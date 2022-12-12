Братья Когданины переквалифицируются из производителей в девелоперы

IEK Group завершила поглощение двух татарстанских производителей светодиодной техники за 100 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», федеральная светотехническая компания IEK Group выкупила опцион на оставшиеся 36% долей в казанской Ledel у братьев Артура и Артема Когданиных. После закрытия сделки группа стала единоличным владельцем конкурирующих между собой татарстанских производителей светодиодных светильников — казанского завода «Ледел» и лаишевского завода «Ферекс». На их базе новый собственник намерен построить в Казани светотехнический кластер, в рамках которого «Ледел» будет развиваться как бренд профессиональной техники, а «Ферекс» — массовой. Последний сражался против казанского конкурента, прибегая к демпингу и сбивая цену на 10-15%. Как рассказал нашему изданию Артем Когданин, после выхода из бизнеса он займется девелопментом на рынке коммерческой недвижимости. Ильнур Курмаев из «Ферекс» свои планы пока не раскрывает.

Обещанного три года ждут?

IEK Group завершила поглощение двух крупных татарстанских производителей светодиодных светильников с ежегодным оборотом до 1 млрд рублей. После приобретения в 2019 году контрольного пакета акций ООО «Ледел» в текущем году федеральная компания выкупила у братьев Когданиных оставшиеся доли (каждый владел 18%). Переход права собственности на 100% долей компании был зарегистрирован 1 декабря этого года.

Информацию об этом нашему изданию подтвердили обе стороны. Как сообщил «Реальному времени» Артем Когданин, изначально сделка была разбита на два этапа с отсрочкой исполнения на три года. При вхождении IEK Group приобрела 64% долей компании, братья оставались партнерами и продолжали участвовать в управлении компании под руководством выходца IEK Group Дениса Рябова. Это являлось обязательным условием соглашения.

— С 2019 по 2022 годы компания IEK GROUP владела «Ледел» совместно с основателями бизнеса Артуром и Артемом Когданиными. В этот период главной целью было обеспечить бесперебойную работу компании, сохранить рабочую команду и все наработки в части новых продуктов, а также объединить компетенции IEK GROUP и LEDEL по работе на рынке проектного освещения, — сообщили в федеральной компании.

В 2019 году IEK Group приобрела контрольный пакет акций казанского завода «Ледел». Фото: tatarstan.ru

Таким образом, консолидация актива произошла после «интеграции LEDEL в IEK GROUP». В результате группа получила в собственность завод по сборке светодиодных светильников в Казани, а также право на использование российской техники. Это важно, так как в настоящее время при госзакупках отдают предпочтение продукции, зарегистрированной в едином реестре российской радиоэлектронной продукции и имеющей статус «продукция российского происхождения», отмечают участники рынка. Таким образом, полную стоимость от продажи актива братья Когданины смогли получить через три года после окончания сделки.

Горячий след

Экспансия IEK Group на этом не остановилась. Как уже рассказывало «Реальное время», в июле этого года московская компания приобрела 100% долей ООО «Ферекс» с ежегодным оборотом около 600 млн рублей. Ее владельцем является предприниматель Ильнур Курмаев, которому приписывали близость к семье экс-сенатора республики, а ныне ректора КФУ Ленара Сафина. Как и братья Когданины, Курмаев после сделки остался советником гендиректора Дениса Рябова.

По словам участников рынка, «Ферексу» чаще всего доставались крупные госконтракты на освещение дорожных магистралей в республике, а после покупки актива федеральная компания стала чаще выходить на госзакупки. Почему решил выйти из бизнеса, предприниматель Ильнур Курмаев не комментирует. Участники рынка связывают его уход с тем, что «Ферекс» мог не выдержать ценовую «войну», которая усилилась после сделки с «Ледел», а сама сделка готовилась в «пожарном» режиме.

По данным «СПАРК–Интерфакс», к моменту продажи ТД «Ферекс» показал не лучшие финансовые показатели. Чистая прибыль упала по итогам 2021 года почти наполовину и составила 10,3 млн рублей. Выручка сохранилась на уровне прошлых лет и составила 1,4 млрд рублей.

При этом других игроков на рынке светодиодных светильников федеральная компания приобретать не собирается, сообщил Артем Когданин.

Фото: vk.com/zavodfereks (Ильнур Курмаев — справа)

«Сейчас ценовые войны закончились»



Владельцы «Ледел» и «Ферекс» не стали раскрывать условия продажи, ссылаясь на конфиденциальность соглашения. Но ранее владелец «Ферекса» рассказывал, что инвестировал в создание нового производства свыше 50 млн рублей.

— Сейчас у нас стоит обрабатывающий комплекс «ФиннПауэр» для автоматической обработки листового металла, для офисных светильников. Этот станок из листа делает заготовки. Я его покупал за 30 млн рублей. Потом станок «Сальванини», который из заготовок гнет уже объемную деталь. Он стоит около 24 млн рублей. Все станки, которые компания покупает, должны работать круглосуточно, поэтому мы стараемся покупать полностью автоматические станки. Всего у нас 25 автоматических и полуавтоматических станков, которые в месяц обрабатывают до 300 тысяч килограммов листового металла и до 30 тонн алюминия, — рассказывал Курмаев в 2013 году.

Исходя из этого, участники рынка полагают, что стоимость сделки может варьироваться в пределах 50-60 млн рублей, и вдвое больше оценивается сделка по выкупу завода «Ледел». «В среднем они близки между собой. Но в последнее время шли ценовые войны. Неважно, сколько стоит продукция, важно, какую скидку даст производитель. Чаще всего давал скидки «Ферекс», — рассказывают собеседники издания. По их словам, позиция «Ферекса» заключалась в том, чтобы продать дешевле, чем у «Ледела», но «сейчас ценовые войны закончились».

В чем был смысл дробить сделку? «До этого у IEK был опыт приобретения компании целиком, и потом они потеряли ряд компетенций. А тут получилось, что люди остались в управлении еще на три года. Видимо, были договоренности с собственниками, и сейчас обязательства выполнены. Не было резкой смены руководства и политики, все прошло эволюционным путем», — полагает один из игроков рынка.

Фото: vk.com/zavodfereks

Из производства — в недвижимость

После выхода из производственного бизнеса Артем Когданин намерен работать на рынке коммерческой недвижимости.

— Покупаем объекты в аварийном состоянии, приводим в цивилизованный вид, сажаем арендаторов и продаем, — рассказал Когданин в разговоре с «Реальным временем».

По его словам, он уже ведет бизнес от имени частного инвестора без образования юридического лица. А чтобы предпринимателя узнавали, работает под торговым названием ГУД.

— Я не хотел всю жизнь привязываться к одной компании. Когда поступило выгодное предложение, решили продать. Мы хотели создать компанию, которая в будущем не будет привязана к создателю. IEK помогла нам в этой цели. Задача была снизить нагрузку на самих себя и передать компанию в надежные руки, — сообщил Артем Когданин.

Участники рынка полагают, что после приобретения двух конкурирующих между собой компаний IEK GROUP стала полноправным хозяином татарстанского рынка светодиодной продукции. «Результатом двух сделок станет возможность создания производственного светотехнического кластера в Казани», — сообщила федеральная компания. Приведет ли это к закрытию производства в Лаишево, неясно. Но известно, что в номенклатуре группы «Ледел» будет развиваться как марка профессиональной техники, а «Ферекс» — массовой.

