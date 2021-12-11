Стать Дедом Морозом: куда пожертвовать денег перед Новым годом

Как помочь тем, кто действительно нуждается

Не за горами Новый год. В преддверии самого волшебного праздника в году редакция «Реального времени» выяснила, кому и чем могут помочь татарстанцы, которые хотят стать своеобразными Дедами Морозами или Снегурочками для тех, кому сегодня нелегко. В нашем материале — краткий обзор проверенных благотворительных фондов и организаций, куда можно прислать подарок на Новый год. Хотите — жертвуйте на детей-сирот, хотите — на бездомных собак, а хотите — помогайте взрослым, оказавшимся в беде. Этот список — конечно же, не полный, и в нашей республике есть еще множество способов перед Новым годом потратить деньги на благое дело.

«Мальчик просит барабан — большой, красивый»

Республиканский специализированный дом ребенка — место, где воспитываются, лечатся, реабилитируются и социально адаптируются дети-сироты. Здесь же содержатся и те оставшиеся без родителей малыши, у кого есть различные болезни, дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей и малыши с ВИЧ, оставшиеся без попечения родителей. Здесь — действительно малыши: в доме ребенка содержатся только дети до 4-летнего возраста.



Как рассказала «Реальному времени» замдиректора Татьяна Илюшина, сейчас в Доме ребенка в основном содержатся дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе изъятые из асоциальных семей. Отделение для ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-контактных детей расположено на Ямашева, а на Фучика есть отделение паллиативной помощи, где лежат самые тяжелые детки. В Республиканском доме ребенка очень благодарны благотворителям, которые помогают, чем могут. Татьяна Илюшина рассказывает:

— Благодаря благотворителям, наши дети имеют хорошую качественную одежду, дополнительное питание. До пандемии деток возили в цирк, театры, кафе. Сейчас ситуация изменилась, спонсоров стало меньше, но все равно помощь от населения очень ощутимая. Многие идут к нам по зову сердца и приносят то, что им бы хотелось подарить детям.

За счет помощи спонсоров удается решать и более глобальные задачи, связанные со строительством и ремонтом, покупкой медицинского оборудования.

Фото: rdrs.tatarstan.ru

По словам Илюшиной, прямо сейчас особая потребность в Доме ребенка ощущается в подгузниках размеров №4 и №5. А еще всегда актуальны игрушки, товары для детского творчества. В преддверии Нового года с помощью воспитателей подопечные Дома ребенка написали письма Деду Морозу. Они украшают елку в самих отделениях учреждения, а также в гипермаркетах города.

Желающие оказать адресную помощь могут позвонить в учреждение, и сотрудники Дома ребенка сфотографируют одно из писем Деду Морозу — вам останется только исполнить пожелание ребенка. Среди основных новогодних желаний детей — куклы, кухонные наборы, машинки.

— Вчера фотографировала одну из открыток девочки — она попросила набор хозяюшки. А один из мальчиков — барабан большой, красивый. Просят конструкторы и другие игрушки. Мы рады, что есть отзывчивые и добрые люди, которые постоянно нам помогают. Новый год, День защиты детей и Курбан-байрам — праздники, перед которыми жители особо активизируются и с удовольствием оказывают помощь нашим детям, — говорит собеседница нашего издания.

Как помочь?



У Республиканского дома ребенка — четыре здания. Два в Казани — по пр. Ямашева, 88а и Фучика, 73. Еще два филиала — в Набережных Челнах: на бульваре Романтиков, 5 и пр. Чулман, 61/31.



Телефон для связи 8 (843) 521-75-43.



Приносить сюда вещи и подарки можно в будние дни с 8 до 17 часов.

«Дети будут рады наборам для творчества»

Государственное казенное учреждение «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» имеет многоаспектную реабилитационную направленность. Здесь постоянно живут дети и подростки в возрасте от 4 до 23 лет.

Как сообщили здесь «Реальному времени», потребности в памперсах и сладких новогодних подарках закрываются за счет государства. А вот наборам для творчества дети будут очень рады. Желающие помочь могут привезти для них тесто для лепки, пластилин, пальчиковые краски, картины по номерам, алмазные мозаики и тому подобные подарки.

Фото: rt-online.ru

Как помочь?



Дом-интернат расположен по адресу: ул. Лесная, 1 (поселок Большие Дербышки).



