Артур Когданин, LEDEL: «Татарстан перестанет быть ареной конкурентных сражений с ФЕРЕКС»

Накануне стагнации LEDEL вливается в международную дистрибуцию IEK GROUP, которая продает электротехнику на 10 млрд рублей

«LEDEL пошел на поглощение в обмен на попадание в международную сеть дистрибуции IEK GROUP, а взамен IEK получил производственную базу для усиления светодиодного направления», — такие главные бонусы назвали в региональном представительстве IEK от подписанной вчера сделки по слиянию с LEDEL. IEK GROUP приобрела 64% доли в уставном капитале LEDEL, а основатели компании — братья Когданины сохранили руководство своим детищем, оставив за собой 33% доли. Стоимость сделки подписанты не называют, но конкуренты полагают, что она могла составить от 300 до 500 млн рублей.

Слияние с видом на конкуренцию с Fhilips Lighting

Российский электротехнический холдинг IEK GROUP приобрел контрольный пакет доли казанского производителя светодиодного освещения LEDEL. О сделке сообщили в региональном представительстве IEK, проиллюстрировав новость торжественной фотографией из центрального офиса в Москве. На ней улыбаются первые лица компаний — председатель совета директоров IEK GROUP Алексей Степашин, исполнительный директор IEK GROUP Андрей Забелин и братья Артем и Артур Когданины. «3 июля IEK GROUP приобрела 64% доли в уставном капитале компании LEDEL, что позволит компаниям объединить свои усилия для наиболее эффективной работы на светотехническом рынке», — отмечается в релизе. Вместе они рассчитывают увеличить свою долю на светотехническом рынке России до 5%, заявляют подписанты сделки, «забывая», впрочем, указать вероятный срок покорения отечественного рынка. К слову, российский рынок светотехники оценивается примерно в $1 млрд евро, в котором глубина проникновения LED-технологий оцениваются в 34,5%. Так что заявка прозвучала более чем внушительная. При этом LEDEL сохранит самостоятельность как бизнес-единица.



IEK GROUP является одним из немногих отечественных производителей электротехнического оборудования, кто, помимо выпуска привычных устройств и «расходников» для большой энергетики, увлекается инновационными технологиями светодиодного освещения. Но сильной производственной базы для расширения LED-технологий у электротехнического холдинга до сих пор не было, тогда как мировые производители масштаба Fhilips Lighting все сильнее оттесняют отечественных светотехников за счет энергоэффективных LED-технологий. Равняясь на мировых грандов светотехники, холдинг IEK последние полтора года искал производственный комплекс для развития LED-технологий и достройки нового дивизиона, а LEDEL, в свою очередь, искал стратегического партнера, так как сегмент светотехники сужался, рассказали источники, близкие к сделке. После полутора лет переговоров владельцы компаний пошли на слияние.

LEDEL сохранит самостоятельность как бизнес-единица. Фото tatarstan.ru

IEK GROUP соблазнилась 5 миллиардами портфеля LEDEL

«IEK GROUP не один год занималась поиском стратегического партнера, в свою очередь, LEDEL искал новые возможности для интенсивного роста, — отмечается в пресс-релизе IEK GROUP. — Компании видят пути развития одинаково, и взаимодополняющие их интересы, взгляды на сотрудничество удачно совпали, что в итоге привело к партнерству».

Будущая стратегия совместного развития описана несколько туманно. «Для IEK GROUP результатом партнерства станет расширение продуктового ряда, в ассортименте светотехники компании появится сложный технический свет российского производства. Известная торговая марка LEDEL останется на рынке наряду с линейкой светотехники IEK Lighting. В IEK GROUP будет усилено направление R&D, в частности, расширится Центр по разработке светотехники», — отмечает IEK GROUP.

Идеолог сделки Артур Когданин считает сделку удачной, потому что «дальше рынок сильно расти не будет», а преимущество на нем получат те, кто окажется с сильным партнером. «На мой взгляд, рынок сильно расти не будет, потому что сейчас мало финансируется инфраструктурных проектов, — рассказал он. — Скорее всего, произойдет стагнация или небольшой рост порядка 4—5% в год. Это приведет к усилению конкуренции и снижению цен со стороны других игроков, но в тоже время профессиональные игроки смогут занять большую нишу».

