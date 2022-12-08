Фариддин Насриев: «Ярким примером успешного сотрудничества Узбекистана и России является Татарстан»

Страны заинтересованы в доведении объемов взаимной торговли до $10 миллиардов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Узбекистан и Татарстан активно продвигают партнерство в приоритетных отраслях экономики. Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что товарооборот между сторонами по итогам января — сентября 2022 года вырос на 47%. Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев рассказал «Реальному времени» о перспективах сотрудничества республик и об уже достигнутых успехах.

«В Узбекистане проживает большая татарская диаспора»

В начале декабря президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Узбекистане — третий раз за год. Причиной визита в этот раз стало участие в пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума, которой прошел в Самарканде. По итогам прошлого года товарооборот Узбекистана и Татарстана превысил $193 миллиона. А за 9 месяцев текущего года наблюдается его увеличение на 47%, подчеркнул Рустам Минниханов.

— Ярким примером успешного сотрудничества Узбекистана и России на межрегиональном уровне является Татарстан. За 2022 год состоялись две встречи президента Узбекистана господина Ш.М. Мирзиёева и президента Татарстана господина Р.Н. Минниханова, — отметил Фариддин Насриев в разговоре с «Реальным временем».

В первую очередь Насриев подчеркнул развитие гуманитарного и образовательного сотрудничества. Ярким тому примером стал недавно открывшийся в Джизаке первый зарубежный филиал КФУ.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

— Стоит отметить, в Татарстане обучается более 3 тысяч наших студентов, ежегодно в Казани проводятся Дни узбекского кино, широко отмечается праздник Навруз. В свою очередь, в Узбекистане проживает большая татарская диаспора — более 320 тысяч татар живут в мире и согласии на территории нашей республики. В Узбекистане всеми полюбился Сабантуй, — отметил он.

На этом круг совместных задач не заканчивается. В дальнейшем планируется углубить продвижение проектов в области машиностроения, химической отрасли и нефтепереработке — это особенно перспективные сферы. Кроме того, собеседник «Реального времени» выделил IT-сектор.

На данный момент уже можно заметить взаимовыгодный результат на уровне ведущих компаний и предприятий в IT-сфере. Насриев напомнил, что в Ташкентской области в совместном технопарке «Чирчик» реализуются 16 инвестиционных проектов.

Подытоживая тему, генконсул выразил надежду, что такое плодотворное сотрудничество продолжит способствовать развитию российско-узбекистанских отношений.

За последние 5 лет товарооборот между Россией и Узбекистаном возрос на 170%

Фариддин Насриев затронул и тему сотрудничества России и Узбекистана. Как он рассказал нашему изданию, только за последние 5 лет товарооборот между странами возрос на 170%. Причем, по итогам 2021 года он увеличился еще треть, тем самым достигнув и превысив показатель в $7,5 миллиарда.

— Сегодня сотрудничество Узбекистана и России активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга, — подчеркнул он.

Активно продвигается и партнерство в сфере промышленной кооперации. С 2017 года количество созданных с участием российского капитала предприятий в Узбекистане увеличилось в три раза и превысило 3 тысячи единиц.

Фото: realnoevremya.ru

Сумма реализуемых совместно с российскими компаниями проектов составляет $20 миллиардов, отметил генконсул. Успешные сферы реализации — нефтехимия, энергетика, фармацевтика, легкая промышленность, производство строительных материалов и переработка плодоовощной продукции.

По словам Насриева, обе стороны заинтересованы в увеличении товарооборота и развитии сотрудничества. Следующая цель в сфере взаимной торговли — объем $10 миллиардов.

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