Привезти сюда подарки можно по будням с 8 до 17 часов (с 12 до 13 — перерыв на обед), в воскресенье — с 8 до 12 часов.



Предварительно лучше позвонить по телефону 239-50-19.

«В прошлые годы благотворители завозили нам продуктовые наборы, а в этом году — облом»

Первый детский хоспис Казани появился в 2014 году. Через год на базе «Дома без боли» открылось и отделение для взрослых пациентов. Сегодня стационар хосписа может принять 17 детей и 18 взрослых. Территория не позволяет развернуть более масштабный проект. Два года назад было принято решение о строительстве нового хосписа в Казани — на ул. Братьев Батталовых. Двухэтажный стационар, рассчитанный на 60 койко-мест, начали строить в августе прошлого года. Он будет принимать лишь взрослых пациентов. Дети же останутся в старом здании — на Королева, 67.

Основатель казанского хосписа и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, депутат Госсовета Татарстана Владимир Вавилов, обращаясь через «Реальное время» к жителям республики, попросил неравнодушных казанцев помочь в приобретении новогодних подарков для подопечных фонда. Среди них и детишки, находящиеся на стационарном лечении в хосписе, и те, кто получают выездную паллиативную помощь. Всего хоспис курирует более 200 больных детей.

Желающие могут поучаствовать в акции фонда «Письмо Деду Морозу». Можно выбрать подарок из числа желанных для подопечных хосписа и передать его в фонд. Дети будут рады музыкальным развивающим игрушкам, наборам Lego, куклам и машинам, смартфонам и многому другому.

По словам Вавилова, хоспис нуждается в специализированном детском питании, памперсах, одноразовых пеленках. Есть потребность и в продуктах питания. Он признается:

— В прошлые годы благотворители в больших количествах завозили нам продуктовые наборы, а в этом году — облом. И мы мечемся из угла в угол...

Всегда рады в фонде и денежным переводам. По госзаказу выделяются 2 тысячи рублей в сутки на содержание одной койки, а на деле на эти цели уходит 5 тысяч. Кроме того, нужна финансовая поддержка на строительство второго стационара хосписа. Как говорит Владимир Вавилов, только для запуска самого здания хосписа нужно порядка 200—250 млн рублей. А ведь есть еще два хозблока, КПП, нужно и благоустройство прилегающей территории. Собеседник нашего издания сокрушается, что ценник на стройматериалы скакнул в несколько раз.

Фото: Максим Платонов

Как говорит Владимир Вавилов, он не ощущает активизации благотворителей в преддверии Нового года. Как правило, помощь хоспису оказывают одни и те же люди — в среднем в возрасте от 40 лет, и сезонность в их поддержке особой роли не играет. Зачастую это люди, которые лично столкнулись с бедой или родственники которых прошли через тяжелую болезнь:

— Молодежь на нас внимания особо не обращает. Это и понятно — у них вся жизнь еще впереди. Те же, кто столкнулся с бедой, стараются нам помогать. Но, конечно, в связи с пандемией сборы сильно упали. Нам помогают в основном простые люди, которые живут на мизерную зарплату, а цены на продукты, ЖКХ скакнули. У нас средний чек по сбору — 30—50 рублей. Есть люди, которые и по 10 рублей высылают. Но главное не сумма, а то, что люди откликаются.

Как помочь?



О способах помощи фонду можно узнать здесь.

«Проще и намного справедливее, когда помогают деньгами»

Благотворительный фонд «Закят», учрежденный Духовным управлением мусульман РТ в 1998 году, помогает самым незащищенным слоям населения: многодетным, малоимущим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сиротам и одиноким пожилым людям. Кроме того, фонд собирает средства и помогает платить за лечение тяжелобольных детей и взрослых.

Как рассказал «Реальному времени» специалист отдела благотворительных программ фонда «Закят» Динар Зиятдинов, формат оказания помощи зависит от критериев нуждаемости: обращаются в фонд и погорельцы, и малоимущие, и инвалиды, и люди с тяжелыми заболеваниями. «Закят» берет под свое шефство и некоторые многодетные семьи. Так что потребности отдельной семьи нужно рассматривать в каждом конкретном случае.

