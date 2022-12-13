Иннополис в 2022 году получил 286,5 млн рублей грантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Иннополис в 2022 году получил гранты на общую сумму 286,5 млн рублей. Из них 59,8 млн рублей приходится на Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ),

Еще 32,4 млн рублей Иннополис получит из Фонда развития промышленности (ФРП), 96,2 млн — из Фонда содействия инновациям (ФСИ), 95,1 млн рублей — из инновационного центра «Сколково», 3 млн — из Инвестиционного венчурного фонда Татарстана (ИВФ РТ).



Как стало известно «Реальному времени», группа компаний «Миркод», занимающаяся в том числе биотехом, оказалась на грани краха. В результате разрыва отношений России со странами Запада бизнес оказался обезглавлен — центральный офис, источник финансирования, теперь находится в недружественной стране.

Громкие презентации, питч-сессии и прочая активность нескольких стартапов «Миркода» фактически обернулись пшиком. Впрочем, одно из подразделений группы по-прежнему работает в Иннополисе, который, по словам представителя ОЭЗ, «поддерживает эту компанию».

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Маргарита Головатенко