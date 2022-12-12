КОС встретил «юбилейного» туриста

500 промышленных туристов посетили «Казаньоргсинтез» за три месяца

Фото: пресс-служба СИБУРа

С момента запуска программы промышленного туризма на производственной площадке «Казаньоргсинтеза» побывали 500 человек. Один из крупнейших нефтегазохимических предприятий страны принял представителей разных сообществ Республики Татарстан — учителей, врачей, ученых, студентов, среди которых оказался и пятисотый турист. «Юбилейного» гостя организаторы определили с помощью специальной лотереи. О том, что больше всего поразило туристическую группу во время экскурсии на казанское предприятие СИБУРа, — в репортаже «Реального времени».

Пятисотый турист на КОСе

В начале сентября «Казаньоргсинтез» объявил о курсе на полную открытость и дал старт промышленному туризму на своей территории, предложив по-новому взглянуть на нефтегазохимическую отрасль — технологичную, безопасную, экологичную. За это время производство предприятия успели посетить и дать свою оценку экоактивисты Казани, преподаватели ведущих вузов России, учителя, школьники, студенты, представители бизнеса, амбассадоры российского футбола, игроки ватерпольного клуба «Синтез». Всего более 500 туристов.

На прошлой неделе на КОС пригласили представителей разных сообществ Республики Татарстан — учителей, врачей, ученых, студентов. Среди них оказался и пятисотый турист. «Юбилейного» гостя определила лотерея. Организаторы мероприятия предложили каждому из участников туристической группы, прибывших на экскурсию, вытянуть жетон с номером. Призовой выпал студенту четвертого курса факультета нефти и нефтехимии КНИТУ Александру Маркелову.

— Для меня это стало приятной неожиданностью. Видел в программе, что будет розыгрыш, но как-то об этом совсем не думал. Приятно получить статус «юбилейного» туриста, — признается молодой человек. — На «Казаньоргсинтезе» я впервые. Мне отрадно наблюдать, как развивается предприятие, уделяется особое внимание безопасности, экологии. Экскурсия была очень полезной. Благодаря таким мероприятиям мы начинаем лучше узнавать предприятие, о котором на лекциях много слышали. Понимаем, как оно работает, какую важную роль играет в масштабах города и страны.

На прошлой неделе на КОС пригласили представителей разных сообществ Республики Татарстан — учителей, врачей, ученых, студентов. Среди них оказался и пятисотый турист

В качестве подарка на память «Казаньоргсинтез» вручил пятисотому туристу экосувениры из переработанного пластика.

Экологичное производство

Получив полную экипировку и ознакомившись с техникой безопасности, группа экскурсантов направилась в музей, где им подробно рассказали об истории «Казаньоргсинтеза». А после исторического экскурса участники туристического маршрута смогли увидеть производственные площадки, посмотреть продукцию, производимую на заводе, а также ознакомиться с экологическими проектами, реализуемыми на казанском предприятии СИБУРа.

Гидом в большой нефтехимический мир выступил главный эксперт отдела по охране труда, промышленной безопасности и экологии Роман Емелюшин. Обзорная экскурсия по территории «Казаньоргсинтеза» началась на новом, «зеленом» автобусе под брендом СИБУРа, который КОС приобрел для работников предприятия в рамках программы улучшений. Туристическая группа одна из первых смогла оценить комфорт новых автобусов, которые приходят на смену старым. Они работают на природном газе — наиболее экологичном виде топлива. Метан нетоксичен и безопасен для здоровья человека, не имеет запаха, легче воздуха и в разы экологичнее продуктов нефтяной промышленности.

Как отмечают сами сотрудники завода, перевод транспорта на природный газ позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота.

Обзорная экскурсия по территории «Казаньоргсинтеза» началась на новом, «зеленом» автобусе под брендом СИБУРа, который КОС приобрел для работников предприятия в рамках программы улучшений

Но больше всего туристов интересовало, как предприятие минимизирует экологические риски, снижает выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. И, проезжая закрытую факельную систему завода бисфенола А, Роман Емелюшин обратил внимание экскурсантов на факельные стволы, дымное горение от которых часто настораживает горожан.

— Обеспечить безопасную работу нашего производства невозможно, не используя факельные системы. Это обязательная составляющая системы безопасности предприятия, а не способ утилизации отходов производства. Это своего рода предохранительный клапан, который позволяет избежать серьезных аварий и выбросов газа. На окружающую среду воздействие минимально, потому что в процессе сжигания технические газы превращаются в углекислый газ и воду. Продукт сжигания вреда для здоровья никакого не представляет, потому что факелы находятся на высоком уровне, — объяснил Роман Емелюшин.