По словам нашего собеседника, детям из малообеспеченных семей, как правило, очень нужны канцтовары и одежда. В семьях, где воспитываются инвалиды, иные потребности — кому-то нужна коляска, кому-то — средства на протезирование, а кто-то собирает деньги на курс реабилитации. Безусловно, Новый год ассоциируется у детей с подарками и «вкусняшками», поэтому в фонде будут рады и такой помощи.

zakyatrt.ru

Вне зависимости от потребностей, лучший способ оказания помощи нуждающимся — перечисление денег, объясняет Зиятдинов. Причем это может быть и целевая адресная помощь конкретному человеку. Например, сейчас на сайте идет сбор средств для 15-летней Карины Рахманкуловой с ДЦП. Девочке нужны 200 тысяч рублей на покупку инвалидной коляски. Но постоянной основе ведется сбор средств на продуктовые наборы нуждающимся. Желающие могут помочь и 8-летнему Саиду Хасанзянову с аутизмом собрать деньги на курс реабилитации — нужно 60 тысяч рублей.

— Большинство семей обращаются с просьбой оказать им материальную помощь. Если помогать вещами — нужно искать качественный товар, составлять договор, это сложно и долго. Благотворителям легче просто перечислить деньги. И потом нуждающиеся уже сами покупают необходимое и предоставляют отчетность о потраченных средствах, — пояснил специалист. — Так проще и намного справедливее, когда помогают деньгами.

Если же человек хочет помочь кому-то лично, он может запросить в фонде информацию о действительно нуждающихся.



Как помочь?



О форматах оказания помощи можно узнать по ссылке.



БФ «Закят» расположен по адресу: ул. Габдуллы Тукая, 89/14.



Телефон для связи 8-987-225-33-22.

«Есть огромное количеств бездомных животных, которым мы не можем помочь»

«ЗооЗабота» — сообщество людей, неравнодушных к проблеме безнадзорных животных. Активисты помогают распространять информацию о найденных и потерянных питомцах, организовывать их лечение, передержку и поиск дома. В 2013 году построен приют для кошек и собак «Теремок «Забота» в Высокогорском районе Татарстана.

Как рассказала «Реальному времени» заместитель председателя общества Майя Кренгель, главная проблема сегодня — пристроить бездомных животных. В «ЗооЗаботе» всегда рады людям, которые могут взять «хвостик» даже на временную передержку. Тем более, что нередко такие истории завершаются тем, что хозяин и его подопечное животное в конце концов привыкают друг к другу, и временное пристанище становится постоянным.

Фото: vk.com

— Есть огромное количеств бездомных животных, которым мы не можем помочь только из-за отсутствия места, где они могут дождаться свою новую семью. Мы не можем помочь всем, — говорит она. — В таких случаях мы вынуждены отказывать. Если есть люди, готовые взять на передержки кошек или собак под нашим патронажем, мы будем очень счастливы. Это помощь, в которой мы действительно нуждаемся.

Второй аспект оказания помощи «ЗооЗаботе» — покупка кормов для животных.

— У нас есть животные на лечебных кормах и на обычных. Плюс к тому, если вдруг у нас появляются излишки — это как правило корма, которые не кушают наши животные, мы передаем их для бабушек и дедушек, которым нужно кормить бездомных животных рядом со своими домом или дачей. В любом случае, любые корма нам нужны, — говорит Майя Кренгель.

По словам нашей собеседницы, кому-то, кто первый раз оказывает благотворительную помощь «ЗооЗаботе», спокойнее купить корм и передать его лично в руки. В таком случае можно обратиться по контактам, указанным на сайте, или лично позвонить Майе по телефону 260 84 25. Можно и приехать в приют в Высокогорском районе, привезти все туда.



Кроме того, всегда требуется помощь в покупке строительных материалов — надо строить вольеры для собак.

— Мы постоянно строимся. В этом нам можно помочь, подвезя необходимые материалы, или перечислив деньги на строительство. Из материалов нам нужны утеплители, двери, брусья, металлические трубы, рабица, — перечислила активистка.

В «ЗооЗаботе» также рады помощи волонтеров в уборке снега, вольеров, выгуле собак. Нужна и помощь автоволонтеров для перевозки животных, медикаментов, кормов.

Как помочь?



Выяснить о способах оказания помощи можно по этой ссылке.



Телефон для связи +7 (843) 253-14-61.

«В декабре есть вера в волшебство»

«День добрых дел» — благотворительный фонд, в свое время выросший из волонтерской деятельности казанских пользователей «Живого журнала». Фонд занимается организацией и реализацией благотворительных проектов с 2009 года. Среди членов попечительского совета фонда — певица Макsим.