Почему IEK GROUP при огромном многообразии производителей светодиодов остановила выбор на казанской компании LEDEL? Артур Когданин объясняет это тем, что к моменту сделки компания накопила солидный портфель долгосрочных контрактов стоимостью до 5 млрд рублей. «Среди них есть энергосервисные контракты по обновлению уличного освещения в крупных городах-миллионниках и малых городах. Но назвать их не могу до окончания исполнения контракта», — рассказал он. Артур Когданин отмечает, что со стратегическим партнером LEDEL поднимется на новую ступень. «Наш партнер очень вдумчивый и последовательный. В течение года они собирали всю информацию о российских компаниях по выпуску светодиодов, лично мы общались 1,5 года. Они анализировали нашу структуру, изучали, как мы создаем продукты и как реализуем. Наличие такого портфеля заказов — одно из преимуществ, но не основное, — считает он. — Основной причиной стало наличие профессиональной команды, хорошие продукты». Впрочем, на сиюминутный рост он не надеется. «У нас есть планы по росту и объему продаж, но произойдет это не завтра, а потребуется несколько лет», — сказал он.

Артур Когданин отмечает, что со стратегическим партнером LEDEL поднимется на новую ступень. Фото vk.com/ledel_club

LEDEL в последние годы старался прочно удерживать выручку от продаж на уровне 1 млрд рублей, допустив, правда, небольшое проседание по итогам 2016 года (тогда продажи составили 944,3 млн рублей, — прим. авт.). При этом братья Когданины сумели нивелировать издержки так, что получили по итогам 2017 года впервые двукратный рост чистой прибыли. Улучшение финансовых показателей произошло как раз в тот момент, когда братья Когданины вели переговоры о привлечении стратегического инвестора в капитал компании. Им было что показать будущему стратегу: чистая прибыль составила 112,7 млн рублей вместо 64,9 млн рублей, притом что «нагнать» выручку не удалось — рынок стоял.



Влиться в международную дистрибуцию

«LEDEL пошел на поглощение в обмен на попадание в международную сеть дистрибуции IEK GROUP, а взамен IEK получил производственную базу для усиления светодиодного направления, — отметили в региональном представительстве IEK, комментируя подписанную вчера сделку по слиянию с LEDEL. — У нашей сети хорошие каналы продаж, куда вольется LEDEL». В компании опровергли вероятность, что производственная база может быть трансформирована под выпуск электротехники, которая перестала выпускаться после того, как татарстанский инженерно-производственный холдинг ИНВЭНТ перестал участвовать в тендерах на внутреннем рынке. Между тем сам LEDEL начал принимать на работу бывших руководителей ИНВЭНТа. Так, недавно в нее перешел бывший глава службы безопасности ИНВЭНТа. Говоря о конкуренции, Артур Когданин заметил, что Татарстан перестанет быть ареной конкурентных сражений с компанией ФЕРЕКС, которая занимается освещением региональных дорог.

Заметим, что LEDEL почти не увлекается госконтрактами. По данным системы «Спарк-Интерфакс», в последний раз он участвовал в конкурсах по 44-ФЗ в далеком 2011 году, получив несколько заказов от региональных управлений налоговой службы. Зато проявляет активность в закупках госкомпаний по 223-ФЗ, но не слишком рьяно, чтобы не выходить на закупки подряд. Как видно из системы «Спарк-Интерфакс», LEDEL подходит к этим конкурсам избирательно. В прошлом году компания участвовала лишь в четырех конкурсах госкомпаний стоимостью 72,2 млн рублей и выиграла. В частности, LEDEL стал в прошлом году поставщиком светодиодного оборудования для муниципального АО «Казэнерго» и для российского «Ростелекома». До этого выступал поставщиком для трех газотранспортных «дочек» Газпрома в общей сложности на 10 млн рублей. Самый крупный муниципальный контракт LEDEL отработал в 2015 году, получив заказ от бывшего МУП «Казгорсвет» на обновление уличного освещения Казани. В портфеле LEDEL пока малая доля госконтрактов. Зато его конкуренту, ТД «ФЕРЕКС» Ильнура Курмаева, к примеру, удалось однажды выиграть тендеры на реконструкцию уличного освещения Москвы.



Ильнур Курмаев, владелец ТД «ФЕРЕКС», заявил, что поглощение LEDEL является следствием глобализации на рынке, и не исключил, что слияния будут проходить в ближайшие 2—3 года. Он признался, что ему поступало предложение от европейского производителя о продаже бизнеса, но он отказался. По его словам, его бизнес чувствует себя лучше, чем LEDEL. «У них выручка была 1,1 млрд, у меня — 1,5 млрд рублей», — похвастался он. При этом он допускает, что конкурентные бои, которые проходили с LEDEL на протяжении 7 лет, продолжатся, но ему не страшно конкурировать с «накачанным» LEDEL.