В ходе экскурсии туристов интересовало, как предприятие минимизирует экологические риски, снижает выбросы вредных веществ в атмосферный воздух

Далее гости проследовали на завод поликарбонатов. К слову, фары автомобилей, оптические линзы, компакт-диски, защитные шлемы, фильтры для крови — все это и многое другое изготовлено из поликарбонатов. В России этот вид полимеров выпускает «Казаньоргсинтез». Экологически безопасное производство поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы было запущено еще в 2008 году, а в 2020-м — модернизировано.

После завода поликарбонатов туристическая группа побывала на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Экскурсанты воочию смогли увидеть производство рукавной трехслойной FFS-пленки, которая предназначена для изготовления мешков на высокопроизводительных расфасовочно-упаковочных машинах с последующей упаковкой в них всего объема отгружаемой полимерной продукции «Казаньоргсинтеза».

Участники туристического маршрута смогли увидеть производственные площадки и посмотреть продукцию, производимую на заводе

В этот день участники экскурсии также смогли увидеть центры здоровья и заводские столовые, которые недавно были открыты после модернизации в рамках масштабной программы улучшения условий труда сотрудников предприятий в Татарстане.

Врач-терапевт Резеда Нигматуллина, впервые оказавшись на производстве, прежде всего оценила чистоту и порядок, которые царят на территории и в цехах.

— Я иначе все себе представляла. Особенно меня впечатлила работа, которую ведет предприятие по линии экологии. Видно, что все под строгим контролем. Меня, как медика, это радует. Мы увидели и узнали о природоохранных мероприятиях, которые помогают сберечь окружающую среду, — заключила врач-терапевт Резеда Нигматуллина.

«Допуск на завод туристов в таком виде считаю революционным»

Возвращаясь домой, гости поблагодарили организаторов за поездку и возможность увидеть производство изнутри. Для многих стало открытием то, что на территории предприятия отсутствуют химические запахи.

— Мы понимаем, что любое производство без выбросов быть не может. И сегодня мы увидели, что казанское предприятие СИБУРа к этому стремится, модернизируются производства. А так как у меня чуткое обоняние и я все запахи четко ощущаю, я их сегодня не почувствовал. Это говорит о том, что на территории предприятия, где расположено несколько источников выбросов, воздух чистый, — отмечает Дмитрий Иванов, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. — Также меня удивило то, что предприятие стало открытым. Я думаю, что сюда надо приглашать как можно больше жителей города, активистов, школьников, показывать и рассказывать об экологичности тех производств, которые есть у нас в республике.

Для многих стало открытием то, что на территории предприятия отсутствуют химические запахи

Оценил открытость предприятия и преподаватель КГАСУ Эрик Терегулов.

— Человеку всегда интересно разгадывать тайны, открывать новые горизонты. Вот и сегодня я для себя открыл секретную часть города Казани, которая для меня всегда была белым пятном на карте, чем-то близким, но неведомым, — делится впечатлениями Эрик Терегулов. — Я архитектор. И на меня пространство завода произвело неизгладимое впечатление. Печи пиролиза — это настоящее произведение инженерного искусства. Поэтому допуск на завод туристов в таком виде считаю чем-то прорывным. После посещения СИБУР перестал быть виртуальным объектом из новостей. Также хотелось бы отметить, что ESG-политика на предприятии, исходя из услышанного на экскурсии, находится в активной фазе.

— Поразили и восхитили масштабы производства. Ехала на экскурсию без каких-либо ожиданий. Одно дело, когда все это изучаешь в теории, а другое — когда видишь на практике. И так как у нас казанская школа химиков хорошо развита, такие экскурсии в том числе помогают развивать химию и знакомить с ней школьников на практике, — говорит учитель химии 8-й гимназии Айзира Каримуллина. — Кроме того, экскурсия понравилась тем, что это был не просто монолог, а диалог. Мы оказались также вовлечены в процесс, что очень здорово.

Гости также оценили открытость предприятия и промышленную безопасность

В ходе экскурсии туристы также оценили и промышленную безопасность.

— Сегодня любое предприятие, которое хочет удержаться на рынке, будет развиваться, чтобы сохранить свое производство, работников, получать прибыль, выплачивать зарплату, платить налоги и вносить свой вклад в развитие города. Если оно стоит на месте — это путь в никуда. Но на сегодняшний день многие крупные холдинги, а СИБУР к ним относится, уделяют огромное внимание экологической программе. Это не просто декларация. Они реально работают на улучшение экологической обстановки и экологической безопасности своих собственных производств. И «Казаньоргсинтез» является одним из таких примеров, несмотря на то, что это старейшее предприятие, — сказал директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Рифгат Шагидуллин. — Сегодня предприятие модернизируется, вводятся в эксплуатацию новые печи пиролиза, новые участки, которые обеспечивают экологическую безопасность предприятия в нормативных пределах.

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В завершение экскурсии каждый из ее участников на память получил книгу «Популярная нефтегазохимия. Увлекательный мир химических процессов».

