Ломая стереотипы: «Казаньоргсинтез» открыл двери для промышленных туристов

Первыми производство оценили экоактивисты Казани и пригорода. Вскоре к ним присоединятся школьники, студенты, учителя, медработники, а потом — и все желающие

Фото: Максим Платонов

Деятельность «Казаньоргсинтеза» покрыта мифами и стереотипами. Неприятные запахи в воздухе на близлежащих территориях, свечение ночью в районе предприятия, шум — во всем этом жители города привыкли обвинять нефтехимиков. Однако знающие люди понимают, что, например, вреда от выбросов выхлопных газов автомобиля намного больше, чем от факелов завода. Убедиться в этом теперь сможет любой желающий — «Казаньоргсинтез» открыл двери для промышленных туристов и предложил по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль — технологичную, безопасную, экологичную. В числе первых совместно с экоактивистами Казани и пригорода производство посетила журналист «Реального времени». Подробности — в нашем материале.

Горящие факелы — гарант безопасности

2 сентября стало по-настоящему знаковым днем для «Казаньоргсинтеза», жителей близлежащих районов и просто неравнодушных горожан. Нефтегазохимический гигант объявил о курсе на полную открытость и провел экскурсию по производству. Первыми ласточками в масштабной программе промышленного туризма на предприятии стали экоактивисты.

Получив полную экипировку и ознакомившись с техникой безопасности, группа направилась на производство. Прислушиваясь к разговорам и задаваемым вопросам, можно было почувствовать некий скептицизм. Сложно на слово поверить в экологичность такого огромного промышленного предприятия.

Первой точкой экскурсии стала закрытая факельная система завода бисфенола А. Это новая установка, которая, в отличие от своих старых аналогов, при сжигании, например, отработанного ацетона, не исторгает огонь, тепловое излучение и производит минимальный уровень шума. При этом сжигание происходит с эффективностью 99%.

«Казаньоргсинтез» открыл двери для промышленных туристов и предложил по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль — технологичную, безопасную, экологичную

Горящие факелы «Казаньоргсинтеза», наверное, самый мифообразующий элемент. С ними связывают любое «зло», происходящее вокруг, поэтому устройство вызвало большой интерес у туристов. Группа напрочь сбилась с тайминга, и стало понятно — активные горожане намерены вникнуть в самую суть происходящего.

Естественно, прозвучал вопрос и про факельные огни. И тут был развеян первый миф — они не несут вреда для окружающей среды.

— Обеспечить безопасную работу нашего производства невозможно, не используя факельные системы. Это обязательная составляющая системы безопасности предприятия, а не способ утилизации отходов производства. Это своего рода предохранительный клапан, который позволяет избежать серьезных аварий и выбросов газа. На окружающую среду воздействие минимально, потому что в процессе сжигания технические газы превращаются в углекислый газ и воду. Продукт сжигания вреда для здоровья никакого не представляет, потому что факелы находятся на высоком уровне. Если сравнить, это безвреднее, допустим, чем вы от Залесного на личном автомобиле приехали сюда, на завод «Казаньоргсинтез», — объяснил заместитель начальника по экологии Роман Емелюшин.

Первыми производство оценили экоактивисты Казани и пригорода. Вскоре к ним присоединятся школьники, студенты, учителя, медработники, а потом — и все желающие

Мобильная лаборатория за 60 млн рублей

В рамках экскурсии экоактивисты смогли своими глазами увидеть, как происходит забор проб воды и воздуха в рабочей зоне. Эта процедура, которая проводится с определенной периодичностью на более чем двухстах точках по территории завода. После проведения всех необходимых исследований результаты анализа будут направлены в электронном виде всем заинтересованным участникам экскурсии.

Этот момент стал яркой темой для обсуждения уже после завершения обхода, на встрече с генеральным директором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным. Экоактивисты выступили с предложением, чтобы результаты этих проб были доступны всем желающим. Айрат Сафин заверил, что этот вопрос прорабатывается. Предприятие планирует закупить мобильную экологическую лабораторию и стационарный пост, которые в совокупности будут стоить порядка 60 млн рублей. Она будет контролировать качество атмосферного воздуха по 17 показателям на территории завода и за его пределами, а результаты анализов можно будет отслеживать в онлайн-формате, без каких-либо запросов или разрешений.

В рамках экскурсии экоактивисты смогли своими глазами увидеть, как происходит забор проб воды и воздуха в рабочей зоне

Отходы в доходы

Большая часть экскурсии была посвящена работе с отходами. Экоактивистам было подробно рассказано, что происходит с различного класса отходами, где и как они утилизируются. Было интересно узнать, что весомая часть отходов реализуется как продукция, то есть превращается в доходы.

— У нас давно в рамках стратегии устойчивого развития работает такое направление: превращаем отходы в доход. Если мы производим 1 млн тонн полиэтилена, где-то 2% из этого количества — побочные продукты, которые улавливаются системами фильтров. Их мы реализуем как продукцию, продаем потребителям. Что касается кусковых отходов, у нас есть специальный цех переработки неликвидной продукции, где все это измельчается во вторичный полиэтилен и тоже реализуется. Таким образом, 1300 тонн отходов превращается в доходы, — рассказал Роман Емелюшин.

