работают 245 IT-компаний. Вместе с этим заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов заявлял о планах увеличить это количество в два раза за 5 лет.

— Мы получим порядка 12 тысяч человек, которые приедут сюда со всей страны и из стран ближнего зарубежья, — говорил он.

Уже в январе текущего года Роман Шайхутдинов сообщил, что в Иннополисе из-за увеличения численности населения закончилось жилье. Это около двух тысяч арендных квартир в многоквартирных домах и 350 квартир в таунхаусах — речь идет о коттеджных поселках «Зион-1» и «Зион-2». Он отметил, что для урегулирования вопроса власти Татарстана одобрили начало строительства новых многоквартирных домов.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Вместо 50 тысяч человек к 2021-му, будет 15 тысяч к 2025 году

На этой неделе мэр Иннополиса Руслан Шагалеев заявил, что население города к 2025 году достигнет 15 тысяч человек. По его словам, на сегодняшний день в нем проживает 7,6 тысячи граждан, в том числе постоянно — около 5 тысяч. Каждый третий житель — IT-специалист или ученый. Средний возраст — 31 год.

Он также отметил, что вместе с ростом населения в городе продолжает развиваться и инфраструктура. Так, в Иннополисе завершается строительство роботизированной гостиницы на 53 номера. Кроме того, уже в этом году будет достроена вторая очередь таунхаусов «Зион». Однако заселят их в следующем году. Также было начато строительство жилого квартала «Ю» на 3,5 тысячи квартир.

Отдельно он подчеркнул, что в городе полностью закончилось арендное жилье, из-за чего некоторым иногородним сотрудникам ОЭЗ «Иннополис» приходится снимать жилье в ЖК «Салават купере» (для них организовали ежедневный трансфер).

— Наш рост пока ограничен наличием свободного жилья. Полторы тысячи арендного жилья у нас есть. Это самый большой арендный фонд в России. Порядка пятисот квартир-таунхаусов — это «Зион», и тысяча мест в кампусе, сейчас строятся еще три, — сообщил мэр города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Нет квартир, но есть зарплата и инфраструктура

Говоря о социальной инфраструктуре, он сообщил, что вместе с домами будут возведены школа на 900 мест, детский сад на 600 мест, а также детская поликлиника на 5,8 тысячи кв. м. Вместе с этим запланировано и строительство двух новых технопарков на 4 тысячи рабочих мест, дата-центра «Атомдата-Иннополис», парка высокотехнологичных производств на 12 тысяч кв. м.

— В Иннополисе самый высокий уровень зарплат. По данным Татарстанстата, средняя заработная плата в городе — 146 тысяч рублей, — добавил Руслан Шагалеев.

Заработная плата IT-специалистов в Татарстане на 2012 год составляла от 25 до 30 тысяч рублей. Уже тогда она считалась более высокой, чем средняя по республике.

Согласно актуальным данным Иннополиса, на сегодняшний день в городе функционируют восемь беспилотных автомобилей (с 2018 года совершили более 50 тысяч поездок), работает 18 роботов-доставщиков, в том числе два от «Почты России» (с 2020 года более 80 тысяч доставок). Также со следующего года планируется запустить доставки грузов и посылок беспилотными воздушными летательными аппаратами (БПЛА).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Российские гранты против западных санкций

За этот год Иннополис получил гранты на общую сумму 286,5 млн рублей. Еще 32,4 млн рублей город получит из Фонда развития промышленности (ФРП), 96,2 млн — из Фонда содействия инновациям (ФСИ), 95,1 млн рублей — из инновационного центра «Сколково», 3 млн — из Инвестиционного венчурного фонда Татарстана (ИВФ РТ).



Однако антироссийские санкции не обошли стороной бизнес и тем более в сфере IT. Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов рассказал «Реальному времени» о ситуации с компаниями, которые существовали за счет иностранного финансирования:

— Ряд компаний, у которых были зарубежные заказчики, столкнулись с трудностями, в том числе и с денежными переводами, и некоторые заказчики стали отказывать. Но в основном больше 90% решений были ориентированы на российский рынок, — сообщил он.

Как отметил Халимов, в ОЭЗ «Иннополис» всегда делали упор на российские компании, поэтому большого оттока иностранных предприятий из города не наблюдается. Те же, кто работал с зарубежными заказчиками, нашли способы, как сохранить свои рынки сбыта.



— Наверное, это наше отличие от «Сколково», где очень много международных компаний, вот они почувствовали серьезный отток. Раньше мы думали, что это нехорошо и надо активно привлекать иностранных инвесторов, и даже начали эту работу. Сейчас мы поняли, что угадали с тем, что давали лучшие условия именно российским предприятиям, — добавил спикер.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Менее 3% резидентов бедствуют без спонсоров за рубежом

Прокомментировали в Иннополисе и ситуацию вокруг группы компаний «Миркод», которая занимается биотехом. Как стало известно «Реальному времени», резидент оказался на грани краха. В результате разрыва отношений России со странами Запада бизнес был «обезглавлен»: центральный офис — источник финансирования, теперь находится в недружественной стране.

— Мы их состыковали с несколькими фондами, которые работают на зарубежных инвестициях. Понятно, что у них было условие организации юридического лица и в принципе бизнеса за пределами России. Они сейчас эти переговоры ведут. Команда сохранена. Большая часть находится в Казани. Это спин-офф, то есть отдельное направление от основного юридического лица, — рассказал Халимов.

По словам гендиректора, компаний, оказавшихся в подобной ситуации, менее 3%. Это меньше 10 предприятий из 336.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

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