Директор фонда Рустем Хасанов рассказал «Реальному времени», что ежегодная акция «Письма Деду Морозу» в фонде уже прошла, персональные дарители уже собрали подарки для 40 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и совсем скоро пройдут утренники.

Но помочь еще, конечно, есть чем. Так, в фонде рассказывают, что всегда актуальна помощь теплыми вещами, особенно мужскими. Добротные чистые вещи можно приносить на благотворительный склад «Хорошие руки». Особенно востребованы куртки, штаны, свитера, водолазки, теплые носки, обувь.

— Мы обычно просим, чтобы люди приносили вещи, которые им не стыдно будет отдать лично в руки своему другу, — говорит Хасанов.

Всегда актуальна и продуктовая помощь. Принести на склад можно нескоропортящуюся продукцию — крупы, макароны подсолнечное масло, чай и т. д. Из этих продуктов часто формируются продуктовые наборы, которые вручают нуждающимся.

По словам Хасанова, если человек оказывает финансовую помощь, он может пожертвовать деньги по реквизитам организации и при желании указать конкретное назначение платежа. Например, можно сделать благотворительный взнос по проекту «Социальное такси». Если же конкретный проект не указывается, в фонде распределяют деньги на текущие приоритетные нужды.

Собеседник убежден, что в преддверии Нового года тяга к благотворительности повышается:

— В декабре есть вера в волшебство и у взрослых, и у детей. Так что благотворительная активность возрастает. Она стимулируется и коммерческими компаниями — сейчас время новогодних акций, распродаж. Но мы занимаемся оказанием помощи круглый год, и на протяжении всего года стараемся привлекать ресурсы на разные проекты, направленные на различные категории людей.

Как помочь?



Узнать о вариантах помощи можно здесь.



Благотворительный склад «Хорошие руки» на Калинина, 3 работает по будням с 10 до 18 часов, в субботу — с 10 до 14 часов.

«Приняли решение отказаться от проведения акции «Стань добрым волшебником»

Кризисный центр «Мамин дом» благотворительного фонда «Благие дела» — это шелтер (убежище) для мам с детьми, сбежавших от домашнего насилия или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Время нахождения в центре — до нескольких месяцев, оно определяется для каждой семьи индивидуально в зависимости от ситуации. В течение этого времени семья разрешает свои трудности и переходит к самостоятельной жизни вне кризисного центра.

Президент фонда «Благие дела» Алия Байназарова рассказала, что в «Мамином доме» мамы с детьми проживают бесплатно, работая в швейной мастерской. С постоялицами убежища занимаются профессионалы — специалисты, которые помогают женщинам выйти из кризиса и встать на ноги. Благотворители могут помочь в покрытии расходов на услуги психологов, юристов.

Фото: vk.com/blagiyedela

Желающие могут помочь «Маминому дому» финансово, покрывая расходы по коммунальным услугам, помогая покупать продукты. В убежище будут рады тканям (в швейной мастерской шьют из тенселя), еще нужна фурнитура, хлопчатобумажный материал для пошива подушек для беременных и различные наполнители. «Мы можем предоставить список материалов, чтобы мамы могли шить и зарабатывать», — говорит Байназарова.

По словам собеседницы, 5 лет подряд фонд проводил акцию «Стань добрым волшебником» в преддверии Нового года. В ее рамках дети писали письма Деду Морозу и благотворители исполняли их желания.

— В этом году мы решили отказаться от акции, потому что она не показала себя как позитивно влияющая на развитие ситуации. В какой-то момент в письмах стали указываться навороченные телефоны и игрушки, что подороже. Такое отношение нежелательно. Эта акция красивая, через нее о нас узнало правительство республики, благодаря ей очень много можно было привлечь внимания. Но мы в первую очередь думаем не о красоте или приятности, а о полезности. Поэтому в этом году приняли решение отказаться от ее проведения, — рассказывает Алия Байназарова. В любом случае, дети без подарков не останутся — традиционную елку для них установят, и сладкие подарки обязательно вручат.

Сейчас в фонде ориентированы на оказание профессиональной помощи мамам, благодаря которой они смогут выйти из кризиса и самостоятельно позаботиться о своих детях, резюмировала собеседница.



Как помочь?



Поддержать фонд можно здесь.



Также можно обратиться по телефону +7 (843) 246-20-55.