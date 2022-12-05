«Наша компания загибается»: биотех-стартап из «Сколково» и «Иннополиса» пал жертвой развода с Западом

Команда считавшегося перспективным стартапа несколько месяцев сидит на голодном пайке

Фото: Google

Как стало известно «Реальному времени», группа компаний «Миркод», занимающаяся в том числе биотехом, оказалась на грани краха. В результате разрыва отношений России со странами Запада бизнес оказался обезглавлен — центральный офис, источник финансирования, теперь находится в недружественной стране. Громкие презентации, питч-сессии и прочая активность нескольких стартапов «Миркода» фактически обернулись пшиком. Впрочем, одно из подразделений группы по-прежнему работает в Иннополисе, который, по словам представителя ОЭЗ, «поддерживает эту компанию».

Флорида — Татарстан: международный бизнес с 2016 года

После начала специальной военной операции на Украине многие западные компании приостановили или полностью закрыли свой бизнес в России. Целый ряд построенных на международной кооперации компаний, в том числе в высокотехнологических сферах, остались без поддержки, свернули свои многообещающие проекты. В их числе, как стало известно «Реальному времени», казанская группа компаний «Миркод», которая объединяет несколько казавшихся перспективными стартапов, в том числе в сфере биотехнологий.

Головная компания Mircod базируется в США — городе Бока-Ратон на юго-восточном побережье штата Флорида. Казанская «дочка» зарегистрирована в 2016 году с юридическим адресом в центре Казани. Уставный капитал составляет всего 12,5 тысячи рублей. При этом выручка от продаж, по данным на прошлый год, порядка 113 миллионов рублей.

Стоит отметить, что сумма строк «капитал и резервы» и «доходы будущих периодов» последнего опубликованного баланса меньше 0. Это означает, что в отчетном году компания была «фундаментально» убыточна, то есть на покрытие убытков она потратила весь собственный капитал.



Компания работала достаточно активно, успела засветиться во многих активностях в Татарстане, попала в сюжет на телевидении.

Кто есть кто



Учредителем казанской компании является американская Mircod, доля которой в уставном капитале составляет 12,5 тысячи рублей, то есть 100%. До декабря 2021 года 80% бизнеса контролировал предприниматель и изобретатель Михаил Файнштейн, 15% — Рамиль Терегулов (скорее всего, просто однофамилец известной династии врачей, — прим. авт.), 5% — Кирилл Игин.

Михаил Файнштейн сейчас значится директором американской Mircod и бенефициаром еще двух ООО: «Сэнс» и «Эвимейт», входящих в одну с «Миркодом» группу компаний.

Файнштейн в интернете называется инженером-электронщиком, программистом, изобретателем, предпринимателем с бизнесами по всему миру (Россия, Израиль, США, Канада, Мальта, Великобритания, Сингапур). Основатель международных компаний BizChord, Credorax, Lumastrike (Credorax выкуплена компанией Bloomberg).

Директор казанского ООО «Миркод» — Рамиль Терегулов, который также значится главным инженером американской фирмы. «Миркод» представлена 15 видами деятельности, среди которых можно отметить: разработку компьютерного программного обеспечения, оптовую и розничную торговлю компьютерами, консультативную деятельность в области компьютерных технологий. Деятельность ООО «Сэнс» состоит из тех же пунктов, а «Эвимейт» уже специализируется на медицинском оборудовании и врачебной практике.

Коллектив компании «Миркод» за работой в 2017 году. Фото: скриншот/Google

Резиденты в российских наукоградах

Согласно информации на сайте Mircod, партнерами компании являются ПАО «Газпром», Askona, OnGyro, Valenta, Skolkovo, Segezha Group, Actility, Xeleum, Orgenesis, Elements, «Мед Теко», а также UFC и даже Казанский федеральный университет (КФУ).



Связи со Сколково у компании есть через компанию «Сэнс», которая является резидентом наукограда с 2019 года. Фонд «Сколково» оказал поддержку компании в размере 7,4 миллиона рублей — минигрант в 2022 году на 6,9 млн рублей и микрогрант на участие в конференциях и выставках в качестве экспонента или докладчика в 2020 году на 413 тысяч рублей.



«Эвимейт» же на протяжении нескольких лет является резидентом «Иннополиса». Зарегистрирована компания 19 августа 2021 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Бенефициаром является все тот же Михаил Файнштейн, гендиректором — Жанна Семенова.

В ОЭЗ «Иннополис» фирма представляла стартап на замену ушедшей из России американской компании Caretaker, специализирующейся на производстве медицинского оборудования для диагностики здоровья. Кроме того, в августе этого года компания участвовала в Invest Regatta Innopolis, где показала свое мобильное приложение для медицинских нужд.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов. Команда «Эвимейт» на Invest Regatta Innopolis

Последняя попытка

Как выяснило «Реальное время», у «Эвимейта» были амбициозные планы по оказанию услуг и продаже высокотехнологичного медицинского оборудования Evimate, которое уже реализуется офисами компании в США, Канаде и Латвии. В начале 2022 года казанская компания группы подала аж 19 заявок на регистрацию товарных знаков Evimate в разном начертании.

