День в истории: в Нижнекамске запустили НПЗ, в Чечню ввели войска, в Париже открыли цирк

Какие события происходили в мировой истории 11 декабря

Сегодня, 11 декабря — Всемирный день хорового искусства и борьбы с бронхиальной астмой, Международный день гор, Мировой день зажженных свечей и Международный день танго. В России — День памяти солдат, погибших в Чечне, и День Андреевского флага. В США сегодня День мобильных приложений, в Бразилии — День инженера, а в Буркина-Фасо — День республики. 11 декабря в Казани открыли памятник Карлу Фуксу, в Нижнекамске запустили первый НПЗ, утвержден Андреевский флаг и в Чечню ввели российские войска, а в Париже открылся цирк. На свет 11 декабря появились композитор Гектор Берлиоз, микробиолог Роберт Кох, теоретик и пропагандист марксизма Георгий Плеханов, писатель Морис Леблан, актер Жан Маре, теннисист и спортивный комментатор Николай Озеров, актеры театра и кино Михаил Светин и Борис Щербаков, мультипликатор Александр Татарский. Умерли в этот день изобретатель револьвера Оливер Винчестер, писатель и коллекционер Робер де Монтескью, актриса Бетти Пейдж, певица Галина Вишневская, кинорежиссер Ким Ки Дук. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

В Казани — памятник Фуксу, а в Нижнекамске — первый НПЗ

11 декабря 1996 года в Казани в торжественной обстановке открыли памятник профессору и ректору Императорского Казанского университета Карлу Фуксу. На церемонию пригласили посла Германии в России Эрнота-Йорга Штуднитца. Памятник было решено поставить в честь 220-летия со дня рождения выдающегося доктора медицины, этнографа и краеведа. С этой инициативой в мэрию Казани обратились Казанского немецкое общество, носящее имя Фукса, и руководство КГУ. Памятник, созданный московскими скульпторами Андреем Балашовым и Игорем Козловым, установили недалеко от здания НКЦ «Казань», где сегодня находится Национальная библиотека Татарстана, около Казанки в сквере, носящем имя профессора, которого называют основателем этнографии татарского народа. Как вспоминали позже создатели скульптуры, к предстоящему визиту немецкого пасла отлить памятник не успевали, тогда было решено установить гипсовую скульптуру и покрасить ее под бронзу — об этом знали только они, мэр Казани Камиль Исхаков и несколько чиновников. Спустя несколько дней гипсовую копию демонтировали и на ее месте установили бронзовую скульптуру. Карл Фукс изображен в полный рост и опирается на трость. Именно вокруг ее набалдашника, выполненного в форме головы, которая из-за пышных усов чем-то походила на Исхакова, ходили слухи, что авторам памятника не заплатили и они решили в отместку вырезать на нем лицо столичного градоначальника. По словам скульптора Балашова, в качестве набалдашника трости его соавтор Игорь Козлов действительно слепил портрет мэра, посчитав, что на это никто не обратит внимания.

Фото: Давид Казанский

11 декабря 2002 года в Нижнекамске с участием президента Татарстана Минтимера Шаймиева торжественно запустили в работу первые объекты базового комплекса НПЗ «Татнефти». Мощность производства была рассчитана на переработку 7 млн тонн нефти в год — тогда глубина переработки составляла 46%. Объем инвестиций в строительство стратегически важного для республики объекта составил почти 11 млрд рублей. В перечень продукции НПЗ вошли дорожный битум, реактивное и дизельное топливо, вакуумный газойль, котельное топливо и другие продукты нефтепереработки. В дальнейшем планировалось возвести комплекс глубокой переработки. Но планы так и не были реализованы: участники совместного проекта «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим» продали свою часть оборудования холдингу ТАИФ. Так на базе НПЗ была создана компания «ТАИФ-НК» и началось ее дальнейшее развитие.

11 декабря 2021 года «Реальное время» решило выяснить, чем в преддверии Нового года могут помочь жители республики тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и примерить на себя роль Деда Мороза или Снегурочки. Редакция представила краткий обзор благотворительных фондов и организаций, которым можно доверять и куда можно отправить свой новогодний подарок. На выбор можно было пожертвовать деньги для детей-сирот, инвалидам, приютам для бездомных животных и другие виды благотворительности. Хотите — на бездомных собак, а хотите — помогайте взрослым, оказавшимся в беде. Этот список — конечно же, не полный, и в нашей республике есть еще множество способов перед Новым годом потратить деньги на благое дело.

Фото wikipedia.org

Флаг для ВМФ России, СССР утвердил типовые ПДД, Ельцин начал первую Чеченскую кампанию

11 декабря 1699 года в качестве официального флага Российского военного флота Петр I учредил Андреевский флаг — белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест, называемый Андреевским. Его символика восходит к истории раннего христианства. Два брата-апостола, Андрей и Петр, занимались рыболовством в Галилейском море, что обусловило их покровительство над морской торговлей. По одному из преданий, Апостол Андрей бывал на Руси — тогда в Киеве он оставил свой наперсный крест, посетил Новгород и Волхов, а после принятия мученической смерти на косом кресте в Греции стал считаться святым покровителем России. После революции 1917 года Андреевский флаг заменили на красный стяг Интернационала, в 1935 году был учрежден новый флаг ВМФ — белое полотнище с голубой полосой вдоль нижней кромки флага, также на его белой части была пятиконечная звезда и скрещенные серп и молот красного цвета. После распада СССР военно-морскому флоту России вернули его исторический флаг.

