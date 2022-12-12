Увольнение Знарка, катастрофический лимит на легионеров и отложенное возвращение «Лады». Что происходило в КХЛ

Итоги недели в Континентальной хоккейной лиге

В очередной раз главными ньюсмейкерами в КХЛ стали казанцы из «Ак Барса», где случилось драматичное возвращение на тренерский мостик Зинэтулы Билялетдинова после увольнения «по собственному желанию» Олега Знарка. Однако на фоне решений Федерации хоккея России эта история осталась в тени. Со следующего сезона легионеров в КХЛ будет еще меньше, а мнение лиги уже никого не волнует. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги очередной недели в КХЛ.

Знарок ушел, да здравствует Билялетдинов!

Такое долгожданное увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса» все-таки случилось. Фактически оно произошло еще после домашнего матча с «Сибирью», в котором новосибирцы казанцев просто смяли (3:6), так что у самого высшего руководства клуба окончательно закончилось терпение, и специалист получил «волчий билет». Официально же об увольнении Знарка было объявлено после победы над «Локомотивом» (3:2) с официальной формулировкой от казанского клуба «по собственному желанию».

В руководстве «Ак Барса» постарались сделать все, чтобы вокруг отставки специалиста было минимально шума и даже взяли у него прощальный комментарий. Однако, по другой информации, руководители генерального спонсора клуба спустились к команде еще после вышеупомянутой игры с «Сибирью» и попросили, чтобы тренера в Казани больше не было. Оставалось лишь достоять пару матчей за лавкой, исполняя роль главного, чтобы все выглядело не так «шумно». Мол, это не увольнение после провального поражения (и сезона в целом), а решение самого наставника.

Что же было дальше? А дальше красивая история, развитие которой напрашивалось еще летом — на лавке за хоккеистами в накрахмаленном пиджаке появилась статная фигура обожаемого и уважаемого в Татарстане Зинэтулы Билялетдинова. О том, что он станет запасным вариантом на случай такого развития событий, СМИ писали еще летом.

Начал Билл сразу с того, чего при Знарке практически не встречалось — волевая победа, вырванная у «Динамо» с 0:2. Фото ak-bars.ru

Начал Билл сразу с того, чего при Знарке практически не встречалось — волевая победа, вырванная у «Динамо» с 0:2, после этого казанцы зацепили одно очко в Астане, а следом снова вырвали волевую победу в овертайме, проигрывая 0:2 в игре с «Авангардом» (3:2). Тандем Бабенко и Билялединова выдал сразу две волевые победы и три матча со взятыми очками. В общем, история с камбэком произошла по всем канонам жанра драмы — с красивой развязкой, напряжением в середине повествования и итоговой победой.

Вот только сам Билл надолго задерживаться на посту сменщика Знарка не собирается и подчеркивает на пресс-конференциях, что ему комфортно на месте советника исполнительного директора по хоккейной вертикали казанского клуба.

— Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем, — рассказывал после игры с «Динамо» сам виновник торжества. — В течение прошлого года генеральный менеджер «Ак Барса» просил, чтобы я вернулся в клуб и помогал на должности советника. Конечно, я за это время привык бездельничать, и, откровенно говоря, это безделье мне нравилось. В то же время, когда я окунулся в новую работу, она стала приносить мне удовольствие. Мне нравится общение с игроками и тренерами. Я всегда говорю, как чувствую, что я бы сделал. Никогда не навязываю свои мысли, но, во всяком случае, их высказываю. Эта работа мне интересна.



То, что я на лавке сегодня — обстоятельства заставили принять такое решение. Сколько это будет длиться — время покажет, — заявил Билялетдинов.

Похоже, что Казань будет искать другого наставника, а история с возвращением Билла на тренерский мостик «Ак Барса» продлится как минимум до конца года. Но разговоры о назначении Дэвида Немировски звучат все громче.

Похоже, что Казань будет искать другого наставника, а история с возвращением Билла на тренерский мостик «Ак Барса» продлится как минимум до конца года. Фото ak-bars.ru

В КХЛ будет еще меньше иностранцев. Теперь официально

Со следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге смогут выступать лишь по три иностранца на команду — это уже свершившийся факт, несмотря на сопротивление КХЛ и негативную реакцию хоккейной общественности России.

Федерация хоккея России в паре с Министерством спорта, особо не церемонясь с мнением и приоритетами Континентальной хоккейной лиги просто приняли свое постановление на сокращение легионеров с 1 августа 2023 года. Резон простой — якобы так будет больше места для молодых россиян, которые недополучали игровое время из-за злостных чужеземцев. Но очевидно, что это логика людей далеких от хоккея и спорта больших достижений в командных видах спорта в целом.

Именно рядом с мастеровитыми канадцами, финнами или шведами российская молодежь растет быстрее. Именно опыт, который молодые хоккеисты получали в противостоянии с иностранными мастерами, позже помогал им в международной карьере на взрослом уровне.

Пострадают и небогатые клубы вроде «Амура», «Витязя» или «Нефтехимика», которые именно в легионерах находили способ хоть как-то навязывать конкуренцию более богатым командам, скупавшим всех мастеровитых россиян.

С другой стороны, очевидно, что в сложившейся сегодня ситуации среди иностранных хоккеистов и так особо большого желания ехать в Россию нет. За полтора месяца в КХЛ не приехал ни один легионер. Но времена меняются стремительно. Уже к следующему (или через один) сезону ситуация может измениться кардинально, Россия вернется в мировую систему спорта, а «железный занавес», который чиновники от спорта навязали международной (!) хоккейной лиге уже никуда не денется. Очередное вредительство чиновников, не способных понять корень проблем спортсменов и ищущих их решение в сокращении конкуренции.

Судя по всему, в Тольятти в какой-то момент переоценили свои амбиции и возможности. Фото: Андрей Холмов/hclada.ru

Возвращение «Лады» в КХЛ под вопросом

Еще месяц назад все спортивные и хоккейные ресурсы заполнили радостные тексты о том, что тольяттинская «Лада» наконец-то решилась на возвращение в Континентальную хоккейную лигу, откуда однажды ее выпихнули под предлогом, что она не входит в критерии некоего рейтинга клубов по результатам, финансированию, заполняемости трибун и прочих взятых с потолка критериев.

Однако после совещания руководителей клубов КХЛ Алексей Морозов остудил пыл всех ретроградов, топящих за старую добрую Суперлигу или хотя бы КХЛ в ее старом виде.

«Пока что перспективы «Лады» туманны, мы разговариваем, ведем дорожную карту, большой акцент делается на финансирование, оно должно соответствовать хорошему уровню команд КХЛ как минимум три года. В марте будет Совет директоров, где мы принимаем состав участников. Работаем, по бюджету пока документов нет от «Лады», — приводит слова президента лиги «Чемпионат».

Судя по всему, в Тольятти в какой-то момент переоценили свои амбиции и возможности, а теперь понемногу сдают назад. Наверняка там рассчитывают, что под эти сомнения можно будет выбить у руководства Самарской области и АвтоВАЗа дополнительные финансовые гарантии — возможно, ради этого такое представление «буду — не буду» и затевалось. Однако сегодня у болельщиков из Тольятти и всех ждущих возвращения прославленной команды в высший свет отечественного хоккея настроение явно поубавилось.