Александр Свешников — старообрядец, владелец домов и заводов

А также — редкого неприглядного здания на углу Баумана и Кави Наджми

Здание на Кави Наджми, 10, которое, как писало «Реальное время» еще летом, будет превращено в жилой дом — пример того, настолько далеко можно уйти в изучении объекта, если обращать внимание на детали. Здание постройки первой половины XIX века сейчас представляет из себя жуткое зрелище. А ведь это памятник гостиничного бизнеса, военной и театральной истории Татарстана.

Поморское согласие

Вообще, краеведы называют домом Свешникова еще и дом на углу с Баумана, где в советское время, с 1969 года, находилось кафе «Елочка», а в поздние годы здесь была пиццерия, которую называли «Трещина» (из-за состояния здания).

Александр Никифорович Свешников родился в Казани в 1825 году. Предки его относились к старообрядцам поморского согласия и торговали хлебом. На углу Нариманова и Тази Гиззата раньше стояла церковь Живоначальной Троицы. В ней хранился древний напрестольный крест с надписью: «Дал вкладу казанский жилецъ Исакъ Герасимовъ, сынъ Свешниковъ, въ домъ Живоначальной Троицы въ Ямскую слободу, крестъ воздвизальный обложенъ серебромъ злоченъ съ каменьемъ, а весу 30 рублевъ, при попе Ондрее Одинцове, и за тотъ вкладъ родители мои поминать и въ сенодикъ написать. Лета 7139 году апреля въ 9 день». То есть в 1631 году.

Сначала торговые интересы Свешникова были сосредоточены в городе Бугуруслане Оренбургской губернии. А потом в родных краях он начал работать с купцом Афанасием Меркуловым — тот жил прямо на Проломной (Баумана, 15). А в 1851 году в Адмиралтейской слободе появился «Чугунолитейный, машиностроительный, кузнечно-котельный и механический завод А.Свешникова». В конце XIX века завод перешел к младшему сыну Алексею, а перед революцией им руководил инженер-механик Владимир Иванович Кофман. Предприятие, в частности, занималось текущим и капитальным ремонтом судов.

В 1918 году национализированный завод стал называться «Серп и Молот». Завод к концу 1990-х обанкротился, а из его цехов был создан торговый центр «Адмирал», сгоревший в марте 2015 года.

Фото Engelberthumperdink /ru.wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Дома Александра Никифоровича

Также Свешников был ратманом Казанского городского магистрата и гласным Казанской городской думы, занимался восстановлением театра и открытием реального училища, заседал в нескольких обществах, комитетах, комиссиях. Занимался он еще и поставкой провианта, амуниции для полицейских и пожарных команд. Зарабатывал немало — и домов у Свешникова в Казани несколько.

К примеру, его дом, который также обозначается как здание 3-го Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов, стоял на углу Архангельской и Смоленской улиц (Гладилова и Энгельса) в Ягодной слободе, рядом с Ягодинским сельским училищем (позже — Третьим городским начальным училищем) и Смоленско-Димитриевской церковью.

На Баумана, что под Кремлем, Свешников владел домом, который построил купец Родион Гогулин в начале XIX века, стоял он на углу крепости.

Что качается здания на Кави Наджми, в первой половине XIX века оно было одноэтажным и принадлежало купцу Василию Сергеевичу Уксусникову. Свешников силами архитектора Павла Аникина в 1860-е превратил его в двухэтажный и доходный. А в начале XX века оно стало трехэтажным благодаря некоему Золотову. Здание носило название Никольские номера, или «Грандотель», причем некоторые буквы названия можно разглядеть на фотографиях 1930-х годов.

Дом Свешникова на нынешней Гладилова — на заднем плане. Начало XX века. Фото ru.wikipedia.org

Военные и актеры

В мае — июле 1919 года сюда въехал штаб Отдельной приволжской татарской стрелковой бригады. Создать ее предложила Центральная мусульманская военная коллегия. Штаб и рота связи находились в Казани, а полки — в Казани, Самаре и Алатыре. Бойцы воевали против адмирала Колчака, прорывали блокаду Советского Туркестана. Бригада несколько раз меняла название, в июле 1922 года она была уже Четвертой Туркестанской стрелковой дивизией, поскольку ее направили в те края современного Казахстана и Узбекистана — бороться с басмачи в Фергане, Бухаре и Семиречье. Среди военкомов значатся Шамиль Усманов и Якуб Чанышев.

С осени 1942 года в здании размещался Дом актера, до постройки нынешнего здания Союза театральных деятелей на Щапова. Все потому, что номера превратились в крохотные квартирки, в частности, театральное общежитие. Два самых известных жителя — это драматург и режиссер Риза Ишмурат, который в Камаловском был также и заведующим литературной частью. Пьесы его начали ставиться в 1926 году, вскоре он становится одним из глашатаев новой, советской философии, певцом классовой борьбы. Был он четырежды женат, второй женой были директриса театра Рашида Зиганшина, а четвертой — драматург Раиса Ишмуратова (Чебдарова).

1935 год. Фото ru.wikipedia.org

Также в 1934—1966 годы здесь жила Гульсум Болгарская, начинавшая в труппе «Сайяр» в 1910 году, куда попала, придя на какой-то спектакль, где ее срочно попросили подменить актрису и сказать одну фразу. Ее муж Хамит Кульмамет погиб в сталинских лагерях, сама она верно служила театру до смой смерти, играя в конце жизни уже, конечно, не Гафифу из «Первого театра» или Катерину в «Грозе». Также была депутатом районного совета, а умерла в другом доме — на Большой Красной, 14.

В 1990-е часть квартир была приватизирована. Памятником архитектуры и градостроительства республиканского значения дом Свешникова стал уже в 2002-м, а в 2013-м — объектом культурного наследия республиканского значения. А 2010-м у него сгорела крыша и третий этаж, а в 2017 году — перегородки и перекрытия, после чего здание окончательно оказалось в заброшенном, а потом аварийном состоянии.