11 декабря 1931 года в СССР были утверждены типовые Правила уличного движения. При этом единых норм, которые бы действовали по всей стране, не было — республики на основе типовых правил разрабатывали свои варианты, поэтому в каждой из них ПДД отличались. Общий для всех стандарт был утвержден только спустя 30 лет. Правила организации дорожного движения в России появились еще при Петр I — в 1683 году он запретил быструю езду по городу, без возниц и на невзнузданных лошадях, при этом кучерам запрещалось бить прохожих хлыстами. С 1730-х годов лихачей стали наказывать штрафами, секли розгами или же казнили. С появлением на российских дорогах автомобилей в 1896 году правила стали меняться. В 1936 году в СССР была создана Государственная автомобильная инспекция, которой предписывалось вести контроль за соблюдением дорожных правил. В 1950-х годах их свод пополнился новыми пунктами — например, водитель должен быть «опрятным, дисциплинированным и следить за состоянием автомобиля», «нельзя садиться за руль пьяным». Тогда же в городе разрешили ездить со скоростью 50—70 км/час, но за городом ограничения скорости отсутствовали — водитель сам должен был оценивать состояние дорожного полотна и окружающую обстановку, влияющую на безопасность движения. Новые правила усложнили правила парковки, установили рядность на перекрестках, ввели понятие «помеха справа». Единые и обновленные правила на территории всей страны ввели только в 1961 году, после того как СССР подписал международную Конвенцию о дорожном движении. Очередные нововведения в системе ПДД приняли в 1973 году. Через 6 лет их снова дополнили, введя требование пристегиваться ремнями безопасности, знаки приоритета на перекрестках, ограничение скорости в 90 км/час за городом. Последний свод правил поведения на автодорогах был утвержден в 1987 году — с тех пор он претерпел лишь небольшие корректировки.

Фото: Михаил Евстафьев/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

11 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики». В тот же день войска Минобороны и внутренние войска МВД вошли на ее территорию — началась первая Чеченская кампания, цель которой, как сообщил в своем обращении глава России, — «защитить граждан Чечни от вооруженного экстремизма». Первые попытки освободить территорию республики от террористов-ичкерийцев потерпели неудачу. Через 4 дня после ввода войск от управления войсками отстранили группу старших офицеров, которые отказались вводить войска в Чечню, руководить операцией поручили генерал-полковнику Алексею Митюхину. 16 декабря Совет федерации предложил Ельцину немедленно прекратить боевые действия и вступить в переговоры с чеченской стороной, а премьер-министр Виктор Черномырдин заявил о готовности лично встретиться с Джохаром Дудаевым. Ответа не последовало. 26 декабря Совет безопасности России решил ввести войска в Грозный — штурм чеченской столицы начался 31 декабря. Однако российские войска сразу понесли значительные потери, более 100 военнослужащих взяли в плен чеченские боевики. Тогда бронетехнику в городе заменили на десантно-штурмовые группы, их поддержали артиллерией и авиацией. К началу февраля численность Объединенной группировки российских войск составляла 70 тысяч человек, в Грозном начались ожесточенные уличные бои. Только 6 марта 1995 года отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева отступил из последнего района Грозного, после чего город перешел под контроль российских войск. После взятия столицы Чечни началось уничтожение вооруженных формирований сепаратистов в других населенных пунктах и в горных районах Чечни.

Веселящий газ для анестезии и цирк Наполеона в Париже

11 декабря 1844 года дантист из Бостона Горас Уэллс впервые применил веселящий газ в качестве средства анестезии. Однако опыт вышел не совсем удачным: после неудачных попыток внедрить в медицинскую практику свой наркоз, не вынеся конкурентной борьбы и разочарований, врач заболел нервным расстройством и через 4 года после неудавшегося открытия покончил жизнь самоубийством. Среди конкурентов был его коллега Уильям Мортон, который стал успешно использовать для обезболивания эфир, затем было открыто и другое средство анестезии — хлороформ. На кладбище в Нью-Йорке в память о молодом дантисте установили памятник с надписью «Гораций Хорас Уэллс, изобретатель анестезии».

Фото wikipedia.org

11 декабря 1852 года в Париже открылся Цирк Наполеона, который сегодня в мире является старейшим из действующих. Владелец цирковой труппы Луи Дежан получил разрешение на строительство заведения прямо в центре столицы, где всего за 9 месяцев было возведено здание цирка — правильный двадцатигранник диаметром 42 метра с цельным 27-метровым металлическим куполом без единой опоры. «Кажется, будто видишь наяву сказки «Тысячи и одной ночи», — писали в одной из парижских газет. Особенно посетителей цирк впечатляла «колоссальная люстра, которую окружают 20 других люстр поменьше, в результате чего перед заливающим цирк сиянием меркнет солнечный свет». В открытии заведения участвовал Наполеон III, коронованный за неделю до этого. В 1870 году, после провозглашения Второй Республики, владелец решил переименовать цирк в Национальный, а спустя два года, передал его Виктору и Адольфу Франкони, которые дали цирку Наполеона новое название — Зимний. В начале XX века в цирке пытались устраивать кинопоказы и давать театральные постановки — успехом инициативы не увенчались. После большого ремонта в 1923 году зданию вернули его изначальное предназначение — на арену цирка вновь вышли клоуны, акробаты и другие цирковые артисты.