Еще летом проекты «Миркода», в том числе «Эвимейт», активно продвигались среди потенциальных венчурных инвесторов. В августе команда стартапа участвовала в питч-сессии для капиталистов в рамках Invest Regatta Innopolis. Однако потенциальных партнеров проект, похоже, не заинтересовал. Возможно, потому, что летом уже были понятны «обстоятельства непреодолимой силы», которые не дадут реализовать проект.

В октябре казанцы отозвали все заявки на регистрацию товарных знаков. При этом у юрлица проекта есть девять действующих товарных знаков, одно арбитражное дело, которое находится на рассмотрении, и три завершенных дела на сумму 50 тысяч рублей.



«Мы еще не выплатили зарплату людям за несколько месяцев»

Как рассказал «Реальному времени» совладелец и директор по развитию бизнеса «Миркода» Кирилл Игин, в настоящее время компания находится на грани краха из-за нехватки финансирования. По его словам, с введением санкционных ограничений и появлением перечня недружественных для России стран фирма «стала просто никому не нужна».

— К сожалению, в нашей стране ни медицинские инновационные решения, ни биотехнологические, которыми мы занимаемся, практически никого не интересуют. И это очень печально. У нашей компании есть достаточно инновационные разработки, не имеющие аналогов как в России, так и за рубежом. Но при этом, скажем так, с начала этого года у нас финансирования, которое было частично за свой счет, которое было от партнеров за рубежом, резко сократилось по причине того, что эти партнеры оказались в списке недружественных стран. Соответственно, работать дальше мы с ними не смогли. А в России с марта месяца пытаемся всеми силами держаться на плаву и найти какие-то инвестиции для того, чтобы продолжить свои разработки, вывести их на рынок, сделать так, чтобы это оборудование приносило пользу как российским гражданам, так и имело возможность экспортироваться. Но, как показывает практика, страну интересуют сейчас какие-то другие задачи. Мы занимаемся лечением людей, диагностикой, инновацией здравоохранения. Наша компания загибается. Мы еще не выплатили зарплату людям за несколько месяцев. Нам присылают иски, контрагенты, сотрудники увольняются и пишут заявления в трудовую инспекцию. А страну интересует что-то другое, — рассказал бизнесмен.

Коллектив компании «Миркод» за работой в 2017 году. Фото: скриншот/Google

Игин отметил, что в последние месяцы компания продолжает существовать только благодаря «частникам» — российским частным фирмам, которые интересуются медицинскими разработками и готовы их спонсировать.

— Как-то, каким-то чудом мы еще держимся. В Казани компания продолжает свою работу, несмотря на то, что штат сократился в два раза с июля месяца, но как-то продолжает работу. Есть частные компании, которых интересует то, что мы разрабатываем. У нас надежда только на них. Есть люди, которые нам всячески хотят помочь. Возможно, мы доживем до того момента, когда получим какую-то помощь, — сказал он.

«А дальше что?»

Кирилл Игин также пояснил то, как устроена цепочка компаний. По его словам, разные направления могут взаимодействовать друг с другом, но и это мало помогает в нынешней ситуации. Так, например, одна из компаний является стартапом в ОЭЗ «Иннополис», но и ее дела идут не особо успешно:

— «Эвимейт» является стартапом ОЭЗ «Иннополис». Встречались с гендиректором «Иннополиса». Он воспринял все наши проекты и разработки очень положительно, обещал всячески посодействовать. И действительно содействовал, делился контактами какими-то. Но в остальном, честно сказать, другой поддержки мы пока не видим. У нас группа компаний — «Миркод», «Эвимейт» и «Сэнс». Три компании объединены общими бенефициарами. Есть проект, связанный с биотехнологиями, — «Миркод-биотех». Есть проект, связанный с медицинскими устройствами для диагностики здоровья, — это «Эмивейт». Есть еще «Сэнс», которая является резидентом Сколково, она занимается разработкой в сфере интернет-решений, — сказал бизнесмен.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Можете рассказать о новых разработках компании?

— А дальше что произойдет? Ну вот, я вам расскажу. Мы уже много кому рассказали о наших новых разработках: Агентству стратегических инициатив, ведущим онкологическим центрам России. Ведущие ученые-онкологи к нам приезжают, смотрят, радуются, что в стране есть такая компания. А дальше что? — подчеркнул он.

Фото: Google

«Реальное время» обратилось в ОЭЗ «Иннополис», чтобы узнать их точку зрения насчет состояния резидента «Миркода». По мнению представителей экономической зоны, международная деятельность не мешает работе компании, которая, в свою очередь, продолжает развиваться и «чувствует себя неплохо».

— Да, у компании «Миркод» есть проект «Эвимейт», который занимается разработкой собственного медицинского оборудования. Сейчас у них в линейке есть четыре продукта, но они постоянно развиваются и чувствуют себя неплохо. «Иннополис» поддерживает эту компанию. Понятно что «Миркод» — это международная фирма и у них есть еще свои проекты в Америке и так далее, но они работают и в России. Поэтому развиваются они достаточно хорошо, — рассказала руководитель сектора развития резидентов ОЭЗ «Иннополис» Яна Михайлова.

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