Экоактивисты выступили с предложением, чтобы результаты проб были доступны всем желающим

Перерабатывают на производстве не только отходы собственного производства. Например, полиэтиленовая упаковка, в которой на завод поступает сырье, тоже уходит на измельчение и получает шанс на вторую жизнь.

— Почему бы тогда не использовать вторичное сырье извне? — прозвучал волнующий многих неравнодушных вопрос касательно переработки использованного пластика.

Ответ на него дал руководитель блока «Экологичность производства» Алексей Сальников:

— Для СИБУРа развитие экономики замкнутого цикла — когда отходы становятся снова частью производственного процесса — одно из ключевых направлений в области устойчивого развития. В этом году на одном из предприятий СИБУР запускается уникальное производство ПЭТ-гранул с содержанием вторичного сырья. Это значит, чтоб обычные пластиковые бутылки станут частью новых изделий. Еще один пример — Казанский марафон, который прошел в мае. Мы выступили экологическим партнером забега, а все собранные на марафоне пластиковые бутылки отправили на переработку, они получили новую жизнь на одном из предприятий СИБУРа в Башкирии, — рассказал он.

Было принято решение создать рабочую группу для решения совместных эковопросов и коллабораций

КОС возвращает в Волгу более чистую воду, чем забирает

На производстве полиэтилена, развеяли еще один стереотип. Как известно, производителей полиэтилена клеймят как производителей мусора, потому что одна из самых заметных областей применения — тара, упаковка, одноразовые флаконы и прочее. Но из него также изготавливают медицинские инструменты, электро- и теплоизоляционные материалы, трубы. Экологичный аспект применения полимерной трубы лежит на поверхности: она обеспечивает минимальное количество утечек при транспортировке. Вода, поступающая по полиэтиленовой трубе, более чистая, так как не несет продукты разложения металлов. Производство этих труб и комплектующих к ним участники экскурсии смогли увидеть воочию.

Производство полиэтиленовых труб и комплектующих к ним участники экскурсии смогли увидеть воочию

Еще одним вопросом, волнующим общественность, стала вода, которую «Казаньоргсинтез» сбрасывает в Волгу.

— От нас в Волгу возвращается вода более чистая, чем мы ее оттуда забираем. Она на заводе проходит всю экологическую цепочку, — заверил главный инженер «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров.

Всю эту цепочку продемонстрировали и экоактивистам. Они увидели очистные сооружения и смогли оценить качество воды, которая сбрасывается в Волгу. По словам Сафарова, в планах вообще прекратить сбросы воды, а запустить новый процесс доочистки и возвращать ее в производство, тем самым обеспечив полностью закрытый цикл.

Экоактивисты увидели очистные сооружения и смогли оценить качество воды, которая сбрасывается в Волгу

«Здесь работают позитивные люди, которые радеют за экологию»

Экскурсия вместо двух часов, продлилась все четыре и закончилась незапланированной встречей с генеральным директором.

— Мы понимаем вашу обеспокоенность. У нас нет никакого желания что-то скрывать. Мы практически полжизни проводим здесь, на заводе, и больше всего заинтересованы в том, чтобы предприятие было экологичным и безопасным. Я сам отец троих детей и планирую увидеть внуков, — объяснил новый открытый формат работы предприятия Айрат Сафин.

Общение получилось действительно очень открытым. От былого скептицизма не осталось и следа. Было принято решение создать рабочую группу для решения совместных эковопросов и коллабораций.

— Я очень рада, что побывала на «Казаньоргсинтезе». У меня мнение совсем изменилось. Сейчас я точно знаю, что факелы нужны, что не так все критично, как мы думали до сегодняшнего дня. Посмотрели, как работают очистные сооружения. Увидели, как вода отходит от «Казаньоргсинтеза» уже чистая. Здесь работают позитивные люди, которые радеют за экологию, — поделилась впечатлениями после завершения мероприятия представитель движения «РазДельный Сбор» Ирина Никифорова.

Экскурсия вместо двух часов, продлилась все четыре и закончилась незапланированной встречей с генеральным директором

Активист движения «ЭкоЛогично» и менеджер устойчивого развития отеля Kazan Palace by Tasigo Зульфия Такташова выразила готовность к сотрудничеству:

— Впечатление от «Казаньоргсинтеза» лучше, чем я ожидала. Я не устаю повторять, что в устойчивом развитии конкуренции быть не может. Нам, наоборот, нужно объединяться, чтобы сохранять. И у нас уже появились некоторые наметки на сотрудничество, чтобы совместными силами улучшить инфраструктуру, например городскую, по раздельному сбору отходов, по переработке полимеров. У «Казаньоргсинтеза» есть такие ресурсы, им нужно сырье, почему бы нам не объединиться с бизнесом, потом и с физическими лицами и не предоставить им его, — рассказала она.

На КОСе заверили: практика открытости будет продолжаться и усовершенствоваться. В ближайшее время на официальном сайте предприятия появится раздел, где любой желающий сможет записаться на экскурсию и открыть для себя безопасный и экологичный мир «Казаньоргсинтеза».