«Ростелеком» подключил 1 511 школ Татарстана к быстрому интернету

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

С начала года ПАО «Ростелеком» подключило к единой системе передачи данных (ЕСПД) 1 511 школ по всему Татарстану. Благодаря этому они получили доступ к быстрому интернету. Скорость подключения составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с в сельских образовательных учреждениях.

По словам директора филиала «Ростелеком» в Татарстане Павла Гонцова, реализованный проект позволяет преподавателями и ученикам получить доступ к необходимым образовательным ресурсам, а также гарантирует защиту от нежелательного контента. Выход в Сеть проходит по защищенным каналам, а каждая интернет-точка обладает комплексом криптографической защиты.

Фото: Максим Платонов

— Помощь и поддержка республиканских властей при подключении к ЕСПД позволила нам максимально широко охватить современной связью учебные заведения в Татарстане. «Ростелеком» выступает надежным партнером государства в реализации федеральных проектов и предоставляет равные возможности быстрого доступа к образовательным ресурсам для малых населенных пунктов и крупных городов, в рамках защищенной от кибератак и утечек информации цифровой среды. Ученики и преподаватели получили доступ ко всем образовательным ресурсам и гарантированную защиту от сайтов с нежелательным для детей и подростков контентом. С появлением в школах интернета учебный процесс станет интереснее, эффективнее и проще, — рассказал он.

Важность этого проекта для Татарстана обозначил и глава Минцифры республики Айрат Хайруллин. По его словам, безопасность цифровой среды — это один из основополагающих факторов для государства, особенно когда интернет-безопасность касается детей.

— Мы рады, что в качестве нашего федерального партнера выступает «Ростелеком». Компания обеспечила учебные заведения быстрым и, главное, защищенным от различных киберугроз доступом к сети передачи данных. Теперь дети будут получать только необходимый для образовательного процесса контент, — добавил министр.

К словам Айрата Хайруллина присоединился и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он обозначил совершенствование образовательного процесса как одну из основных задач его министерства.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

— Цифровые технологии для системы образования в этой плоскости стали надежным помощником. Теперь ученики и педагоги получили доступ к интернет-ресурсами, где собраны только учебные материалы. И взрослые, и дети в рамках школы защищены от нежелательного, деструктивного контента, — добавил Ильсур Хадиуллин.

Высокий уровень оказанных компанией «Ростелеком» услуг оценила и директор казанского лицея №146 «Ресурс» Диляра Каримова. Она отметила не только высокую скорость работы интернета, который обеспечивает доступ к большому количеству новых образовательных ресурсов. Так, например, авторизовавшись через портал «Госуслуг», ученики и педагоги получили доступ к большому количеству обучающих видео и вебинаров, полезных в учебном процессе. Также директор отметила качественную поддержку со стороны интернет-оператора. Диляра Каримова рассказала, что оперативное взаимодействие IT-специалиста лицея с сотрудниками «Ростелекома» позволяет быстро решать все возникающие вопросы.

— Сейчас появился доступ к таким ресурсам, которыми мы раньше не могли воспользоваться. Например, авторизовавшишь через Госуслуги, мы можем и воспользоваться YouTube, и просматривать учебные вебинары, которые идут по всей России, в том числе и получить доступ к контенту, который полезен в учебном процессе. Более того, согласно требованиям закона, школа обязана оградить от всего того, чего не должно быть в учебном процессе, не должно быть в школе — и необходимые для этого фильтры установлены, — поделилась она.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Сейчас «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг, лидер в области электронного правительства, кибербезопасности и облачных вычислений. Благодаря этому компания стала единственным оператором ЕСПД. Сама же единая система передачи данных создана в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Ее задача — предоставление стабильного и быстрого выхода в интернет для образовательных учреждений.



Интернет-газета «Реальное время»