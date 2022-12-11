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Видеоопрос: «Надо ли лишать Чулпан Хаматову звания «Почетный гражданин Казани»?»

00:00, 11.12.2022
Видеоопрос: «Надо ли лишать Чулпан Хаматову звания «Почетный гражданин Казани»?»
Фото: kzn.ru

Татарстанская активистка Зоя Куклина выступила с инициативой лишить звания «Почетный гражданин Казани» актрису Чулпан Хаматову. Свое решение общественница объяснила недовольством негативными высказываниями артистки о России и спецоперации на Украине. Однако Куклина получила отказ на свое обращение в Казгордуму. Власти города мотивировали это тем, что лишить звания можно лишь после вынесения решения суда за уголовные преступления награжденного гражданина.

— Как вы относитесь к идее лишить Чулпан Хаматову звания «Почетный гражданин Казани»? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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