В совместном технопарке Татарстана и Узбекистана «Чирчик» реализуют 16 инвестпроектов

В совместном химико-индустриальном технопарке «Чирчик» Татарстан и Узбекистан реализуют 16 инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



В ходе встречи главы государства Шавката Мирзиёева с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсуждались перспективы углубления кооперации и продвижения проектов в области машиностроения, производства новых видов химической продукции, в сфере малотоннажной химии и нефтепереработки, агропроизводства, IT-секторе в соответствии с принятой «дорожной картой».

Фото: president.uz/ru

Также особое внимание уделялось реализации совместных бизнес-проектов в регионах Узбекистана, в том числе в Джизакской и Ташкентской областях. Также Минниханов и Мирзиёев достигли договоренности об осуществлении программ в области образования, подготовки и повышения квалификации кадров по техническим специальностям.

Вчера президент Татарстана на встрече с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым сообщал, что на территории технопарка осуществляют деятельность 6 компаний-резидентов. Ведется работа по размещению еще 6 новых производственных компаний.

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Татьяна Леухина