Первый зарубежный филиал КФУ открылся в Узбекистане

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Первый зарубежный филиал Казанского (Приволжского) Федерального Университета (КФУ) открылся в Узбекистане, проект реализован в городе Джизак при поддержке руководства республики. В церемонии открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей — министр энергетики Узбекистана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Исходя из потребностей республики сформировали перечень направлений, по которым будут готовить специалистов: машиностроение, геология, программный инжиниринг, экономика, информационные системы и технологии, менеджмент, лингвистика, фармация в области биомедицины и журналистика.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана отметил символичность открытия филиала в Узбекистане:

— Нас связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которое в последние годы стабильно укрепляется, — сказал он.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня в КФУ обучается 10 тысяч иностранных студентов, 25% из которых- студенты из Узбекистана. Учебный процесс в новом филиале начнется 31 октября. На первый курс пойдут на обучение 300 студентов, на второй курс 59, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

О планах КФУ открыть филиал в Узбекистане сообщалось в прошлом году. В июне 2021-го на площадке вуза подписали четырехстороннее соглашение между университетом, хокимиятом Джизакской области Узбекистана, Минобрнауки и Минздравом Узбекистана о подготовке к созданию подразделения.

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Маргарита Головатенко